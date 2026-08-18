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МИД России: Киев сорвал поездку Гросси на ЗАЭС и в Энергодар - РИА Новости Крым, 18.08.2026
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МИД России: Киев сорвал поездку Гросси на ЗАЭС и в Энергодар
МИД России: Киев сорвал поездку Гросси на ЗАЭС и в Энергодар - РИА Новости Крым, 18.08.2026
МИД России: Киев сорвал поездку Гросси на ЗАЭС и в Энергодар
Решение Украины сорвать поездку Гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на ЗАЭС и в Энергодар, является очередным безрассудством. Такое мнение высказали в МИД РФ. РИА Новости Крым, 18.08.2026
2026-08-18T14:13
2026-08-18T14:13
рафаэль гросси
заэс (запорожская атомная электростанция)
энергодар
украина
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новости
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Решение Украины сорвать поездку Гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на ЗАЭС и в Энергодар, является очередным безрассудством. Такое мнение высказали в МИД РФ.Все детали поездки были заранее проработали. Москва дала свои гарантии. Однако Киев пригрозил, что не ручается за безопасность главы МАГАТЭ при заезде на ЗАЭС через территорию России. Понятно, что в таких условиях Гросси вынужден был отменить свой визит, отметили в МИД.Ранее Киев неоднократно срывал проведение ротаций на ЗАЭС, нарушал "режимы тишины", устанавливавшиеся с целью осуществления ремонтных работ на объектах энергоинфраструктуры, непосредственно влияющих на безопасное функционирование станции и не гнушался ударами по транспортным средствам, в которых передвигались представители Секретариата. Так, утром 18 августа нанесен удар по остановке общественного транспорта в Энергодаре. Один человек погиб, 17 пострадали.12 августа ВСУ атаковали сотрудников Запорожской АЭС - трое человек получили ранения. 10 августа губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что в регионе в результате украинских атак уничтожены ключевые узлы электроснабжения.3 августа в промышленной зоне и на въезде в Энергодар из-за подрыва на одном из заминированных участков по пути на работу пострадали четыре сотрудника Запорожской АЭС – представители отдела пожарной безопасности, ведомственной охраны и транспортного цеха.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Мины ВСУ на дорогах Энергодара – что с ранеными сотрудниками ЗАЭСВСУ атаковали ключевой энергообъект на Запорожье - ситуация с водой критическаяВ Запорожской области из-за отключения света и воды введен режим ЧС
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рафаэль гросси, заэс (запорожская атомная электростанция), энергодар, украина, россия, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости, безопасность
МИД России: Киев сорвал поездку Гросси на ЗАЭС и в Энергодар

В МИД РФ назвали безрассудством срыв Киевом поездки Гросси на ЗАЭС и в Энергодар

14:13 18.08.2026
 
© РИА Новости . Таисия Воронцова / Перейти в фотобанкЛоготип на въезде на территорию Запорожской АЭС
Логотип на въезде на территорию Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 18.08.2026
© РИА Новости . Таисия Воронцова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Решение Украины сорвать поездку Гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на ЗАЭС и в Энергодар, является очередным безрассудством. Такое мнение высказали в МИД РФ.
"Очередным безрассудным шагом в этом отношении стало решение Украины сорвать планировавшуюся на 20-21 августа поездку Гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на ЗАЭС и в город атомщиков Энергодар, которую предполагалось приурочить к очередной ротации экспертов Секретариата Агентства на станции", - говорится на сайте МИД.
Все детали поездки были заранее проработали. Москва дала свои гарантии. Однако Киев пригрозил, что не ручается за безопасность главы МАГАТЭ при заезде на ЗАЭС через территорию России. Понятно, что в таких условиях Гросси вынужден был отменить свой визит, отметили в МИД.
Ранее Киев неоднократно срывал проведение ротаций на ЗАЭС, нарушал "режимы тишины", устанавливавшиеся с целью осуществления ремонтных работ на объектах энергоинфраструктуры, непосредственно влияющих на безопасное функционирование станции и не гнушался ударами по транспортным средствам, в которых передвигались представители Секретариата. Так, утром 18 августа нанесен удар по остановке общественного транспорта в Энергодаре. Один человек погиб, 17 пострадали.
12 августа ВСУ атаковали сотрудников Запорожской АЭС - трое человек получили ранения. 10 августа губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что в регионе в результате украинских атак уничтожены ключевые узлы электроснабжения.
3 августа в промышленной зоне и на въезде в Энергодар из-за подрыва на одном из заминированных участков по пути на работу пострадали четыре сотрудника Запорожской АЭС – представители отдела пожарной безопасности, ведомственной охраны и транспортного цеха.
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Рафаэль ГроссиЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)ЭнергодарУкраинаРоссияМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)НовостиБезопасность
 
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