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МИД России: Киев сорвал поездку Гросси на ЗАЭС и в Энергодар

МИД России: Киев сорвал поездку Гросси на ЗАЭС и в Энергодар - РИА Новости Крым, 18.08.2026

МИД России: Киев сорвал поездку Гросси на ЗАЭС и в Энергодар

Решение Украины сорвать поездку Гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на ЗАЭС и в Энергодар, является очередным безрассудством. Такое мнение высказали в МИД РФ. РИА Новости Крым, 18.08.2026

2026-08-18T14:13

2026-08-18T14:13

2026-08-18T14:13

рафаэль гросси

заэс (запорожская атомная электростанция)

энергодар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Решение Украины сорвать поездку Гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на ЗАЭС и в Энергодар, является очередным безрассудством. Такое мнение высказали в МИД РФ.Все детали поездки были заранее проработали. Москва дала свои гарантии. Однако Киев пригрозил, что не ручается за безопасность главы МАГАТЭ при заезде на ЗАЭС через территорию России. Понятно, что в таких условиях Гросси вынужден был отменить свой визит, отметили в МИД.Ранее Киев неоднократно срывал проведение ротаций на ЗАЭС, нарушал "режимы тишины", устанавливавшиеся с целью осуществления ремонтных работ на объектах энергоинфраструктуры, непосредственно влияющих на безопасное функционирование станции и не гнушался ударами по транспортным средствам, в которых передвигались представители Секретариата. Так, утром 18 августа нанесен удар по остановке общественного транспорта в Энергодаре. Один человек погиб, 17 пострадали.12 августа ВСУ атаковали сотрудников Запорожской АЭС - трое человек получили ранения. 10 августа губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что в регионе в результате украинских атак уничтожены ключевые узлы электроснабжения.3 августа в промышленной зоне и на въезде в Энергодар из-за подрыва на одном из заминированных участков по пути на работу пострадали четыре сотрудника Запорожской АЭС – представители отдела пожарной безопасности, ведомственной охраны и транспортного цеха.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Мины ВСУ на дорогах Энергодара – что с ранеными сотрудниками ЗАЭСВСУ атаковали ключевой энергообъект на Запорожье - ситуация с водой критическаяВ Запорожской области из-за отключения света и воды введен режим ЧС

заэс (запорожская атомная электростанция)

энергодар

украина

россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рафаэль гросси, заэс (запорожская атомная электростанция), энергодар, украина, россия, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости, безопасность