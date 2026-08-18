МИД России: Киев сорвал поездку Гросси на ЗАЭС и в Энергодар
В МИД РФ назвали безрассудством срыв Киевом поездки Гросси на ЗАЭС и в Энергодар
© РИА Новости . Таисия Воронцова / Перейти в фотобанкЛоготип на въезде на территорию Запорожской АЭС
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Решение Украины сорвать поездку Гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на ЗАЭС и в Энергодар, является очередным безрассудством. Такое мнение высказали в МИД РФ.
"Очередным безрассудным шагом в этом отношении стало решение Украины сорвать планировавшуюся на 20-21 августа поездку Гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на ЗАЭС и в город атомщиков Энергодар, которую предполагалось приурочить к очередной ротации экспертов Секретариата Агентства на станции", - говорится на сайте МИД.
Все детали поездки были заранее проработали. Москва дала свои гарантии. Однако Киев пригрозил, что не ручается за безопасность главы МАГАТЭ при заезде на ЗАЭС через территорию России. Понятно, что в таких условиях Гросси вынужден был отменить свой визит, отметили в МИД.
Ранее Киев неоднократно срывал проведение ротаций на ЗАЭС, нарушал "режимы тишины", устанавливавшиеся с целью осуществления ремонтных работ на объектах энергоинфраструктуры, непосредственно влияющих на безопасное функционирование станции и не гнушался ударами по транспортным средствам, в которых передвигались представители Секретариата. Так, утром 18 августа нанесен удар по остановке общественного транспорта в Энергодаре. Один человек погиб, 17 пострадали.
12 августа ВСУ атаковали сотрудников Запорожской АЭС - трое человек получили ранения. 10 августа губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что в регионе в результате украинских атак уничтожены ключевые узлы электроснабжения.
3 августа в промышленной зоне и на въезде в Энергодар из-за подрыва на одном из заминированных участков по пути на работу пострадали четыре сотрудника Запорожской АЭС – представители отдела пожарной безопасности, ведомственной охраны и транспортного цеха.
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