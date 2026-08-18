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МИД РФ выразил послу Японии протест из-за антироссийских заявлений Токио - РИА Новости Крым, 18.08.2026
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МИД РФ выразил послу Японии протест из-за антироссийских заявлений Токио
МИД РФ выразил послу Японии протест из-за антироссийских заявлений Токио - РИА Новости Крым, 18.08.2026
МИД РФ выразил послу Японии протест из-за антироссийских заявлений Токио
Москва выразила послу Японии в РФ решительный протест в связи с антироссийскими высказываниями премьер-министра страны Санаэ Такаити. Об этом сообщили в МИД... РИА Новости Крым, 18.08.2026
2026-08-18T12:21
2026-08-18T12:21
япония
министерство иностранных дел рф (мид рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Москва выразила послу Японии в РФ решительный протест в связи с антироссийскими высказываниями премьер-министра страны Санаэ Такаити. Об этом сообщили в МИД России.Как отметили в ведомстве, 18 августа посол Японии в России Акира Муто был вызван в МИД России.Галузин также заявил японскому послу, что суверенитет и юрисдикция России над южными Курильскими островами являются незыблемыми. Эти территории перешли к нашей стране по итогам Второй мировой войны, закрепленным соответствующими договоренностями Союзных держав и Уставом ООН."Любые попытки японской стороны прямо или косвенно ставить под сомнение эту очевидную реальность абсолютно неприемлемы и незаконны", - подчеркнули в МИД.Кроме того, в контексте продолжающегося следования Токио в русле санкционной политики коллективного Запада против России, а также поддержки Японией киевского режима, главе японской дипломатической миссии было указано, что Москва оставляет за собой право на адекватные контрмеры.Президент России Владимир Путин 13 августа впервые посетил Курилы, тем самым продолжив рабочую поездку по Сибири и Дальнему Востоку. Первым пунктом программы визита стало посещение предприятия на острове Итуруп, крупнейшем в Курильской гряде. В Японии выразили решительный протест в связи с приездом российского лидера на Курилы, который назвали "неприемлемым".Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Япония в своих заявлениях "перешла черту приличий".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:МИД РФ ответил Японии на претензии в связи с визитом Путина на Курилы"Россия наконец показывает зубы": эксперт оценил визит Путина на КурилыПоездка Путина на Курилы - ужесточение международной риторики России
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япония, министерство иностранных дел рф (мид рф), курилы, россия, новости
МИД РФ выразил послу Японии протест из-за антироссийских заявлений Токио

МИД РФ заявил послу Японии о незаконности попыток ставить под сомнение статус Курил

12:21 18.08.2026
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 18.08.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Москва выразила послу Японии в РФ решительный протест в связи с антироссийскими высказываниями премьер-министра страны Санаэ Такаити. Об этом сообщили в МИД России.
Как отметили в ведомстве, 18 августа посол Японии в России Акира Муто был вызван в МИД России.
"Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин выразил японскому дипломату решительный протест в связи с антироссийскими высказываниями премьер-министра Японии Санаэ Такаити и министра иностранных дел Тосимицу Мотэги, касающимися посещения президентом Российской Федерации Владимиром Путиным острова Итуруп", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте министерства.
Галузин также заявил японскому послу, что суверенитет и юрисдикция России над южными Курильскими островами являются незыблемыми. Эти территории перешли к нашей стране по итогам Второй мировой войны, закрепленным соответствующими договоренностями Союзных держав и Уставом ООН.
"Любые попытки японской стороны прямо или косвенно ставить под сомнение эту очевидную реальность абсолютно неприемлемы и незаконны", - подчеркнули в МИД.
Кроме того, в контексте продолжающегося следования Токио в русле санкционной политики коллективного Запада против России, а также поддержки Японией киевского режима, главе японской дипломатической миссии было указано, что Москва оставляет за собой право на адекватные контрмеры.
Президент России Владимир Путин 13 августа впервые посетил Курилы, тем самым продолжив рабочую поездку по Сибири и Дальнему Востоку. Первым пунктом программы визита стало посещение предприятия на острове Итуруп, крупнейшем в Курильской гряде. В Японии выразили решительный протест в связи с приездом российского лидера на Курилы, который назвали "неприемлемым".
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Япония в своих заявлениях "перешла черту приличий".
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ЯпонияМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)КурилыРоссияНовости
 
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