https://crimea.ria.ru/20260818/mid-rf-vyrazil-poslu-yaponii-protest-iz-za-antirossiyskikh-zayavleniy-tokio-1158584613.html

МИД РФ выразил послу Японии протест из-за антироссийских заявлений Токио

МИД РФ выразил послу Японии протест из-за антироссийских заявлений Токио - РИА Новости Крым, 18.08.2026

МИД РФ выразил послу Японии протест из-за антироссийских заявлений Токио

Москва выразила послу Японии в РФ решительный протест в связи с антироссийскими высказываниями премьер-министра страны Санаэ Такаити. Об этом сообщили в МИД... РИА Новости Крым, 18.08.2026

2026-08-18T12:21

2026-08-18T12:21

2026-08-18T12:21

япония

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Москва выразила послу Японии в РФ решительный протест в связи с антироссийскими высказываниями премьер-министра страны Санаэ Такаити. Об этом сообщили в МИД России.Как отметили в ведомстве, 18 августа посол Японии в России Акира Муто был вызван в МИД России.Галузин также заявил японскому послу, что суверенитет и юрисдикция России над южными Курильскими островами являются незыблемыми. Эти территории перешли к нашей стране по итогам Второй мировой войны, закрепленным соответствующими договоренностями Союзных держав и Уставом ООН."Любые попытки японской стороны прямо или косвенно ставить под сомнение эту очевидную реальность абсолютно неприемлемы и незаконны", - подчеркнули в МИД.Кроме того, в контексте продолжающегося следования Токио в русле санкционной политики коллективного Запада против России, а также поддержки Японией киевского режима, главе японской дипломатической миссии было указано, что Москва оставляет за собой право на адекватные контрмеры.Президент России Владимир Путин 13 августа впервые посетил Курилы, тем самым продолжив рабочую поездку по Сибири и Дальнему Востоку. Первым пунктом программы визита стало посещение предприятия на острове Итуруп, крупнейшем в Курильской гряде. В Японии выразили решительный протест в связи с приездом российского лидера на Курилы, который назвали "неприемлемым".Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Япония в своих заявлениях "перешла черту приличий".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:МИД РФ ответил Японии на претензии в связи с визитом Путина на Курилы"Россия наконец показывает зубы": эксперт оценил визит Путина на КурилыПоездка Путина на Курилы - ужесточение международной риторики России

япония

курилы

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

япония, министерство иностранных дел рф (мид рф), курилы, россия, новости