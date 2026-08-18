https://crimea.ria.ru/20260818/krymskiy-most-seychas-ochered-nachala-rasti--1158576226.html

Крымский мост сейчас: очередь начала расти

Крымский мост сейчас: очередь начала расти - РИА Новости Крым, 18.08.2026

Крымский мост сейчас: очередь начала расти

На Крымском мосту утром во вторник наблюдается очередь из 60 автомобилей со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на... РИА Новости Крым, 18.08.2026

2026-08-18T09:13

2026-08-18T09:13

2026-08-18T09:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. На Крымском мосту утром во вторник наблюдается очередь из 60 автомобилей со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.Около четырех часов утра движение по мосту перекрыли, ограничение продлилось чуть больше часа.Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Досмотр на Крымском мосту: что можно брать с собой и как быстро пройтиНа Крымском мосту вводят новые правила провоза топливаСеть пригородных поездов в Крыму - как она будет развиваться

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крымский мост

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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