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Крымский мост сейчас: очередь начала расти - РИА Новости Крым, 18.08.2026
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Ситуация на дорогах Крыма
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Крымский мост сейчас: очередь начала расти
Крымский мост сейчас: очередь начала расти - РИА Новости Крым, 18.08.2026
Крымский мост сейчас: очередь начала расти
На Крымском мосту утром во вторник наблюдается очередь из 60 автомобилей со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на... РИА Новости Крым, 18.08.2026
2026-08-18T09:13
2026-08-18T09:13
ситуация на дорогах крыма
крым
новости крыма
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. На Крымском мосту утром во вторник наблюдается очередь из 60 автомобилей со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.Около четырех часов утра движение по мосту перекрыли, ограничение продлилось чуть больше часа.Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Досмотр на Крымском мосту: что можно брать с собой и как быстро пройтиНа Крымском мосту вводят новые правила провоза топливаСеть пригородных поездов в Крыму - как она будет развиваться
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РИА Новости Крым
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Крымский мост сейчас: очередь начала расти

На Крымском мосту со стороны Керчи стоят 60 транспортных средств

09:13 18.08.2026
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 18.08.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. На Крымском мосту утром во вторник наблюдается очередь из 60 автомобилей со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 60 транспортных средств", - говорится в сообщении по состоянию на 9:00 вторника.
Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
Около четырех часов утра движение по мосту перекрыли, ограничение продлилось чуть больше часа.
Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.
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