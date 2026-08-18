https://crimea.ria.ru/20260818/krymskiy-most-seychas-dannye-na-2100-1158602290.html

Крымский мост сейчас: данные на 21:00

Крымский мост сейчас: данные на 21:00 - РИА Новости Крым, 18.08.2026

Крымский мост сейчас: данные на 21:00

По состоянию на 21:00 вторника, 18 августа, очереди на Крымском мосту нет. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте. РИА Новости Крым, 18.08.2026

2026-08-18T21:01

2026-08-18T21:01

2026-08-18T21:12

ситуация на дорогах крыма

очереди на крымском мосту

крымский мост

керченский пролив

керчь

новости крыма

крым

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/08/1124784987_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9b40f21b3efe3e04b50164a0a086f643.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. По состоянию на 21:00 вторника, 18 августа, очереди на Крымском мосту нет. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.По данным на 15:00 вторника, в очереди со стороны Керчи находились 550 автомобилей. Время ожидания составляло около двух часов. При этом со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра не было.Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Досмотр на Крымском мосту: что можно брать с собой и как быстро пройтиНа Крымском мосту вводят новые правила провоза топливаСеть пригородных поездов в Крыму - как она будет развиваться

крымский мост

керченский пролив

керчь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

очереди на крымском мосту, крымский мост, керченский пролив, керчь, новости крыма, крым