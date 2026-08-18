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Крымский мост сейчас: данные на 21:00
Крымский мост сейчас: данные на 21:00 - РИА Новости Крым, 18.08.2026
Крымский мост сейчас: данные на 21:00
По состоянию на 21:00 вторника, 18 августа, очереди на Крымском мосту нет. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте. РИА Новости Крым, 18.08.2026
2026-08-18T21:01
2026-08-18T21:01
2026-08-18T21:12
ситуация на дорогах крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. По состоянию на 21:00 вторника, 18 августа, очереди на Крымском мосту нет. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.По данным на 15:00 вторника, в очереди со стороны Керчи находились 550 автомобилей. Время ожидания составляло около двух часов. При этом со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра не было.Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Досмотр на Крымском мосту: что можно брать с собой и как быстро пройтиНа Крымском мосту вводят новые правила провоза топливаСеть пригородных поездов в Крыму - как она будет развиваться
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Крымский мост сейчас: данные на 21:00
Крымский мост сейчас - очередь со стороны Керчи рассосалась
21:01 18.08.2026 (обновлено: 21:12 18.08.2026)