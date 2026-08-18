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Крымский мост: обстановка утром 18 августа - РИА Новости Крым, 18.08.2026
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Крымский мост: обстановка утром 18 августа
Крымский мост: обстановка утром 18 августа - РИА Новости Крым, 18.08.2026
Крымский мост: обстановка утром 18 августа
Утром во вторник затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра на Крымском мосту нет. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 18.08.2026
2026-08-18T07:19
2026-08-18T07:19
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Утром во вторник затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра на Крымском мосту нет. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на логистическом объекте.После четырех часов утра движение по Крымскому мосту остановили из соображений безопасности. Возобновили проезд спустя час с лишним - в 5.22.С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения, которые продолжают действовать на Крымском мосту. Так, по его автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой более 1,5 тонны, груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей по мосту.В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, в месте развязки Тамань – Волна, транспортные потоки разделены на два направления в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе топливо по QR-кодам будут продавать с ограничением по времени В Крыму изменится расписание четырех электричек На Кубани усложнилась ситуация с топливом – прекратили работу 120 АЗС
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крымский мост, транспорт, логистика, новости крыма, крым
Крымский мост: обстановка утром 18 августа

Крымский мост 18 августа утром свободен для проезда с двух сторон

07:19 18.08.2026
 
© Пресс-служба вице-премьера РФ Марата ХуснуллинаКрымский мост
Крымский мост
© Пресс-служба вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Утром во вторник затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра на Крымском мосту нет. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на логистическом объекте.
После четырех часов утра движение по Крымскому мосту остановили из соображений безопасности. Возобновили проезд спустя час с лишним - в 5.22.

"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", – приводятся данные на 7 утра.

С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения, которые продолжают действовать на Крымском мосту. Так, по его автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой более 1,5 тонны, груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей по мосту.
В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, в месте развязки Тамань – Волна, транспортные потоки разделены на два направления в зависимости от количества багажа и его габаритов.
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