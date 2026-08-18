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Крымчанин избил подростка и сбежал за границу – его будут судить заочно
Крымчанин избил подростка и сбежал за границу – его будут судить заочно - РИА Новости Крым, 18.08.2026
Крымчанин избил подростка и сбежал за границу – его будут судить заочно
Жителя Симферополя буду заочно судить за избиение подростка, совершенное в 2015 году. Об этом сообщают Главное следственное управление СК РФ по Крыму и... РИА Новости Крым, 18.08.2026
2026-08-18T11:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Жителя Симферополя буду заочно судить за избиение подростка, совершенное в 2015 году. Об этом сообщают Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю и прокуратура республики.Как рассказали в Следственном комитете, обстоятельства преступления установлены в рамках расследования преступлений прошлых лет.По данным ведомства, в один из июльских вечеров 2015 года компания молодых людей праздновала день рождения в беседке на улице Данилова в Симферополе. На фоне алкогольного опьянения между знакомыми произошла ссора, в ходе которой фигурант избил 17-летнего знакомого. Пострадавший получил многочисленные телесные повреждения.Понимая ответственность за совершение тяжкого преступления, молодой человек скрылся от правоохранительных органов и был объявлен в розыск.В настоящее время местонахождение 32-летнего фигуранта установлено. Он находится за пределами Российской Федерации. Ему заочно предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего.Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Проткнул шампуром: севастопольцу дали 8 лет за убийство приятеляУкрал ноутбук и избил знакомого: житель крымского села пойдет под судПьяный житель Ялты избил и ограбил незнакомца из "добрых побуждений"
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Крымчанин избил подростка и сбежал за границу – его будут судить заочно
Сбежавшего за границу крымчанина будут заочно судить за избиение подростка в 2015 году
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Жителя Симферополя буду заочно судить за избиение подростка, совершенное в 2015 году. Об этом сообщают Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю и прокуратура республики.
Как рассказали в Следственном комитете, обстоятельства преступления установлены в рамках расследования преступлений прошлых лет.
По данным ведомства, в один из июльских вечеров 2015 года компания молодых людей праздновала день рождения в беседке на улице Данилова в Симферополе. На фоне алкогольного опьянения между знакомыми произошла ссора, в ходе которой фигурант избил 17-летнего знакомого. Пострадавший получил многочисленные телесные повреждения.
Понимая ответственность за совершение тяжкого преступления, молодой человек скрылся от правоохранительных органов и был объявлен в розыск.
В настоящее время местонахождение 32-летнего фигуранта установлено. Он находится за пределами Российской Федерации. Ему заочно предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего.
Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.
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