https://crimea.ria.ru/20260818/krasnoperekopskiy-rayon-gotov-k-otopitelnomu-sezonu-na-70-protsentov-1158597790.html

Красноперекопский район готов к отопительному сезону на 70 процентов

Красноперекопский район готов к отопительному сезону на 70 процентов - РИА Новости Крым, 18.08.2026

Красноперекопский район готов к отопительному сезону на 70 процентов

Красноперекопский район Крыма готов к отопительному сезону на 70 процентов, что выше среднереспубликанского показателя. Об этом сообщил председатель Совмина... РИА Новости Крым, 18.08.2026

2026-08-18T17:28

2026-08-18T17:28

2026-08-18T17:28

крым

новости крыма

красноперекопский район

юрий гоцанюк

отопительный сезон в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Красноперекопский район Крыма готов к отопительному сезону на 70 процентов, что выше среднереспубликанского показателя. Об этом сообщил председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк.По его информации, сотрудники "Крымтеплокоммунэнерго" выполняют комплекс организационно-технических работ - гидравлические испытания, восстановление изоляции на трубопроводах теплосетей, ревизию и текущий ремонт запорной арматуры, промывку систем, а также подготовку котельного оборудования.Особое внимание уделяется качеству подготовки жилфонда. Для минимизации рисков технологических сбоев проводится локальная замена аварийных участков. Также уделяется внимание сохранению теплового контура зданий. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму к зиме планируют заменить около 40 километров изношенных теплосетейГотовь сани летом: в Севастополе проверяют системы отопленияУспеть за лето: как идет подготовка к новому отопительному сезону в Крыму

https://crimea.ria.ru/20260817/kak-simferopol-gotovitsya-k-otopitelnomu-sezonu-1158559401.html

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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