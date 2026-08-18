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Красноперекопский район готов к отопительному сезону на 70 процентов - РИА Новости Крым, 18.08.2026
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Красноперекопский район готов к отопительному сезону на 70 процентов
Красноперекопский район готов к отопительному сезону на 70 процентов - РИА Новости Крым, 18.08.2026
Красноперекопский район готов к отопительному сезону на 70 процентов
Красноперекопский район Крыма готов к отопительному сезону на 70 процентов, что выше среднереспубликанского показателя. Об этом сообщил председатель Совмина... РИА Новости Крым, 18.08.2026
2026-08-18T17:28
2026-08-18T17:28
крым
новости крыма
красноперекопский район
юрий гоцанюк
отопительный сезон в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Красноперекопский район Крыма готов к отопительному сезону на 70 процентов, что выше среднереспубликанского показателя. Об этом сообщил председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк.По его информации, сотрудники "Крымтеплокоммунэнерго" выполняют комплекс организационно-технических работ - гидравлические испытания, восстановление изоляции на трубопроводах теплосетей, ревизию и текущий ремонт запорной арматуры, промывку систем, а также подготовку котельного оборудования.Особое внимание уделяется качеству подготовки жилфонда. Для минимизации рисков технологических сбоев проводится локальная замена аварийных участков. Также уделяется внимание сохранению теплового контура зданий. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму к зиме планируют заменить около 40 километров изношенных теплосетейГотовь сани летом: в Севастополе проверяют системы отопленияУспеть за лето: как идет подготовка к новому отопительному сезону в Крыму
https://crimea.ria.ru/20260817/kak-simferopol-gotovitsya-k-otopitelnomu-sezonu-1158559401.html
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Красноперекопский район готов к отопительному сезону на 70 процентов

Гоцанюк: Красноперекопский район Крыма готов к отопительному сезону на 70 процентов

17:28 18.08.2026
 
© Telegram-канал Юрия ГоцанюкаПодготовка Крыма к отопительному сезону
Подготовка Крыма к отопительному сезону
© Telegram-канал Юрия Гоцанюка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Красноперекопский район Крыма готов к отопительному сезону на 70 процентов, что выше среднереспубликанского показателя. Об этом сообщил председатель Совмина Крыма Юрий Гоцанюк.
"На сегодняшний день готовность к отопительному сезону в Красноперекопске и Красноперекопском районе в среднем составляет 70%. Это выше среднереспубликанского показателя: в целом по Крыму готовность порядка 67%", - написал в своем канале в МАКС Гоцанюк.
По его информации, сотрудники "Крымтеплокоммунэнерго" выполняют комплекс организационно-технических работ - гидравлические испытания, восстановление изоляции на трубопроводах теплосетей, ревизию и текущий ремонт запорной арматуры, промывку систем, а также подготовку котельного оборудования.
Особое внимание уделяется качеству подготовки жилфонда. Для минимизации рисков технологических сбоев проводится локальная замена аварийных участков. Также уделяется внимание сохранению теплового контура зданий.
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КрымНовости КрымаКрасноперекопский районЮрий ГоцанюкОтопительный сезон в Крыму
 
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