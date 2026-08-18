Рейтинг@Mail.ru
Когда в Крыму завершат установку новых лифтов в многоквартирных домах - РИА Новости Крым, 18.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260818/kogda-v-krymu-zavershat-ustanovku-novykh-liftov-v-mnogokvartirnykh-domakh-1158586508.html
Когда в Крыму завершат установку новых лифтов в многоквартирных домах
Когда в Крыму завершат установку новых лифтов в многоквартирных домах - РИА Новости Крым, 18.08.2026
Когда в Крыму завершат установку новых лифтов в многоквартирных домах
Запланированные на 2026 год работы по установке новых лифтов в многоэтажках с учетом наладки нового оборудования завершат к 15 сентября. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 18.08.2026
2026-08-18T20:42
2026-08-18T20:42
жкх крыма и севастополя
крым
новости крыма
лифт
минжкх крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/18/1157127915_115:0:1166:591_1920x0_80_0_0_fde60c4e6d2ee35444963cfce94b28b4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Запланированные на 2026 год работы по установке новых лифтов в многоэтажках с учетом наладки нового оборудования завершат к 15 сентября. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал министр ЖКХ РК Алексей Кудинов.По словам Кудинова, в текущем году запланирована замена 43 лифтов.Завершить все работы должны до середины сентября, добавил он."Срок подрядчику поставлен до 1 сентября выполнить физические работы. Ну и еще дней 10 на пуск и наладку оформления документов. Мы уверены, что число к 15 сентября мы эту программу выполним на 100%", – заключил он.Напомним, в июне пресс-служа Регионального Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым, сообщила, что новое оборудование для замены лифтов в многоэтажках Симферополя, Евпатории, Сак, Алушты и Ялты по программе капитального ремонта уже доставлено для установки.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов рассказывал, что в 2025 году в Крыму заменили 239 лифтов в 131 доме.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько домов в Крыму ждут капремонта и что следует знать собственникам В Севастополе отремонтируют более 70 кровель МКД в этом году Девочка упала в шахту лифта при игре в прятки в Забайкалье и погибла
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/18/1157127915_246:0:1034:591_1920x0_80_0_0_14396f916ce7cf544e01db62a2b97f79.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
жкх крыма и севастополя, крым, новости крыма, лифт, минжкх крыма
Когда в Крыму завершат установку новых лифтов в многоквартирных домах

В Крыму запланированный на год ремонт лифтов в многоквартирных домах завершат 15 сентября

20:42 18.08.2026
 
© Региональный Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики КрымНовый лифт
Новый лифт
© Региональный Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Запланированные на 2026 год работы по установке новых лифтов в многоэтажках с учетом наладки нового оборудования завершат к 15 сентября. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал министр ЖКХ РК Алексей Кудинов.
По словам Кудинова, в текущем году запланирована замена 43 лифтов.
"В настоящий момент 35 уже заменено, и на 8-ми ведутся в настоящий момент работы", – сказал Кудинов.
Завершить все работы должны до середины сентября, добавил он.
"Срок подрядчику поставлен до 1 сентября выполнить физические работы. Ну и еще дней 10 на пуск и наладку оформления документов. Мы уверены, что число к 15 сентября мы эту программу выполним на 100%", – заключил он.
Напомним, в июне пресс-служа Регионального Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым, сообщила, что новое оборудование для замены лифтов в многоэтажках Симферополя, Евпатории, Сак, Алушты и Ялты по программе капитального ремонта уже доставлено для установки.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов рассказывал, что в 2025 году в Крыму заменили 239 лифтов в 131 доме.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Сколько домов в Крыму ждут капремонта и что следует знать собственникам
В Севастополе отремонтируют более 70 кровель МКД в этом году
Девочка упала в шахту лифта при игре в прятки в Забайкалье и погибла
 
ЖКХ Крыма и СевастополяКрымНовости КрымаЛифтМинЖКХ Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:17На юге Крыма работает ПВО
13:01Подвиг аграриев: уборка зерновых в Крыму близка к финалу
12:48Масштабный лесной пожар в Ялте: на месте работают более 300 человек
12:42В Севастополе снова включили сирены - опасность с воздуха
12:28Российские бойцы освободили еще один населенный пункт в Донбассе
12:05Россия вернула 103 военных из украинского плена
12:04Ливни с грозами и градом обрушатся на Крым 19 августа
11:59Армия России "Геранями" разгромила два сухогруза в Черном море
11:51В Крыму отбой ракетной опасности
11:45Двоих жителей Симферополя обвиняют в сбыте опасных вейпов на 90 млн
11:42В Севастополе прозвучал сигнал отмены воздушной тревоги
11:38Аксенов назначил врио министра промышленности и торговли Крыма
11:30Над Севастополем сбили 17 украинских беспилотников
11:20В Крыму объявлена ракетная опасность
11:20Воздушная тревога объявлена в Севастополе
11:12НАБУ начало новое расследование в отношении чиновников офиса Зеленского
11:00В селах Красногвардейского района Крыма отключат газ 25 августа
10:50ЧП на Алтае: медведь вытащил из палатки и растерзал туристку
10:418-летняя девочка погибла под винтами катера в акватории реки Дон в Азове
10:26Массированная атака на ЛНР - 3 человека погибли и 10 ранены
Лента новостейМолния