https://crimea.ria.ru/20260818/kogda-v-krymu-zavershat-ustanovku-novykh-liftov-v-mnogokvartirnykh-domakh-1158586508.html

Когда в Крыму завершат установку новых лифтов в многоквартирных домах

Когда в Крыму завершат установку новых лифтов в многоквартирных домах - РИА Новости Крым, 18.08.2026

Когда в Крыму завершат установку новых лифтов в многоквартирных домах

Запланированные на 2026 год работы по установке новых лифтов в многоэтажках с учетом наладки нового оборудования завершат к 15 сентября. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 18.08.2026

2026-08-18T20:42

2026-08-18T20:42

2026-08-18T20:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Запланированные на 2026 год работы по установке новых лифтов в многоэтажках с учетом наладки нового оборудования завершат к 15 сентября. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал министр ЖКХ РК Алексей Кудинов.По словам Кудинова, в текущем году запланирована замена 43 лифтов.Завершить все работы должны до середины сентября, добавил он."Срок подрядчику поставлен до 1 сентября выполнить физические работы. Ну и еще дней 10 на пуск и наладку оформления документов. Мы уверены, что число к 15 сентября мы эту программу выполним на 100%", – заключил он.Напомним, в июне пресс-служа Регионального Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым, сообщила, что новое оборудование для замены лифтов в многоэтажках Симферополя, Евпатории, Сак, Алушты и Ялты по программе капитального ремонта уже доставлено для установки.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов рассказывал, что в 2025 году в Крыму заменили 239 лифтов в 131 доме.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько домов в Крыму ждут капремонта и что следует знать собственникам В Севастополе отремонтируют более 70 кровель МКД в этом году Девочка упала в шахту лифта при игре в прятки в Забайкалье и погибла

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2026

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