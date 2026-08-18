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Киев пригрозил России баллистикой до конца года – чего можно ожидать

Киев пригрозил России баллистикой до конца года – чего можно ожидать - РИА Новости Крым, 18.08.2026

Киев пригрозил России баллистикой до конца года – чего можно ожидать

На базе оставшихся со времен СССР мощностей и при участии западных союзников Украина теоретически могла бы произвести "собственную" баллистическую ракету, но,... РИА Новости Крым, 18.08.2026

2026-08-18T16:00

2026-08-18T16:00

2026-08-18T16:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. На базе оставшихся со времен СССР мощностей и при участии западных союзников Украина теоретически могла бы произвести "собственную" баллистическую ракету, но, учитывая регулярные удары ВС РФ, на это скоро не останется ни потенциала, ни времени. При этом от Киева можно ждать очередной провокации. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал военный эксперт, политолог Евгений Михайлов, комментируя угрозы бывшего главы украинского Минобороны.Экс-министр обороны Украины Михаил Федоров в интервью CBS News заявил, что через 3 – 6 месяцев у Киева появится собственная баллистика, и эти ракеты полетят вглубь России.По мнению Михайлова, "учитывая, что на Украине еще остались определенные мощности и потенциал со времен Советского Союза, вполне может быть, они что-то и слепят".Но, во-первых, это что-то не будет украинским, поскольку ничего сделать без участия своих западных партнеров Киев не сможет, сказал эксперт."Мы видим, что Британия очень активно участвует во всем, уже не скрываясь. Делает и дроны, которые бьют по России, и так далее. Вполне вероятно, что-нибудь подкинут для ускорения процесса", – отметил Михайлов.Но во-вторых, и в главных, в условиях, когда Россия продолжает осуществлять такие групповые удары, какие делает с июня – с нанесением тяжелейших инфраструктурных разрушений объектам и важнейшим заводам, – лепить скоро будет не из чего и негде.Крупнейший металлургический комбинат Украины "Криворожсталь" встал после удара ВС РФОн заметил, что, анализируя сказанное Федоровым после известных событий, не следует забывать, что тот является бывшим главой Минобороны Украины."И, может, ему нужно сейчас поднимать свой рейтинг для внутриполитической борьбы и так далее, и он на этом фоне и делает подобные заявления", – сказал Михайлов.Тем не менее, это не исключает возможных провокаций со стороны Киева, добавил он.При этом он отметил, что и сейчас в сторону России летят дальнобойные ракеты, в частности "Фламинго", которые, как позиционировалось ранее, украинского производства. При этом в недавних отчетах Минобороны России, как известно, значились уничтоженными заводы, на которых делались детали для этих ракет, а также украинских беспилотников для ударов по РФ, и такая работа военных ВС РФ не прекращается, сказал в заключение эксперт.Напомним, Федоров возглавлял Министерство обороны Украины с января 2026 года. Глава киевского режима Владимир Зеленский не раз заявлял о намерении отправить его в отставку, как и других членов правительства. 15 июля Федоров разместил пост об итогах своей работы. На следующий день Верховная рада Украины утвердила 16 новых министров, оставив свободными посты министра обороны и иностранных дел.17 июля Украинский кабмин назначил временно исполняющего обязанности главы Минобороны Евгения Хмару – врио главы СБУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые удары ВС РФ по объектам на Украине развеяли миф о Западе – мнение Новый главком ВСУ Драпатый оправдал СВО словами о россиянах – мнение Естественный распад Украины неминуем – эксперт назвал сроки и условия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, евгений михайлов, украина, минобороны украины, атаки всу, новости сво, оружие