https://crimea.ria.ru/20260818/kak-v-krymu-provodyat-aprobatsiyu-selskokhozyaystvennykh-kultur-1158493428.html

Как в Крыму проводят апробацию сельскохозяйственных культур

Как в Крыму проводят апробацию сельскохозяйственных культур - РИА Новости Крым, 18.08.2026

Как в Крыму проводят апробацию сельскохозяйственных культур

Число заявок от аграриев Крыма на проведение апробации сельскохозяйственных культур растет с каждым годом. Все больше производителей осознают значимость этого... РИА Новости Крым, 18.08.2026

2026-08-18T09:08

2026-08-18T09:08

2026-08-18T09:08

сельское хозяйство

урожай в крыму

урожай

урожай зерновых культур

агропромышленный комплекс (апк)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Число заявок от аграриев Крыма на проведение апробации сельскохозяйственных культур растет с каждым годом. Все больше производителей осознают значимость этого процесса для своей работы, а выбраковка насаждений минимальна. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала заместитель технического директора органа инспекции Азово-Черноморского филиала ФГБУ "Центр оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса ("ЦОК АПК") Офелия Димакова.Апробация – обследование участков сельхознасаждений для определения сортовой чистоты семян, объяснила спикер. Такие исследования проводятся в отношении как многолетних, так и однолетних культур в разное время, когда наиболее четко выражены их сортовые признаки, добавила она.Так, например, апробация основных для Крыма зерновых (пшеница, ячмень, рожь, овес), как и технических растений, проводится в начальный период их восковой спелости, сказала Димакова, то есть в фазе созревания, которая характеризуется пожелтением, и этот процесс на наших полях уже практически завершен.Для проведения апробации специалистами рандомно определяются участки на поле, на площади до 50 гектаров, например, таких площадок должно быть десять, отметила собеседница.Здесь считают количество продуктивных растений сорта на одном погонном метре, обследуют участки на наличие либо отсутствие вредителей, болезней, в том числе карантинных, на сорные растения, и все это записывается апробатором, добавила эксперт. "Апробация проводится визуально. Необходимо стопроцентное выявление чистосортности либо 99,9%, 98% – вот такие у нас пороги", – поделилась гостья эфираПо ее словам, выбраковка семенных насаждений в Крыму не часто, но бывает. "Например, в этом году по двум заявкам мы не выдали акт апробации, пришлось составлять акт выбраковки, потому что процент чистосортности был низким. Естественно, такое поле предприятие списывает, и на семенные цели его уже не оставляют – это просто товарное зерно", – рассказала спикер.Проводится апробация по заявкам сельхозпроизводителей, самостоятельно с проверками представители центра не выезжают, уточнила она. "Если говорить о многолетних насаждениях, о питомниках, то это люди, которые не один год уже занимаются выращиванием посадочного материала. Таких предприятий у нас более десяти, которые ежегодно подают заявки, и мы с ними работаем", – сказала специалист.В 2026 году, по ее словам, количество заявок на проведение апробации увеличилось, однако и теперь еще не все сельхозпроизводители понимают важность этого процесса.Она подчеркнула, что согласно закону о семеноводстве, все высеянные на полях семена, независимо от того, товарные это растения или семенные (маточные), должны быть проверенными и иметь подтверждение сорта. Эти данные как раз содержатся в акте апробации по итогам ее проведения. Поэтому получать такой документ – обязанность не только семеноводческих предприятий, отметила Димакова."Если предприятие – индивидуальный предприниматель, крестьянско-фермерское хозяйство, АО или ООО – любые предприятия, которые приобрели семенной материал, им тоже необходимо в обязательном порядке подавать заявки, проводить апробацию и получать документ", – сказала специалист.Кроме того, по словам Димаковой, аграрии должны заказывать проведение отбора проб для определения качества урожая, из которого оставляется партия на очередной посев. Итогом такой проверки становится протокол."Так же подается заявка, и сотрудники, уполномоченные на проведение отбора, выезжают на предприятие и проводят согласно ГОСТ отбор семенного материала. Он сдается в лабораторию, где проверяются его качества, и по результатам выдается протокол испытаний. Орган инспекции анализирует его, и, если все показатели соответствуют, выдается протокол инспекции. Вот это полный комплект – акт апробации и протокол, – который необходим сельхозтоваропроизводителю", – объяснила спикер.От такого контроля зависит качество посевов и продукции, которую мы в дальнейшем получаем, а заявки в федеральный центр принимаются от аграриев не только Крыма, но и Херсонской и Запорожской областей, подчеркнула она. "Работы очень много, но ни одну заявку мы не оставили без внимания", – подытожила эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ученые создали уникальный препарат против амброзии Автохтонные сорта винограда успешно выращивают в Крыму Сельское хозяйство и 3D: какие сферы выбирают ветераны СВО для бизнеса

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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