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Как кризис с топливом в Крыму повлияет на сроки окончания капремонтов - РИА Новости Крым, 18.08.2026
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Как кризис с топливом в Крыму повлияет на сроки окончания капремонтов
Как кризис с топливом в Крыму повлияет на сроки окончания капремонтов - РИА Новости Крым, 18.08.2026
Как кризис с топливом в Крыму повлияет на сроки окончания капремонтов
Подрядчики в Крыму мобилизовались и нагнали двухнедельное отставание запланированных работ по капремонту многоквартирных домов, которое произошло из-за проблем... РИА Новости Крым, 18.08.2026
2026-08-18T18:39
2026-08-18T18:39
жкх
жкх крыма и севастополя
капремонт
капремонт многоквартирных домов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Подрядчики в Крыму мобилизовались и нагнали двухнедельное отставание запланированных работ по капремонту многоквартирных домов, которое произошло из-за проблем с логистикой и топливом. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал министр ЖКХ РК Алексей Кудинов, отметив, что сейчас мероприятия ведутся в графике, а где-то и с опережением.На днях пресс-служба правительства России со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина сообщила, что Крым вошел в число регионов-лидеров по числу капитально отремонтированных многоэтажек.По мнению Кудинова, войти в число лидеров по стране, несмотря на все имеющиеся сложности, Крыму удалось не только благодаря слаженной работе руководства республики и ответственных за эту работу лиц, но и активности самих жителей.Аксенов рассказал о ситуации с топливом и энергоснабжением в КрымуВсе подрядчики, выполняющие капитальный ремонт домов в республике – местные, живут и работают в Крыму, и в кризисный период этим летом именно благодаря им удалось не сорвать сроки выполнения запланированных работ, добавил он."То отставание, которое было в начале июля из-за логистики – и по материалам, и топливу были небольшие сбои – они сейчас не то что нагнали, а некоторые подрядчики даже вышли вперед и просят дополнительные объемы, чтобы помочь коллегам выполнить программу. То есть подрядчики мобилизовались, плюс привлекли дополнительно рабочую силу. И все это никак не повлияло на общий график выполнения работ. Здесь большое спасибо всем подрядчикам", – сказал Кудинов.График выполнения работ расписывается исходя из объемов и задач, отметил он.В программу по республике Крым включены более 9 тысяч домов из имеющихся 12: капремонт полагается только в тех, где более 5 квартир, такие дома подпадают под характеристики многоквартирных, пояснил он:В целом же возраст, состояние и результаты ежегодного обследования состояния домов представителями муниципальных образований – все это сводится в единую базу, на основе которой формируется программа, уточнил Кудинов.Основные работы в соответствии с ней планируют с апреля по октябрь, хотя климат в Крыму позволяет иногда проводить мероприятия 10 месяцев в году, заметил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Судаке открыли набережную после капремонта Аварийный участок водовода в Евпатории готов на 99% На ремонт гимназии №1 в Симферополе выделят еще 37 миллионов рублей
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жкх, жкх крыма и севастополя, капремонт, капремонт многоквартирных домов
Как кризис с топливом в Крыму повлияет на сроки окончания капремонтов

Запланированные капремонты домов в Крыму не выбиваются из общего графика работ – МинХКХ

18:39 18.08.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКапитальный ремонт многоэтажек в Крыму
Капитальный ремонт многоэтажек в Крыму - РИА Новости, 1920, 18.08.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Подрядчики в Крыму мобилизовались и нагнали двухнедельное отставание запланированных работ по капремонту многоквартирных домов, которое произошло из-за проблем с логистикой и топливом. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал министр ЖКХ РК Алексей Кудинов, отметив, что сейчас мероприятия ведутся в графике, а где-то и с опережением.
На днях пресс-служба правительства России со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина сообщила, что Крым вошел в число регионов-лидеров по числу капитально отремонтированных многоэтажек.
По мнению Кудинова, войти в число лидеров по стране, несмотря на все имеющиеся сложности, Крыму удалось не только благодаря слаженной работе руководства республики и ответственных за эту работу лиц, но и активности самих жителей.
"В первую очередь большое спасибо активным жителям и старшим по домам – они контролируют ход работ. А отбор и поиск подрядчиков начинается задолго до этого, и здесь фонд капремонта проводит большую работу... После заключаются контракты, четко отслеживаются сроки выполнения", – рассказал Кудинов.
Аксенов рассказал о ситуации с топливом и энергоснабжением в Крыму
Все подрядчики, выполняющие капитальный ремонт домов в республике – местные, живут и работают в Крыму, и в кризисный период этим летом именно благодаря им удалось не сорвать сроки выполнения запланированных работ, добавил он.
"То отставание, которое было в начале июля из-за логистики – и по материалам, и топливу были небольшие сбои – они сейчас не то что нагнали, а некоторые подрядчики даже вышли вперед и просят дополнительные объемы, чтобы помочь коллегам выполнить программу. То есть подрядчики мобилизовались, плюс привлекли дополнительно рабочую силу. И все это никак не повлияло на общий график выполнения работ. Здесь большое спасибо всем подрядчикам", – сказал Кудинов.
График выполнения работ расписывается исходя из объемов и задач, отметил он.
"У нас есть определенный график выполнения работ, расписанный до 2050 года, который практически ежегодно актуализируется. И на базе него составляется программа уже на один год. В настоящий момент до 2027 года у нас есть такая программа, актуализированная буквально в этом году", – добавил Кудинов.
В программу по республике Крым включены более 9 тысяч домов из имеющихся 12: капремонт полагается только в тех, где более 5 квартир, такие дома подпадают под характеристики многоквартирных, пояснил он:
"Есть и приоритетная программа, которая составляется в краткосрочном периоде от одного года до трех. Туда дополнительно, если выявляются какие-то ненормативные отклонения и срочно требуется ремонт, возможно довключить дома".
В целом же возраст, состояние и результаты ежегодного обследования состояния домов представителями муниципальных образований – все это сводится в единую базу, на основе которой формируется программа, уточнил Кудинов.
Основные работы в соответствии с ней планируют с апреля по октябрь, хотя климат в Крыму позволяет иногда проводить мероприятия 10 месяцев в году, заметил он.
"Погода позволяет, и если мы работаем на крышах и на фасадах зданий когда сухо, тепло, то это, конечно, намного проще. Есть и сложности. В этом году, допустим, были дожди, поэтому сроки немножко отодвигались, но, как я уже сказал, все равно мы все работы выполняем в графике", – сказал Кудинов.
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ЖКХЖКХ Крыма и СевастополяКапремонтКапремонт многоквартирных домов
 
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