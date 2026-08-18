https://crimea.ria.ru/20260818/kak-krizis-s-toplivom-v-krymu-povliyaet-na-sroki-okonchaniya-kapremontov-1158586332.html

Как кризис с топливом в Крыму повлияет на сроки окончания капремонтов

Как кризис с топливом в Крыму повлияет на сроки окончания капремонтов - РИА Новости Крым, 18.08.2026

Как кризис с топливом в Крыму повлияет на сроки окончания капремонтов

Подрядчики в Крыму мобилизовались и нагнали двухнедельное отставание запланированных работ по капремонту многоквартирных домов, которое произошло из-за проблем... РИА Новости Крым, 18.08.2026

2026-08-18T18:39

2026-08-18T18:39

2026-08-18T18:39

жкх

жкх крыма и севастополя

капремонт

капремонт многоквартирных домов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Подрядчики в Крыму мобилизовались и нагнали двухнедельное отставание запланированных работ по капремонту многоквартирных домов, которое произошло из-за проблем с логистикой и топливом. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал министр ЖКХ РК Алексей Кудинов, отметив, что сейчас мероприятия ведутся в графике, а где-то и с опережением.На днях пресс-служба правительства России со ссылкой на вице-премьера Марата Хуснуллина сообщила, что Крым вошел в число регионов-лидеров по числу капитально отремонтированных многоэтажек.По мнению Кудинова, войти в число лидеров по стране, несмотря на все имеющиеся сложности, Крыму удалось не только благодаря слаженной работе руководства республики и ответственных за эту работу лиц, но и активности самих жителей.Аксенов рассказал о ситуации с топливом и энергоснабжением в КрымуВсе подрядчики, выполняющие капитальный ремонт домов в республике – местные, живут и работают в Крыму, и в кризисный период этим летом именно благодаря им удалось не сорвать сроки выполнения запланированных работ, добавил он."То отставание, которое было в начале июля из-за логистики – и по материалам, и топливу были небольшие сбои – они сейчас не то что нагнали, а некоторые подрядчики даже вышли вперед и просят дополнительные объемы, чтобы помочь коллегам выполнить программу. То есть подрядчики мобилизовались, плюс привлекли дополнительно рабочую силу. И все это никак не повлияло на общий график выполнения работ. Здесь большое спасибо всем подрядчикам", – сказал Кудинов.График выполнения работ расписывается исходя из объемов и задач, отметил он.В программу по республике Крым включены более 9 тысяч домов из имеющихся 12: капремонт полагается только в тех, где более 5 квартир, такие дома подпадают под характеристики многоквартирных, пояснил он:В целом же возраст, состояние и результаты ежегодного обследования состояния домов представителями муниципальных образований – все это сводится в единую базу, на основе которой формируется программа, уточнил Кудинов.Основные работы в соответствии с ней планируют с апреля по октябрь, хотя климат в Крыму позволяет иногда проводить мероприятия 10 месяцев в году, заметил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Судаке открыли набережную после капремонта Аварийный участок водовода в Евпатории готов на 99% На ремонт гимназии №1 в Симферополе выделят еще 37 миллионов рублей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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