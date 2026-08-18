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К пляжу в Севастополе прибило беспилотник с боезарядом - людей эвакуировали

К пляжу в Севастополе прибило беспилотник с боезарядом - людей эвакуировали - РИА Новости Крым, 18.08.2026

К пляжу в Севастополе прибило беспилотник с боезарядом - людей эвакуировали

В Севастополе упавший беспилотник прибило к пляжу в районе Парка Победы, людей эвакуировали. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 18.08.2026

2026-08-18T10:47

2026-08-18T10:47

2026-08-18T11:00

севастополь

новости севастополя

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе упавший беспилотник прибило к пляжу в районе Парка Победы, людей эвакуировали. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.По информации губернатора, ближайшая территория оцеплена, люди эвакуированы. Беспилотник взорвут на месте, соблюдая все необходимые меры безопасности, заверил он, призвав жителей и гостей не переживать при громких звуках.Ранее во вторник сообщалось, что над Севастополем за сутки сбили 19 украинских БПЛА, пострадавших нет, заверили власти.Также во вторник севастопольский губернатор сообщил, что военные, ПВО и мобильные огневые группы отразили за эту ночь две атаки ВСУ и нейтрализовали 9 вражеских беспилотников. По информации Спасательной службы города, зафиксировано возгорание травы в разных районах города.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Почти 800 беспилотников ВСУ атаковали российские регионы в ночь на вторникРоссийская армия сбила за сутки 12 авиабомб и почти 800 дроновМассированный удар ВСУ по Подмосковью – погиб человек, ранены еще шестеро, горят склады

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя