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К пляжу в Севастополе прибило беспилотник с боезарядом - людей эвакуировали - РИА Новости Крым, 18.08.2026
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К пляжу в Севастополе прибило беспилотник с боезарядом - людей эвакуировали
К пляжу в Севастополе прибило беспилотник с боезарядом - людей эвакуировали - РИА Новости Крым, 18.08.2026
К пляжу в Севастополе прибило беспилотник с боезарядом - людей эвакуировали
В Севастополе упавший беспилотник прибило к пляжу в районе Парка Победы, людей эвакуировали. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 18.08.2026
2026-08-18T10:47
2026-08-18T11:00
севастополь
новости севастополя
михаил развожаев
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе упавший беспилотник прибило к пляжу в районе Парка Победы, людей эвакуировали. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.По информации губернатора, ближайшая территория оцеплена, люди эвакуированы. Беспилотник взорвут на месте, соблюдая все необходимые меры безопасности, заверил он, призвав жителей и гостей не переживать при громких звуках.Ранее во вторник сообщалось, что над Севастополем за сутки сбили 19 украинских БПЛА, пострадавших нет, заверили власти.Также во вторник севастопольский губернатор сообщил, что военные, ПВО и мобильные огневые группы отразили за эту ночь две атаки ВСУ и нейтрализовали 9 вражеских беспилотников. По информации Спасательной службы города, зафиксировано возгорание травы в разных районах города.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Почти 800 беспилотников ВСУ атаковали российские регионы в ночь на вторникРоссийская армия сбила за сутки 12 авиабомб и почти 800 дроновМассированный удар ВСУ по Подмосковью – погиб человек, ранены еще шестеро, горят склады
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя
К пляжу в Севастополе прибило беспилотник с боезарядом - людей эвакуировали

К пляжу в Севастополе прибило беспилотник с боезарядом - людей эвакуировали

10:47 18.08.2026 (обновлено: 11:00 18.08.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОградительная лента
Оградительная лента - РИА Новости, 1920, 18.08.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе упавший беспилотник прибило к пляжу в районе Парка Победы, людей эвакуировали. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"К пляжу в районе Парка Победы прибило БПЛА. Беспилотник предварительно с полным боезарядом. Очевидно, что он был подавлен силами РЭБ и упал в акваторию при одной из атак ВСУ на Севастополь", - написал он в своем канале в МАКС.
По информации губернатора, ближайшая территория оцеплена, люди эвакуированы. Беспилотник взорвут на месте, соблюдая все необходимые меры безопасности, заверил он, призвав жителей и гостей не переживать при громких звуках.
Ранее во вторник сообщалось, что над Севастополем за сутки сбили 19 украинских БПЛА, пострадавших нет, заверили власти.
Также во вторник севастопольский губернатор сообщил, что военные, ПВО и мобильные огневые группы отразили за эту ночь две атаки ВСУ и нейтрализовали 9 вражеских беспилотников. По информации Спасательной службы города, зафиксировано возгорание травы в разных районах города.
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СевастопольНовости СевастополяМихаил РазвожаевБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУ на КрымБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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