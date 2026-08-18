https://crimea.ria.ru/20260818/gruppu-alpinistov-iz-kryma-spasli-na-elbruse--chto-izvestno-ob-operatsii-1158582418.html

Группу альпинистов из Крыма спасли на Эльбрусе – что известно об операции

Группу альпинистов из Крыма спасли на Эльбрусе – что известно об операции - РИА Новости Крым, 18.08.2026

Группу альпинистов из Крыма спасли на Эльбрусе – что известно об операции

Альпинисты из Крыма, поиск которых на Эльбрусе начался в ночь на вторник, не ожидали, что к ним на помощь придут профессиональные спасатели. Об этом РИА Новости РИА Новости Крым, 18.08.2026

2026-08-18T11:44

2026-08-18T11:44

2026-08-18T11:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Альпинисты из Крыма, поиск которых на Эльбрусе начался в ночь на вторник, не ожидали, что к ним на помощь придут профессиональные спасатели. Об этом РИА Новости рассказал руководитель группы Василий Ржанов.Накануне стало известно, что группа альпинистов из 8 человек при восхождении на гору Эльбрус по зарегистрированному маршрут не вышла на связь в установленное время. На место незамедлительно выдвинулись 14 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. Людей искали на южном склоне горы.К утру 18 августа альпинисты были обнаружены и эвакуированы вниз.Также альпинист рассказал, что на седловине нет мобильной связи, а из-за ураганного ветра не пробивали радиостанции.Контрольный срок группы был запланирован на 20 часов 18 августа, но из-за непогоды забеспокоились и подняли тревогу альпинисты, которые остались внизу.Ранее во вторник сообщалось, что четырнадцать альпинистов, застрявших на Эльбрусе на высоте 5300 метров, найдены и эвакуированы спасателями. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Тело 11-летнего мальчика и его раненого отца эвакуировали с ЭльбрусаКаждый шаг на грани риска: 11 лет герои "Крым-Спаса" на страже жизниЛюди гор: в Крыму живут три обладателя титула альпинистов "Снежный барс"

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