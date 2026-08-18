https://crimea.ria.ru/20260818/gde-v-sevastopole-mozhno-budet-zapravit-mashinu-v-sredu-1158602651.html
Где в Севастополе можно будет заправить машину в среду
Где в Севастополе можно будет заправить машину в среду - РИА Новости Крым, 18.08.2026
Где в Севастополе можно будет заправить машину в среду
На некоторых автозаправочных станциях Севастополя будет дизельное топливо (ДТ) в свободной продаже в среду, 19 августа. Кроме того, в городе продолжится продажа РИА Новости Крым, 18.08.2026
2026-08-18T21:54
2026-08-18T21:54
2026-08-18T21:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. На некоторых автозаправочных станциях Севастополя будет дизельное топливо (ДТ) в свободной продаже в среду, 19 августа. Кроме того, в городе продолжится продажа топлива по QR-кодам. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем канале в МАКС.По информации губернатора, на АЗС "ТЭС" продажа бензина марок АИ-95, АИ-95 NP, АИ-92 и дизельного топлива будет осуществляться по QR-кодам, а ДТ NP будет в свободной продаже.Он добавил, что на двух АЗС "Атан" - по улице Хрусталева, 62 и на Камышовом шоссе, 12Б - в среду по QR-коду будет доступен бензин марки АИ-92 (лимит составляет 20 литров на одну машину). Отпуск топлива по кодам начнется с 10:00. Заправка в канистры для домашних генераторов будет разрешена."Рассылка кодов начнется с 22:00. Если вы ранее подавали заявку, то она активная. Если не подавали, то напоминаю, что заявку подать можно в любое время, но учитываться она будут уже в завтрашней выдаче", – предупредил губернатор Севастополя.Он напомнил, что перед выездом необходимо обязательно проверить карту – топливо доступно не на всех станциях. Проверить его наличие на конкретной АЗС в режиме онлайн можно по ссылке.Глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявил, что ситуация с наличием топлива в свободной продаже на автозаправочных станциях будет улучшена в ближайшее время.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Справедливые цены на топливо: регионы заключают соглашения с частными АЗСКак кризис с топливом в Крыму повлияет на сроки окончания капремонтовРост цен на топливо: в Банке России рассказали об инфляции
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топливо, топливо в крыму, дизельное топливо, газомоторное топливо, qr-коды на топливо в севастополе, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев
Где в Севастополе можно будет заправить машину в среду
В Севастополе в среду на некоторых АЗС будет в свободной продаже дизельное топливо
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. На некоторых автозаправочных станциях Севастополя будет дизельное топливо (ДТ) в свободной продаже в среду, 19 августа. Кроме того, в городе продолжится продажа топлива по QR-кодам. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем канале в МАКС.
По информации губернатора, на АЗС "ТЭС" продажа бензина марок АИ-95, АИ-95 NP, АИ-92 и дизельного топлива будет осуществляться по QR-кодам, а ДТ NP будет в свободной продаже.
"Топлива ограниченное количество, поэтому продавать бензин по кодам будут до 16:00... Разрешена заправка в канистры для работы домашних генераторов. Вы можете заправить часть объема в бак, а часть — налить в канистру", – пояснил Развожаев.
Он добавил, что на двух АЗС "Атан" - по улице Хрусталева, 62 и на Камышовом шоссе, 12Б - в среду по QR-коду будет доступен бензин марки АИ-92 (лимит составляет 20 литров на одну машину). Отпуск топлива по кодам начнется с 10:00. Заправка в канистры для домашних генераторов будет разрешена.
"Рассылка кодов начнется с 22:00. Если вы ранее подавали заявку, то она активная. Если не подавали, то напоминаю, что заявку подать можно в любое время, но учитываться она будут уже в завтрашней выдаче", – предупредил губернатор Севастополя.
Он напомнил, что перед выездом необходимо обязательно проверить карту – топливо доступно не на всех станциях. Проверить его наличие на конкретной АЗС в режиме онлайн можно по ссылке
.
Глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявил
, что ситуация с наличием топлива в свободной продаже на автозаправочных станциях будет улучшена в ближайшее время.
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