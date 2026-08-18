https://crimea.ria.ru/20260818/gde-v-sevastopole-mozhno-budet-zapravit-mashinu-v-sredu-1158602651.html

Где в Севастополе можно будет заправить машину в среду

Где в Севастополе можно будет заправить машину в среду - РИА Новости Крым, 18.08.2026

Где в Севастополе можно будет заправить машину в среду

На некоторых автозаправочных станциях Севастополя будет дизельное топливо (ДТ) в свободной продаже в среду, 19 августа. Кроме того, в городе продолжится продажа РИА Новости Крым, 18.08.2026

2026-08-18T21:54

2026-08-18T21:54

2026-08-18T21:54

топливо

топливо в крыму

дизельное топливо

газомоторное топливо

qr-коды на топливо в севастополе

севастополь

новости севастополя

михаил развожаев

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/03/1157379572_0:118:3221:1929_1920x0_80_0_0_6a5e615f5c0abb11ab873080cc85f7a7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. На некоторых автозаправочных станциях Севастополя будет дизельное топливо (ДТ) в свободной продаже в среду, 19 августа. Кроме того, в городе продолжится продажа топлива по QR-кодам. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем канале в МАКС.По информации губернатора, на АЗС "ТЭС" продажа бензина марок АИ-95, АИ-95 NP, АИ-92 и дизельного топлива будет осуществляться по QR-кодам, а ДТ NP будет в свободной продаже.Он добавил, что на двух АЗС "Атан" - по улице Хрусталева, 62 и на Камышовом шоссе, 12Б - в среду по QR-коду будет доступен бензин марки АИ-92 (лимит составляет 20 литров на одну машину). Отпуск топлива по кодам начнется с 10:00. Заправка в канистры для домашних генераторов будет разрешена."Рассылка кодов начнется с 22:00. Если вы ранее подавали заявку, то она активная. Если не подавали, то напоминаю, что заявку подать можно в любое время, но учитываться она будут уже в завтрашней выдаче", – предупредил губернатор Севастополя.Он напомнил, что перед выездом необходимо обязательно проверить карту – топливо доступно не на всех станциях. Проверить его наличие на конкретной АЗС в режиме онлайн можно по ссылке.Глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявил, что ситуация с наличием топлива в свободной продаже на автозаправочных станциях будет улучшена в ближайшее время.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Справедливые цены на топливо: регионы заключают соглашения с частными АЗСКак кризис с топливом в Крыму повлияет на сроки окончания капремонтовРост цен на топливо: в Банке России рассказали об инфляции

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

топливо, топливо в крыму, дизельное топливо, газомоторное топливо, qr-коды на топливо в севастополе, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев