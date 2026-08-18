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ФАС выявила нарушения у топливных компаний в пяти регионах России
ФАС выявила нарушения у топливных компаний в пяти регионах России - РИА Новости Крым, 18.08.2026
ФАС выявила нарушения у топливных компаний в пяти регионах России
В пяти регионах России топливные компании нарушали антимонопольное законодательство. Об этом сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). РИА Новости Крым, 18.08.2026
2026-08-18T15:37
2026-08-18T15:37
2026-08-18T15:37
фас (федеральная антимонопольная служба)
новости
херсонская область
республика хакасия
сахалин
тюменская область
тверская область
топливо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. В пяти регионах России топливные компании нарушали антимонопольное законодательство. Об этом сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).Так, Херсонское УФАС выдало предупреждение одному из региональных операторов, который необоснованно изменил стоимость бензина и дизеля на АЗС в Геническом округе. После этого хозсубъект направил в адрес антимонопольного органа документы, подтверждающие снижение цен на топливо.Также, в связи с необоснованным установлением цен на бензин выдано предупреждение одной из компаний, которая поставляет топливо в Сахалинскую область.Выданы предупреждения и в Тюменской области - компания не рассматривала заявки сельхозпроизводителя на поставку топлива, а также в Тверской – там компания с начала июня изменила розничные цены на топливо на своих АЗС.В Хакасии ряд АЗС снизили цены на топливо после того, как УФАС выдало предупреждение крупной сети заправок о снижении цен, а также возбудило три дела по признакам картельного сговора хозсубъектов в Саяногорске, Черногорске и Усть-Абаканском районе.Ранее Федеральная антимонопольная служба возбудила дела в отношении ряда операторов АЗС Краснодарского края и Запорожской области из-за необоснованного завышения цен на топливо.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе топливо по QR-кодам будут продавать с ограничением по времениНа Кубани усложнилась ситуация с топливом – прекратили работу 120 АЗССитуация на топливном рынке РФ: нефтяные компании наращивают поставки
херсонская область
республика хакасия
сахалин
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РИА Новости Крым
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фас (федеральная антимонопольная служба), новости, херсонская область, республика хакасия, сахалин, тюменская область, тверская область, топливо
ФАС выявила нарушения у топливных компаний в пяти регионах России
У топливных компаний в пяти регионах РФ выявили завышенные цены и нарушения
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. В пяти регионах России топливные компании нарушали антимонопольное законодательство. Об этом сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
"Совместно с территориальными органами служба возбудила в отношении нефтяных компаний и независимых участников рынка нефтепродуктов 41 дело. Выдано 68 предупреждений хозяйствующим субъектам по признакам нарушения антимонопольного законодательства", - говорится в сообщении.
Так, Херсонское УФАС выдало предупреждение одному из региональных операторов, который необоснованно изменил стоимость бензина и дизеля на АЗС в Геническом округе. После этого хозсубъект направил в адрес антимонопольного органа документы, подтверждающие снижение цен на топливо.
Также, в связи с необоснованным установлением цен на бензин выдано предупреждение одной из компаний, которая поставляет топливо в Сахалинскую область.
Выданы предупреждения и в Тюменской области - компания не рассматривала заявки сельхозпроизводителя на поставку топлива, а также в Тверской – там компания с начала июня изменила розничные цены на топливо на своих АЗС.
В Хакасии ряд АЗС снизили цены на топливо после того, как УФАС выдало предупреждение крупной сети заправок о снижении цен, а также возбудило три дела по признакам картельного сговора хозсубъектов в Саяногорске, Черногорске и Усть-Абаканском районе.
Ранее Федеральная антимонопольная служба возбудила дела в отношении ряда операторов АЗС Краснодарского края и Запорожской области из-за необоснованного завышения цен на топливо.
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