https://crimea.ria.ru/20260818/estestvennyy-raspad-ukrainy-neminuem--ekspert-nazval-sroki-i-usloviya-1158547943.html

Естественный распад Украины неминуем – эксперт назвал сроки и условия

Естественный распад Украины неминуем – эксперт назвал сроки и условия - РИА Новости Крым, 18.08.2026

Естественный распад Украины неминуем – эксперт назвал сроки и условия

При самом оптимистичном сценарии поддерживать проект "Украина" Европа сможет до конца 2027 года. Но благодаря смене тактики СВО с групповыми ударами ВС РФ по... РИА Новости Крым, 18.08.2026

2026-08-18T07:59

2026-08-18T07:59

2026-08-18T07:59

удары по украине

мнения

кирилл коктыш

всу (вооруженные силы украины)

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. При самом оптимистичном сценарии поддерживать проект "Украина" Европа сможет до конца 2027 года. Но благодаря смене тактики СВО с групповыми ударами ВС РФ по предприятиям двойного назначения, связанным с западными донорами Киева, ждать так долго не придется. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, профессор МГИМО Кирилл Коктыш.Ранее Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы РФ нанесли очередной групповой удар ракетами и беспилотниками по предприятиям военной промышленности в разных районах Украины. В числе пораженных – "ArcelorMittal Кривой Рог" (бывший комбинат "Криворожсталь"), производящий стальной прокат для вооружения и военной техники. В Киеве это предприятие Fire Poin, выпускающее комплектующие для крылатых ракет наземного базирования "Фламинго", и завод Ukr Defence, производящий компоненты для ударных БПЛА, дронов-перехватчиков "Хрущ" и зенитных беспилотников "Гарпия". Кроме того, в Полтавской области поражен Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, производящий горюче-смазочные материалы для ВСУ.Длительное время с начала СВО армия России при нанесении ударов по вражеским объектам фокусировалась исключительно на военных целях, не трогая предприятия двойного назначения. При этом они приносили Киеву существенные доходы, что превращало Украину в очень удобный проект для Европы, при наличии которого можно финансировать военные действия против РФ, но теперь все меняется, отметил эксперт.Единственный выход, который видит теперь глава киевского режима Владимир Зеленский для самосохранения, как и все, кто наживается на конфликте, это эскалация, рассуждает политолог. Но на это надо продолжать собирать деньги у Запада, что делать все сложнее, поэтому появляются такие статьи, как недавно в Times. Британская газета сообщала, что "узнала" от источников в ВСУ, что Украина впервые применила беспилотники производства двух компаний Великобритании для ударов вглубь России."Это очередной месседж Европе о том, что если, мол, Британия посылает свои беспилотники и не боится "ответки" со стороны России, то вся Европы должна сконцентрироваться и еще больше сброситься в проект "Украина", – заметил Коктыш. Однако войну всегда выигрывает тыл, и в этом смысле у России есть стратегическая глубина и неоспоримое преимущество перед Украиной и десятками ее "партнеров", подчеркнул он."При том, что России вместе с Украиной противостоят 52 страны, российская победа в ресурсном измерении вообще не вызывает сомнений, ее ресурсный запас более чем достаточный", – сказал Коктыш.А вот запас прочности у образования "Украина" подходит к концу, добавил он."И даже если посмотреть на те ресурсы, которые есть у Европы, и наложить их на украинскую способность, то дальше конца следующего года история Украины не прослеживается", – считает Коктыш.У Европы просто не будет денег на то, чтобы содержать Украину хоть в каком-то виде, дальше это станет невозможным, неподъемным для Европы, пояснил он. И разумеется, его ускорят такие удары ВС РФ, какие наносятся по объектам на Украине в последнее время, сказал эксперт."Чем больше мы наносим таких ударов, "выключая" экономику, тем быстрее приближаем этот момент. То есть не надо ждать до конца следующего года – эта ситуация может наступить гораздо раньше", – отметил он. Жесткие меры, к которым перешла Россия, уже приносят безусловный результат, хотя и не так быстро, как многим бы хотелось, но каким будет конец Украины, уже совершенно понятно, считает эксперт."Последует естественный распад Украины, когда отдельные территории будут подконтрольны России, а западные могут отойти западным соседям, в первую очередь Польше, Венгрии и так далее", – заключил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: "Герани" сожгли склад БПЛА и логистический центр на Украине Часть производственных мощностей "Нафтогаза" выведена из строяКрупнейший металлургический комбинат Украины "Криворожсталь" встал после удара ВС РФАссимиляция или депортация: что ждет бежавших в Польшу украинцев

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

удары по украине, мнения, кирилл коктыш, всу (вооруженные силы украины), новости сво