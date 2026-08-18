Рейтинг@Mail.ru
ДТП со скорой на Кубани: пострадали пять человек - РИА Новости Крым, 18.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260818/dtp-so-skoroy-na-kubani-postradali-pyat-chelovek-1158588361.html
ДТП со скорой на Кубани: пострадали пять человек
ДТП со скорой на Кубани: пострадали пять человек - РИА Новости Крым, 18.08.2026
ДТП со скорой на Кубани: пострадали пять человек
Пять человек пострадали в ДТП в Армавире - на пересечении улиц Урицкого и Кропоткина столкнулись автомобиль скорой помощи и "Газель". Об этом сообщает полиция... РИА Новости Крым, 18.08.2026
2026-08-18T13:19
2026-08-18T13:20
армавир
кубань
краснодарский край
полиция
мвд по краснодарскому краю
происшествия
дтп
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/12/1158588016_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_3f95faa720677022c324f938b00c3237.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Пять человек пострадали в ДТП в Армавире - на пересечении улиц Урицкого и Кропоткина столкнулись автомобиль скорой помощи и "Газель". Об этом сообщает полиция Кубани в МАКС.По факту ДТП сотрудниками ГАИ проводится проверка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260816/12-chelovek-pogibli-v-dtp-s-polskim-avtobusom-v-vengrii-1158523530.html
армавир
кубань
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/12/1158588016_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_10a106ec6c2e3c034f72fa2b600cea56.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
армавир, кубань, краснодарский край, полиция, мвд по краснодарскому краю, происшествия, дтп, новости
ДТП со скорой на Кубани: пострадали пять человек

На Кубани пять человек пострадали в ДТП со скорой

13:19 18.08.2026 (обновлено: 13:20 18.08.2026)
 
© Полиция Кубани в МАКСДТП в Армавире
ДТП в Армавире
© Полиция Кубани в МАКС
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Пять человек пострадали в ДТП в Армавире - на пересечении улиц Урицкого и Кропоткина столкнулись автомобиль скорой помощи и "Газель". Об этом сообщает полиция Кубани в МАКС.

"В результате ДТП пять человек доставлены в больницу: 69-летний водитель скорой и трое его пассажиров, в возрасте 52, 53 и 70 лет, а также 55-летний водитель "Газели", - говорится в сообщении.

© Полиция Кубани в МАКСДТП в Армавире
ДТП в Армавире
© Полиция Кубани в МАКС
ДТП в Армавире
По факту ДТП сотрудниками ГАИ проводится проверка.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Флаг Венгрии - РИА Новости, 1920, 16.08.2026
16 августа, 10:15
12 человек погибли в ДТП с польским автобусом в Венгрии
 
АрмавирКубаньКраснодарский крайПолицияМВД по Краснодарскому краюПроисшествияДТПНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:45Театры Крыма и Севастополя приготовили для зрителей яркую осень
17:36Рост цен на топливо: в Банке России рассказали об инфляции
17:28Красноперекопский район готов к отопительному сезону на 70 процентов
17:16Террор ВСУ в Белгородской области - пять человек ранены
17:10Первые симптомы перегрева и солнечного удара - как оказать помощь
16:54Зеленский внес в Раду представление о назначении глав Минобороны и МИД Украины
16:37Бизнесу в Севастополе ограничат потребление электричества 19 августа
16:27В Керчи на 17 улицах и переулках на день отключат газ
16:00Киев пригрозил России баллистикой до конца года – чего можно ожидать
15:48России и Мьянме нужно поработать на экономическом треке – Путин
15:37ФАС выявила нарушения у топливных компаний в пяти регионах России
15:19Что происходит на Крымском мосту - очередь выросла вдвое
15:01В Днепропетровской области еще из 16 сел принудительно эвакуируют людей
14:49Шумовая граната взорвалась в школе в Подмосковье - пострадали учителя
14:44Напавшую с ножом на сестер девушку в Уфе обвинили в покушении на убийство
14:37Отбой воздушной тревоги объявили в Севастополе
14:13МИД России: Киев сорвал поездку Гросси на ЗАЭС и в Энергодар
14:08Дроны атаковали второе за сутки греческое судно в Черном море
13:57В Крыму подросток на питбайке сбил 9-летнего ребенка на самокате
13:36ВТБ: россияне назвали главные критерии идеальной зарплатной карты
Лента новостейМолния