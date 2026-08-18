https://crimea.ria.ru/20260818/dtp-so-skoroy-na-kubani-postradali-pyat-chelovek-1158588361.html
ДТП со скорой на Кубани: пострадали пять человек
ДТП со скорой на Кубани: пострадали пять человек - РИА Новости Крым, 18.08.2026
ДТП со скорой на Кубани: пострадали пять человек
Пять человек пострадали в ДТП в Армавире - на пересечении улиц Урицкого и Кропоткина столкнулись автомобиль скорой помощи и "Газель". Об этом сообщает полиция... РИА Новости Крым, 18.08.2026
2026-08-18T13:19
2026-08-18T13:19
2026-08-18T13:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Пять человек пострадали в ДТП в Армавире - на пересечении улиц Урицкого и Кропоткина столкнулись автомобиль скорой помощи и "Газель". Об этом сообщает полиция Кубани в МАКС.По факту ДТП сотрудниками ГАИ проводится проверка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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армавир, кубань, краснодарский край, полиция, мвд по краснодарскому краю, происшествия, дтп, новости
ДТП со скорой на Кубани: пострадали пять человек
На Кубани пять человек пострадали в ДТП со скорой
13:19 18.08.2026 (обновлено: 13:20 18.08.2026)