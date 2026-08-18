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Дроны атаковали второе за сутки греческое судно в Черном море
Дроны атаковали второе за сутки греческое судно в Черном море - РИА Новости Крым, 18.08.2026
Дроны атаковали второе за сутки греческое судно в Черном море
Второе за сутки греческое судно было атаковано БПЛА в Черном море, на судне начался пожар. Об этом со ссылкой на агентство Рейтер пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 18.08.2026
2026-08-18T14:08
2026-08-18T14:08
2026-08-18T14:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Второе за сутки греческое судно было атаковано БПЛА в Черном море, на судне начался пожар. Об этом со ссылкой на агентство Рейтер пишет РИА Новости. СМИ в понедельник ранее сообщили, что греческий танкер Skiros подвергся атаке после погрузки нефти на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Черном море. Позже стало известно, что похожий инцидент произошел со вторым судном. По предварительным данным, экипаж не пострадал, он эвакуировался. Судно шло под флагом Либерии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нефтяной танкер атакован в Черном мореКонтролировать безопасность российских судов в море будет новый институтУдары ВСУ по судам провоцируют хаос на рынке продовольствия - МИД
https://crimea.ria.ru/20260719/kazakhstan-sdelal-preduprezhdenie-posle-ataki-na-tankery-v-chernom-more-1157781520.html
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греция, новости, танкер, атаки всу, черное море
Дроны атаковали второе за сутки греческое судно в Черном море
Второе за сутки греческое судно атаковано БПЛА в Черном море - СМИ