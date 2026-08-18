https://crimea.ria.ru/20260818/doksing-i-tsifrovaya-gigiena--k-chemu-mozhet-privesti-zhizn-v-otkrytom-dostupe-1158541510.html

Доксинг и цифровая гигиена – к чему может привести жизнь в открытом доступе

Доксинг и цифровая гигиена – к чему может привести жизнь в открытом доступе - РИА Новости Крым, 19.08.2026

Доксинг и цифровая гигиена – к чему может привести жизнь в открытом доступе

В современном мире понятие частной жизни стремительно размывается. Полностью исключить риски сложно, но можно значительно усложнить жизнь злоумышленникам,... РИА Новости Крым, 19.08.2026

2026-08-18T21:31

2026-08-18T21:31

2026-08-19T06:57

интернет

юрий сосновский

безопасность республики крым и севастополя

новости

мнения

совет эксперта

кфу (крымский федеральный университет)

эксклюзивы риа новости крым

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111472/37/1114723790_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_b3a8976653e4adbe1ad2914ec758981c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым, Марина Ананьева. В современном мире понятие частной жизни стремительно размывается. Полностью исключить риски сложно, но можно значительно усложнить жизнь злоумышленникам, соблюдая цифровую гигиену. Об этом РИА Новости Крым рассказал кандидат технических наук, доцент кафедры компьютерной инженерии и моделирования Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Юрий Сосновский.По словам эксперта, развитие технологий поиска по открытым источника (OSINT) сделало сбор информации о человеке доступным не только спецслужбам, но и практически любому желающему. Одним из наиболее опасных проявлений этого процесса стал доксинг – сбор и публикация персональных данных с целью давления, шантажа или преследования.Собирать данные можно при помощи анализа окружения "жертвы". Здесь используются элементы домашнего интерьера, виды из окна или другие детали обстановки, которые могут выдать местоположение. Используется также элементарная наблюдательность. Даже без специальных программ внимательный человек способен вычислить, где вы были, как долго и оценить примерный уровень дохода.Если же речь идет о массовом поиске, преступники используют автоматизацию "скрининга". Таким образом отсеиваются наиболее привлекательные цели для социальной инженерии или других атак."Мотивация злоумышленников крайне разнообразна. Первое – это экономические преступления. Сюда входит поиск людей с высоким достатком для краж, мошенничества или вымогательства. Вторая причина – политическое давление, то есть выявление граждан, чьи взгляды идут вразрез с официальной повесткой, для их последующего вербования или компрометации. И третье – составление психологического портрета для личных манипуляций", - пояснил доцент кафедры компьютерной инженерии и моделирования.Как защититься от доксингаМногие пытаются бороться с подобной угрозой технически – например удаляя метаданные с фотографий. Однако эксперт предупреждает: это не панацея. Если злоумышленник поставил цель составить ваш портрет, он сделает это по косвенным признакам, даже если сам файл снимка "чист".Основным правилом безопасности в соцсетях является принцип "цифровой скромности". Не стоит выставлять напоказ личную жизнь, достаток и возможности. Опыт ряда стран, в частности Китая, где демонстрация роскоши в сети не приветствуется, показывает эффективность такого подхода.А если поделиться каким-то событием очень хочется, то можно прибегнуть к отложенной публикации, которая лишает злоумышленников возможности следить за вами онлайн. Здесь речь идет преимущественно о впечатлениях от поездок и фотографий с билетами, посадочными талонами и другими документами.Эксперт поделился главным советом безопасности: не хвастаться в сети - и вы останетесь целы. Необходимо всегда помнить, что в интернете приватности практически не существует. Поэтому не стоит усугублять ситуацию добровольной передачей личных данных тем, кто может использовать их против вас.В июле в правительстве России был создан оперативный штаб по борьбе с кибермошенничеством. Штаб займется оперативным выявлением мошеннических схем и разработкой новых мер противодействия онлайн-преступности. К работе оперштаба подключились федеральные ведомства, в том числе правоохранительные органы, Банк России, а также бизнес: операторы связи, банки, цифровые платформы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым: Девочка отдала аферистам драгоценности на 30 миллионовСнова под прицелом: мошенники обманывают бойцов СВО и их родственниковАфера на 5 млн рублей: житель Тверской области задержан за обман крымчан

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интернет, юрий сосновский, безопасность республики крым и севастополя, новости, мнения, совет эксперта, кфу (крымский федеральный университет)