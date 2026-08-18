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Длительный загар разрушает кожу - медик - РИА Новости Крым, 18.08.2026
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Длительный загар разрушает кожу - медик
Длительный загар разрушает кожу - медик - РИА Новости Крым, 18.08.2026
Длительный загар разрушает кожу - медик
Долгое пребывание на солнце может не только серьезно повредить кожу, но и спровоцировать рак – меланому, сообщила на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 18.08.2026
2026-08-18T20:22
2026-08-18T20:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Долгое пребывание на солнце может не только серьезно повредить кожу, но и спровоцировать рак – меланому, сообщила на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым главный внештатный специалист - терапевт министерства здравоохранения Крыма Ольга Барило.По словам Ольги Барило, загар, по сути, является ожогом кожи. А при воспалении клетки иммунной системы стараются спасти один из важнейших и самых, после кишечника, больших органов, который должен выполнять свою защитную функцию. Поэтому довольно часто после чрезмерных солнечных ванн человек подвержен простудным заболеваниям.Кроме того, агрессивные солнечные лучи ускоряют старение кожи и повышают риск меланомы. В Крыму, где много солнца, жители чаще заболевают раком кожи, сказала врач."В Крыму очень много случаев меланомы, больше, чем в других регионах. Поэтому выходя на открытые лучи солнца необходимо в любом случае, в любое время, использовать солнцезащитные кремы с SPF не ниже 50. Для детей это специальные детские кремы, они содержат меньше отдушек и консервантов", - уточнила Ольга Барило.Меланома – одно из самых распространенных злокачественных образований, которое выявляют у каждого четвертого онкологического больного в Крыму. Больше всего заболеванию подвержены люди со светлой кожей и с большим числом приобретенных родинок. Заболеть могут как мужчины, так и женщины, но представительницы прекрасной половины человечества подвержены болезни больше.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Безвредный загар: три главных советаАллергия на солнце: как распознатьСезон кишечных инфекций – чем чаще болеют в жару
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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солнце, красота и здоровье, здоровье, крым, ольга барило, минздрав крыма
Длительный загар разрушает кожу - медик

Крымчан предупредили о риске меланомы при увлечении загаром

20:22 18.08.2026
 
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Отдых в Крыму - РИА Новости, 1920, 18.08.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Долгое пребывание на солнце может не только серьезно повредить кожу, но и спровоцировать рак – меланому, сообщила на брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым главный внештатный специалист - терапевт министерства здравоохранения Крыма Ольга Барило.
"Стоит помнить, что 15 минут побыть на солнце - полезно. Но не больше и только в утренние или вечерние часы. Желательно до 10 утра и после 18:00. Прямое воздействие ультрафиолета оказывает разрушительное воздействие на кожу", - пояснила врач.
По словам Ольги Барило, загар, по сути, является ожогом кожи. А при воспалении клетки иммунной системы стараются спасти один из важнейших и самых, после кишечника, больших органов, который должен выполнять свою защитную функцию. Поэтому довольно часто после чрезмерных солнечных ванн человек подвержен простудным заболеваниям.
Кроме того, агрессивные солнечные лучи ускоряют старение кожи и повышают риск меланомы. В Крыму, где много солнца, жители чаще заболевают раком кожи, сказала врач.
"В Крыму очень много случаев меланомы, больше, чем в других регионах. Поэтому выходя на открытые лучи солнца необходимо в любом случае, в любое время, использовать солнцезащитные кремы с SPF не ниже 50. Для детей это специальные детские кремы, они содержат меньше отдушек и консервантов", - уточнила Ольга Барило.
Меланома – одно из самых распространенных злокачественных образований, которое выявляют у каждого четвертого онкологического больного в Крыму. Больше всего заболеванию подвержены люди со светлой кожей и с большим числом приобретенных родинок. Заболеть могут как мужчины, так и женщины, но представительницы прекрасной половины человечества подвержены болезни больше.
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СолнцеКрасота и здоровьеЗдоровьеКрымОльга БарилоМинздрав Крыма
 
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