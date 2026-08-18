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День географа – инфографика
День географа – инфографика - РИА Новости Крым, 18.08.2026
День географа – инфографика
В России ежегодно 18 августа отмечается День географа – впервые это было в 2020 году. Тогда празднование пришлось на памятную дату – 175-летний юбилей Русского... РИА Новости Крым, 18.08.2026
2026-08-18T09:27
2026-08-18T09:27
2026-08-18T09:27
инфографика
рго (русское географическое общество)
россия
праздники и памятные даты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. В России ежегодно 18 августа отмечается День географа – впервые это было в 2020 году. Тогда празднование пришлось на памятную дату – 175-летний юбилей Русского географического общества. Именно в этот день в 1845 году в России по Высочайшему повелению императора Николая I была основана эта организация.С 1850 по 1917 годы общество именовалось Императорским, а за годы советской власти несколько раз переименовывалось в Государственное географическое общество (1926-1938 гг.), Всесоюзное географическое общество (1938-1992 гг.). С 1956 года РГО входит в Международный географический союз наряду с такими старейшими обществами, как Пражское, Берлинское и Лондонское.О знаменательных датах Русского географического общества – в инфографике РИА Новости Крым.
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инфографика, рго (русское географическое общество), россия, праздники и памятные даты
День географа – инфографика
День географа – инфографика РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. В России ежегодно 18 августа отмечается День географа – впервые это было в 2020 году. Тогда празднование пришлось на памятную дату – 175-летний юбилей Русского географического общества. Именно в этот день в 1845 году в России по Высочайшему повелению императора Николая I была основана эта организация.
С 1850 по 1917 годы общество именовалось Императорским, а за годы советской власти несколько раз переименовывалось в Государственное географическое общество (1926-1938 гг.), Всесоюзное географическое общество (1938-1992 гг.). С 1956 года РГО входит в Международный географический союз наряду с такими старейшими обществами, как Пражское, Берлинское и Лондонское.
О знаменательных датах Русского географического общества – в инфографике РИА Новости Крым
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