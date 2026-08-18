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Что происходит на Крымском мосту - очередь выросла вдвое
Что происходит на Крымском мосту - очередь выросла вдвое - РИА Новости Крым, 18.08.2026
Что происходит на Крымском мосту - очередь выросла вдвое
Крымский мост работает штатно, в настоящее время в очереди со стороны Керчи находятся 550 автомобилей. С полудня очередь выросла в два раза. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 18.08.2026
2026-08-18T15:19
2026-08-18T15:19
2026-08-18T15:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Крымский мост работает штатно, в настоящее время в очереди со стороны Керчи находятся 550 автомобилей. С полудня очередь выросла в два раза. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.Уточняется, что со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.По данным на 12:00 в очереди к Крымскому мосту со стороны Керчи находились 260 автомобилей. Время ожидания составляло около часа.Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Досмотр на Крымском мосту: что можно брать с собой и как быстро пройтиНа Крымском мосту вводят новые правила провоза топливаСеть пригородных поездов в Крыму - как она будет развиваться
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Что происходит на Крымском мосту - очередь выросла вдвое
Очередь на Крымском мосту выросла вдвое до 550 автомобилей
15:19 18.08.2026 (обновлено: 15:34 18.08.2026)