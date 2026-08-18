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Число самозанятых в Крыму достигло почти 200 тысяч человек

Число самозанятых в Крыму достигло почти 200 тысяч человек - РИА Новости Крым, 18.08.2026

Число самозанятых в Крыму достигло почти 200 тысяч человек

В Крыму число самозанятых человек достигло 199 тысяч. За счет этого возросли и поступления в бюджет от налога на профессиональный доход. Об этом РИА Новости... РИА Новости Крым, 18.08.2026

2026-08-18T19:45

2026-08-18T19:45

2026-08-18T19:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. В Крыму число самозанятых человек достигло 199 тысяч. За счет этого возросли и поступления в бюджет от налога на профессиональный доход. Об этом РИА Новости Крым сообщили в УФНС России по Крыму.Вместе с тем возросли и поступления от налога на профессиональный доход. По итогам шести месяцев этого года они составили 4,1 млн рублей, что в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, уточнили в УФНС.Наиболее распространенными направлениями деятельности среди самозанятых в регионе остаются строительство и ремонт, где зарегистрировано 14,5 тысяч человек. Далее следует сдача в аренду недвижимости - 7,8 тысяч человек. В число самых популярных видов деятельности также входят торговля продукцией собственного производства (7,1 тысяч человек), услуги ногтевого сервиса (6,6 тысяч человек), ремонт квартир (5,9 тысяч человек)."Увеличение числа самозанятых не связано с массовой подменой трудовых отношений. Налоговая служба выявляет подобные случаи с помощью автоматизированной системы риск-анализа, однако их доля остается незначительной по сравнению с общим количеством плательщиков НПД. При выявлении нарушений работодателям доначисляют налоги после проведения контрольных мероприятий", - рассказал начальник отдела камерального контроля налога на доходы физических лиц и страховых взносов УФНС России по РК Александр Королев.Ранее в УФНС по Крыму сообщали, что по результатам расчета налоговых обязательств за принадлежащее крымчанам имущество сформировано более 850 тысяч уведомлений. Сумма начисленных налогов составляет порядка 4 миллиардов рублей (22% к уровню прошлого года).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Крымчан предупредили о сроке уплаты налога на доходы граждан за 2025 годПредприниматели Крыма заплатят более 1,3 млн за отсутствие онлайн-кассВ Крыму предприниматели могут заявить о своих проблемах напрямую властям

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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