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Число пострадавших при ударе ВСУ по Энергодару выросло до 17 - РИА Новости Крым, 18.08.2026
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Число пострадавших при ударе ВСУ по Энергодару выросло до 17
Число пострадавших при ударе ВСУ по Энергодару выросло до 17 - РИА Новости Крым, 18.08.2026
Число пострадавших при ударе ВСУ по Энергодару выросло до 17
Число пострадавших в результате удара боевиков ВСУ по автобусной остановке в Энергодаре увеличилось до 17, трое из них находятся в состоянии средней тяжести. Об РИА Новости Крым, 18.08.2026
2026-08-18T11:35
2026-08-18T11:35
запорожская область
энергодар
евгений балицкий
атаки всу
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Число пострадавших в результате удара боевиков ВСУ по автобусной остановке в Энергодаре увеличилось до 17, трое из них находятся в состоянии средней тяжести. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.Во вторник ВСУ нанесли удар по остановке общественного транспорта в Энергодаре. Первоначально сообщалось об одном погибшем и 15 пострадавших. Сейчас количество раненых выросло.Состояние остальных пострадавших медики оценивают как удовлетворительное, добавил губернатор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли ракетами село в Белгородской области – погибли 6 человекЛНР под массированным огнем ВСУ – один человек погиб и четверо раненыДва человека погибли при атаке на автомобиль в Запорожской области
запорожская область
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запорожская область, энергодар, евгений балицкий, атаки всу, происшествия
Число пострадавших при ударе ВСУ по Энергодару выросло до 17

Число пострадавших при ударе ВСУ по автобусной остановке в Энергодаре выросло до 17

11:35 18.08.2026
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи.
Автомобиль скорой помощи. - РИА Новости, 1920, 18.08.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Число пострадавших в результате удара боевиков ВСУ по автобусной остановке в Энергодаре увеличилось до 17, трое из них находятся в состоянии средней тяжести. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
Во вторник ВСУ нанесли удар по остановке общественного транспорта в Энергодаре. Первоначально сообщалось об одном погибшем и 15 пострадавших. Сейчас количество раненых выросло.
"Число пострадавших в Энергодаре увеличилось до 17 человек. У троих из них состояние средней степени тяжести", - написал Балицкий в своем канале в МАКС.
Состояние остальных пострадавших медики оценивают как удовлетворительное, добавил губернатор.
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Запорожская областьЭнергодарЕвгений БалицкийАтаки ВСУПроисшествия
 
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