https://crimea.ria.ru/20260818/chislo-postradavshikh-pri-udare-vsu-po-energodaru-vyroslo-do-17-1158581980.html

Число пострадавших при ударе ВСУ по Энергодару выросло до 17

Число пострадавших при ударе ВСУ по Энергодару выросло до 17 - РИА Новости Крым, 18.08.2026

Число пострадавших при ударе ВСУ по Энергодару выросло до 17

Число пострадавших в результате удара боевиков ВСУ по автобусной остановке в Энергодаре увеличилось до 17, трое из них находятся в состоянии средней тяжести. Об РИА Новости Крым, 18.08.2026

2026-08-18T11:35

2026-08-18T11:35

2026-08-18T11:35

запорожская область

энергодар

евгений балицкий

атаки всу

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Число пострадавших в результате удара боевиков ВСУ по автобусной остановке в Энергодаре увеличилось до 17, трое из них находятся в состоянии средней тяжести. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.Во вторник ВСУ нанесли удар по остановке общественного транспорта в Энергодаре. Первоначально сообщалось об одном погибшем и 15 пострадавших. Сейчас количество раненых выросло.Состояние остальных пострадавших медики оценивают как удовлетворительное, добавил губернатор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли ракетами село в Белгородской области – погибли 6 человекЛНР под массированным огнем ВСУ – один человек погиб и четверо раненыДва человека погибли при атаке на автомобиль в Запорожской области

запорожская область

энергодар

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, энергодар, евгений балицкий, атаки всу, происшествия