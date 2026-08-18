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Четырнадцать альпинистов спасли на горе Эльбрус - РИА Новости Крым, 18.08.2026
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Четырнадцать альпинистов спасли на горе Эльбрус
Четырнадцать альпинистов спасли на горе Эльбрус - РИА Новости Крым, 18.08.2026
Четырнадцать альпинистов спасли на горе Эльбрус
Четырнадцать альпинистов, застрявших на Эльбрусе на высоте 5300 метров, найдены и эвакуированы спасателями. Об успешном окончании операции сообщают в... РИА Новости Крым, 18.08.2026
2026-08-18T08:11
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мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Четырнадцать альпинистов, застрявших на Эльбрусе на высоте 5300 метров, найдены и эвакуированы спасателями. Об успешном окончании операции сообщают в официальном канале ГУ МЧС России по по Кабардино-Балкарии.Накануне тало известно, что группа альпинистов из 8 человек при восхождении на гору Эльбрус по зарегистрированному маршрут не вышла на связь в установленное время. На место незамедлительно выдвинулись 14 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. Людей искали на южном склоне горы.Как рассказали в ведомстве, группа альпинистов из восьми человек попала в непогоду и находилась в районе седловины Эльбруса на высоте 5300 метров.Поисково-спасательные работы завершены утром 18 августа. Уточняется, что от медицинской и дальнейшей помощи туристы отказались.Ранее сообщалось, что в Крыму спасли туриста на горе Таракташ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Турист застрял на скалах в горах АлуштыКаждый шаг на грани риска: 11 лет герои "Крым-Спаса" на страже жизни В Петербурге мужчина получил премию Кеосаяна за спасение ребенка после удара током
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353
60
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), эльбрус, происшествия, альпинизм, новости, кабардино-балкария
Четырнадцать альпинистов спасли на горе Эльбрус

Пропавших накануне в непогоду на горе Эльбрус альпинистов нашли и спасли – МЧС

08:11 18.08.2026
 
© ГУ МЧС России по по Кабардино-Балкарии.Поиски альпинистов на горе Эльбрус
Поиски альпинистов на горе Эльбрус
© ГУ МЧС России по по Кабардино-Балкарии.
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Четырнадцать альпинистов, застрявших на Эльбрусе на высоте 5300 метров, найдены и эвакуированы спасателями. Об успешном окончании операции сообщают в официальном канале ГУ МЧС России по по Кабардино-Балкарии.
Накануне тало известно, что группа альпинистов из 8 человек при восхождении на гору Эльбрус по зарегистрированному маршрут не вышла на связь в установленное время. На место незамедлительно выдвинулись 14 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. Людей искали на южном склоне горы.
Как рассказали в ведомстве, группа альпинистов из восьми человек попала в непогоду и находилась в районе седловины Эльбруса на высоте 5300 метров.
"Прибыв на место, специалисты МЧС России обнаружили еще одну группу туристов из 6 человек, которая тоже не могла самостоятельно спуститься из-за непогоды... Спасатели МЧС России эвакуировали обе группы туристов, всего 14 человек, на поляну Азау", – говорится в сообщении МЧС.
Поисково-спасательные работы завершены утром 18 августа. Уточняется, что от медицинской и дальнейшей помощи туристы отказались.
Ранее сообщалось, что в Крыму спасли туриста на горе Таракташ.
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МЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)ЭльбрусПроисшествияАльпинизмНовостиКабардино-Балкария
 
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