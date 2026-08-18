https://crimea.ria.ru/20260818/chetyrnadtsat-alpinistov-spasli-na-gore-elbrus-1158575019.html

Четырнадцать альпинистов спасли на горе Эльбрус

Четырнадцать альпинистов спасли на горе Эльбрус - РИА Новости Крым, 18.08.2026

Четырнадцать альпинистов спасли на горе Эльбрус

Четырнадцать альпинистов, застрявших на Эльбрусе на высоте 5300 метров, найдены и эвакуированы спасателями. Об успешном окончании операции сообщают в... РИА Новости Крым, 18.08.2026

2026-08-18T08:11

2026-08-18T08:11

2026-08-18T08:11

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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кабардино-балкария

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Четырнадцать альпинистов, застрявших на Эльбрусе на высоте 5300 метров, найдены и эвакуированы спасателями. Об успешном окончании операции сообщают в официальном канале ГУ МЧС России по по Кабардино-Балкарии.Накануне тало известно, что группа альпинистов из 8 человек при восхождении на гору Эльбрус по зарегистрированному маршрут не вышла на связь в установленное время. На место незамедлительно выдвинулись 14 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. Людей искали на южном склоне горы.Как рассказали в ведомстве, группа альпинистов из восьми человек попала в непогоду и находилась в районе седловины Эльбруса на высоте 5300 метров.Поисково-спасательные работы завершены утром 18 августа. Уточняется, что от медицинской и дальнейшей помощи туристы отказались.Ранее сообщалось, что в Крыму спасли туриста на горе Таракташ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Турист застрял на скалах в горах АлуштыКаждый шаг на грани риска: 11 лет герои "Крым-Спаса" на страже жизни В Петербурге мужчина получил премию Кеосаяна за спасение ребенка после удара током

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кабардино-балкария

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), эльбрус, происшествия, альпинизм, новости, кабардино-балкария