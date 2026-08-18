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Часть юга Крыма обесточена после ударов ВСУ - РИА Новости Крым, 18.08.2026
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Часть юга Крыма обесточена после ударов ВСУ
Часть юга Крыма обесточена после ударов ВСУ - РИА Новости Крым, 18.08.2026
Часть юга Крыма обесточена после ударов ВСУ
Часть населенных пунктов на юге Крыма обесточены в результате очередной атаки ВСУ по энергообъектам полуострова. Об этом сообщили в компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 18.08.2026
2026-08-18T08:32
2026-08-18T08:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Часть населенных пунктов на юге Крыма обесточены в результате очередной атаки ВСУ по энергообъектам полуострова. Об этом сообщили в компании "Крымэнерго".Ведутся аварийно-восстановительные работы. Кроме того, по-прежнему остается сложной обстановка с подачей электроэнергии на северо-западе, востоке и юге Крыма. На всей территории Республики Крым действуют ограничения электроснабжения.Отключения проводят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах. Ранее в компании "Севастопольэнерго" сообщили, что из-за технологического нарушения на сетях, произошедшего ночью 18 августа, обесточены потребители Байдарской долины. Почти 800 беспилотников ВСУ атаковали в ночь на вторник российские регионы, дроны сбили в том числе в Крыму и в акватории Черного и Азовского морей.Сообщалось, что на юге Крыма работают системы противовоздушной обороны – в регионе была объявлена беспилотная опасность.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Часть юга Крыма обесточена после ударов ВСУ

Часть населенных пунктов на юге Крыма обесточена после ударов ВСУ

08:32 18.08.2026 (обновлено: 08:37 18.08.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкРегионы России. Крым
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 18.08.2026
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Часть населенных пунктов на юге Крыма обесточены в результате очередной атаки ВСУ по энергообъектам полуострова. Об этом сообщили в компании "Крымэнерго".
"Враг продолжает наносить удары по объектам электроснабжения Крыма. Сегодня ночью беспилотной атаке ВСУ подвергся Южный энергорайон полуострова. Часть населенных пунктов обесточена", - говорится в сообщении.
Ведутся аварийно-восстановительные работы.
Кроме того, по-прежнему остается сложной обстановка с подачей электроэнергии на северо-западе, востоке и юге Крыма. На всей территории Республики Крым действуют ограничения электроснабжения.
Отключения проводят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах.
Ранее в компании "Севастопольэнерго" сообщили, что из-за технологического нарушения на сетях, произошедшего ночью 18 августа, обесточены потребители Байдарской долины.
Почти 800 беспилотников ВСУ атаковали в ночь на вторник российские регионы, дроны сбили в том числе в Крыму и в акватории Черного и Азовского морей.
Сообщалось, что на юге Крыма работают системы противовоздушной обороны – в регионе была объявлена беспилотная опасность.
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