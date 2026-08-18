https://crimea.ria.ru/20260818/chast-yuga-kryma-obestochena-posle-udarov-vsu-1158575511.html

Часть юга Крыма обесточена после ударов ВСУ

Часть юга Крыма обесточена после ударов ВСУ - РИА Новости Крым, 18.08.2026

Часть юга Крыма обесточена после ударов ВСУ

Часть населенных пунктов на юге Крыма обесточены в результате очередной атаки ВСУ по энергообъектам полуострова. Об этом сообщили в компании "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 18.08.2026

2026-08-18T08:32

2026-08-18T08:32

2026-08-18T08:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Часть населенных пунктов на юге Крыма обесточены в результате очередной атаки ВСУ по энергообъектам полуострова. Об этом сообщили в компании "Крымэнерго".Ведутся аварийно-восстановительные работы. Кроме того, по-прежнему остается сложной обстановка с подачей электроэнергии на северо-западе, востоке и юге Крыма. На всей территории Республики Крым действуют ограничения электроснабжения.Отключения проводят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах. Ранее в компании "Севастопольэнерго" сообщили, что из-за технологического нарушения на сетях, произошедшего ночью 18 августа, обесточены потребители Байдарской долины. Почти 800 беспилотников ВСУ атаковали в ночь на вторник российские регионы, дроны сбили в том числе в Крыму и в акватории Черного и Азовского морей.Сообщалось, что на юге Крыма работают системы противовоздушной обороны – в регионе была объявлена беспилотная опасность.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260818/ataka-bespilotnikov-na-podmoskove---est-ranenye-i-razrusheniya-1158573559.html

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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