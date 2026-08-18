https://crimea.ria.ru/20260818/bolee-desyati-oktokopterov-vsu-unichtozheny-za-sutki-nad-khersonschinoy-1158582151.html

Более десяти октокоптеров ВСУ уничтожены за сутки над Херсонщиной

Более десяти октокоптеров ВСУ уничтожены за сутки над Херсонщиной - РИА Новости Крым, 18.08.2026

Более десяти октокоптеров ВСУ уничтожены за сутки над Херсонщиной

Операторы FPV-дронов-перехватчиков российской группировки войск "Днепр" за сутки над Херсонской областью уничтожили более 10 грузовых октокоптеров ВСУ R-18. Об... РИА Новости Крым, 18.08.2026

2026-08-18T21:23

2026-08-18T21:23

2026-08-18T21:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Операторы FPV-дронов-перехватчиков российской группировки войск "Днепр" за сутки над Херсонской областью уничтожили более 10 грузовых октокоптеров ВСУ R-18. Об этом сообщили в Минобороны РФ."Расчеты ударных БПЛА-перехватчиков подразделений ПВО и войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" эффективно противодействуют беспилотным летательным аппаратам противника в Херсонской области", - рассказали в ведомстве.Благодаря круглосуточной работе военных небо не остается без присмотра ни на минуту. Одни расчеты обнаруживают, другие уничтожают украинские беспилотники, обеспечивая безопасность над российскими передовыми позициями и гражданскими объектами левобережья Днепра."По радиоперехватам я уяснил координаты квадрата, где пролетает противник, поднял свой дрон и незамедлительно полетел к нему. Следовательно, я его сбил, попал по снаряду, и он в небе взорвался. Также у меня есть сбитые дроны коптерного типа, сбивал "Бабы-еги", где-то в районе трех штук, сбивал "Мавиками" и "Юкой" в качестве FPV-ПВО. У нас есть БПЛА коптерного типа "Рой", есть самолетного типа "Молнии", также есть "Оса", есть группы, которые сообщают, где кто летит", — рассказал командир отделения.Ранее расчет FPV-дронов группировки войск "Днепр" уничтожил пехоту ВСУ в укрытии опорного пункта в лесополосе Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Дроноводы уничтожили укрытие врага в лесополосе Запорожской областиРаботают гаубицы: десантники-артиллеристы "Днепра" громят опорники ВСУ"Мерлин" уничтожил вражеский пункт управления дронами на правом берегу Днепра

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, группировка войск "днепр", новости сво, беспилотник (бпла, дрон), беспилотные войска, видео