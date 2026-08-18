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Более десяти октокоптеров ВСУ уничтожены за сутки над Херсонщиной - РИА Новости Крым, 18.08.2026
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Более десяти октокоптеров ВСУ уничтожены за сутки над Херсонщиной
Более десяти октокоптеров ВСУ уничтожены за сутки над Херсонщиной - РИА Новости Крым, 18.08.2026
Более десяти октокоптеров ВСУ уничтожены за сутки над Херсонщиной
Операторы FPV-дронов-перехватчиков российской группировки войск "Днепр" за сутки над Херсонской областью уничтожили более 10 грузовых октокоптеров ВСУ R-18. Об... РИА Новости Крым, 18.08.2026
2026-08-18T21:23
2026-08-18T21:23
министерство обороны рф
группировка войск "днепр"
новости сво
беспилотник (бпла, дрон)
беспилотные войска
видео
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Операторы FPV-дронов-перехватчиков российской группировки войск "Днепр" за сутки над Херсонской областью уничтожили более 10 грузовых октокоптеров ВСУ R-18. Об этом сообщили в Минобороны РФ."Расчеты ударных БПЛА-перехватчиков подразделений ПВО и войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" эффективно противодействуют беспилотным летательным аппаратам противника в Херсонской области", - рассказали в ведомстве.Благодаря круглосуточной работе военных небо не остается без присмотра ни на минуту. Одни расчеты обнаруживают, другие уничтожают украинские беспилотники, обеспечивая безопасность над российскими передовыми позициями и гражданскими объектами левобережья Днепра."По радиоперехватам я уяснил координаты квадрата, где пролетает противник, поднял свой дрон и незамедлительно полетел к нему. Следовательно, я его сбил, попал по снаряду, и он в небе взорвался. Также у меня есть сбитые дроны коптерного типа, сбивал "Бабы-еги", где-то в районе трех штук, сбивал "Мавиками" и "Юкой" в качестве FPV-ПВО. У нас есть БПЛА коптерного типа "Рой", есть самолетного типа "Молнии", также есть "Оса", есть группы, которые сообщают, где кто летит", — рассказал командир отделения.Ранее расчет FPV-дронов группировки войск "Днепр" уничтожил пехоту ВСУ в укрытии опорного пункта в лесополосе Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Дроноводы уничтожили укрытие врага в лесополосе Запорожской областиРаботают гаубицы: десантники-артиллеристы "Днепра" громят опорники ВСУ"Мерлин" уничтожил вражеский пункт управления дронами на правом берегу Днепра
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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министерство обороны рф, группировка войск "днепр", новости сво, беспилотник (бпла, дрон), беспилотные войска, видео
Более десяти октокоптеров ВСУ уничтожены за сутки над Херсонщиной

Дроноводы "Днепра" за сутки уничтожили более десяти октокоптеров ВСУ

21:23 18.08.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Операторы FPV-дронов-перехватчиков российской группировки войск "Днепр" за сутки над Херсонской областью уничтожили более 10 грузовых октокоптеров ВСУ R-18. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Расчеты ударных БПЛА-перехватчиков подразделений ПВО и войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск "Днепр" эффективно противодействуют беспилотным летательным аппаратам противника в Херсонской области", - рассказали в ведомстве.
Благодаря круглосуточной работе военных небо не остается без присмотра ни на минуту. Одни расчеты обнаруживают, другие уничтожают украинские беспилотники, обеспечивая безопасность над российскими передовыми позициями и гражданскими объектами левобережья Днепра.
Как рассказал командир отделения с позывным "Кеша", получив координаты пролета вражеского БПЛА, расчеты вылетели в указанный квадрат и приступили к поиску воздушного противника. Заметив тяжелые октокоптеры ВСУ R-18, операторы сразу подлетели к ним и тараном, а также направленным взрывом малой мощности, уничтожили их.
"По радиоперехватам я уяснил координаты квадрата, где пролетает противник, поднял свой дрон и незамедлительно полетел к нему. Следовательно, я его сбил, попал по снаряду, и он в небе взорвался. Также у меня есть сбитые дроны коптерного типа, сбивал "Бабы-еги", где-то в районе трех штук, сбивал "Мавиками" и "Юкой" в качестве FPV-ПВО. У нас есть БПЛА коптерного типа "Рой", есть самолетного типа "Молнии", также есть "Оса", есть группы, которые сообщают, где кто летит", — рассказал командир отделения.
Ранее расчет FPV-дронов группировки войск "Днепр" уничтожил пехоту ВСУ в укрытии опорного пункта в лесополосе Запорожской области.
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Министерство обороны РФГруппировка войск "Днепр"Новости СВОБеспилотник (БПЛА, дрон)Беспилотные войскаВидео
 
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