https://crimea.ria.ru/20260818/biznesu-v-sevastopole-ogranichat-potreblenie-elektrichestva-19-avgusta-1158596481.html

Бизнесу в Севастополе ограничат потребление электричества 19 августа

Бизнесу в Севастополе ограничат потребление электричества 19 августа - РИА Новости Крым, 18.08.2026

Бизнесу в Севастополе ограничат потребление электричества 19 августа

Потребление электрической мощности будет ограничено для предпринимателей Севастополя в среду, 19 августа. Об этом сообщили в компании "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 18.08.2026

2026-08-18T16:37

2026-08-18T16:37

2026-08-18T16:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Потребление электрической мощности будет ограничено для предпринимателей Севастополя в среду, 19 августа. Об этом сообщили в компании "Севастопольэнерго".В компании уточнили, что такая мера нужна для сохранения устойчивой работы энергосистемы и предотвращения развития аварийной ситуации. В "Севастопольэнерго" также подчеркнули, что за неисполнение установленных ограничений предусмотрена административная ответственность.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе жители Байдарской долины остались без светаВласти Севастополя рассказали о работе магазинов при отключениях светаКрым в условиях ЧС: Аксенов сделал заявление о бензине и электричестве

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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