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Бизнесу в Севастополе ограничат потребление электричества 19 августа - РИА Новости Крым, 18.08.2026
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Бизнесу в Севастополе ограничат потребление электричества 19 августа
Бизнесу в Севастополе ограничат потребление электричества 19 августа - РИА Новости Крым, 18.08.2026
Бизнесу в Севастополе ограничат потребление электричества 19 августа
Потребление электрической мощности будет ограничено для предпринимателей Севастополя в среду, 19 августа. Об этом сообщили в компании "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 18.08.2026
2026-08-18T16:37
2026-08-18T16:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Потребление электрической мощности будет ограничено для предпринимателей Севастополя в среду, 19 августа. Об этом сообщили в компании "Севастопольэнерго".В компании уточнили, что такая мера нужна для сохранения устойчивой работы энергосистемы и предотвращения развития аварийной ситуации. В "Севастопольэнерго" также подчеркнули, что за неисполнение установленных ограничений предусмотрена административная ответственность.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе жители Байдарской долины остались без светаВласти Севастополя рассказали о работе магазинов при отключениях светаКрым в условиях ЧС: Аксенов сделал заявление о бензине и электричестве
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РИА Новости Крым
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Бизнесу в Севастополе ограничат потребление электричества 19 августа

В среду в Севастополе введут ограниченный режим потребления электричества для бизнеса

16:37 18.08.2026
 
© РИА Новости . Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкЛампы накаливания. Архивное фото
Лампы накаливания. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 18.08.2026
© РИА Новости . Игорь Агеенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Потребление электрической мощности будет ограничено для предпринимателей Севастополя в среду, 19 августа. Об этом сообщили в компании "Севастопольэнерго".
"В связи с проведением аварийных ремонтных работ на объектах энергосистемы за пределами Севастополя... 19 августа с 08:00 до 21:00 вводится ограничение режима потребления электрической мощности. Оно распространяется исключительно на юридических лиц, расположенных на территории Севастополя", – говорится в сообщении.
В компании уточнили, что такая мера нужна для сохранения устойчивой работы энергосистемы и предотвращения развития аварийной ситуации. В "Севастопольэнерго" также подчеркнули, что за неисполнение установленных ограничений предусмотрена административная ответственность.
26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.
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