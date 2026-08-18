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Беспилотники ВСУ атакуют Москву и регион - сбито более 180 дронов
Беспилотники ВСУ атакуют Москву и регион - сбито более 180 дронов - РИА Новости Крым, 18.08.2026
Беспилотники ВСУ атакуют Москву и регион - сбито более 180 дронов
С вечера понедельника на подлете к Москве уничтожили 180 дронов, всего в сторону столицы летели более 600 БПЛА. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 18.08.2026
2026-08-18T06:25
2026-08-18T06:25
2026-08-18T06:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. С вечера понедельника на подлете к Москве уничтожили 180 дронов, всего в сторону столицы летели более 600 БПЛА. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.На данный момент атака продолжается. По словам градоначальника, сбиты еще семь беспилотников, летевших на Москву. В воскресенье, 16 августа, Подмосковье подверглось одной из самых массированных атак беспилотников ВСУ за последнее время – за ночь ликвидированы 187 вражеских дронов. Шесть человек ранены. Один человек – 83-летний житель Раменского – погиб из-за падения беспилотника на территорию его дома.В Подольске из-за попадания БПЛА произошло возгорание склада компании Wildberries на территории индустриального парка "Коледино". В Домодедово загорелся склад с медикаментами.Мэр Москвы Сергей Собянин также сообщал о массированном налете атаке украинских беспилотников на Московскую область и столицу России. В районе МКАД пострадали три человека.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости сво, атаки всу, сергей собянин, москва, московская область, беспилотник (бпла, дрон), новости
Беспилотники ВСУ атакуют Москву и регион - сбито более 180 дронов
Беспилотники ВСУ массово атакуют Москву и область
06:25 18.08.2026 (обновлено: 06:59 18.08.2026)