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Атака ВСУ на Подмосковье и протест МИД РФ послу Японии – главное за день
Атака ВСУ на Подмосковье и протест МИД РФ послу Японии – главное за день - РИА Новости Крым, 18.08.2026
Атака ВСУ на Подмосковье и протест МИД РФ послу Японии – главное за день
Три человека, в том числе ребенок, пострадали в результате массированной атаки украинских беспилотников на Московскую область, без электроснабжения остались... РИА Новости Крым, 18.08.2026
2026-08-18T22:33
2026-08-18T22:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Три человека, в том числе ребенок, пострадали в результате массированной атаки украинских беспилотников на Московскую область, без электроснабжения остались более пяти тысяч абонентов. Министерство иностранных дел России выразило протест послу Японии из-за антироссийских заявлений премьер-министра страны Санаэ Такаити. Глава киевского режима Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представления о назначении министра обороны и министра иностранных дел Украины. Министр промышленности и торговли Крыма Анушаван Агаджанян назначен вице-премьером правительства Республики Крым. Память жертв депортации немцев почтили в Крыму.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости КрымАтака беспилотников на ПодмосковьеТри человека, в том числе ребенок, пострадали в результате массированной атаки украинских беспилотников на Московскую область. В регионе повреждены дома и произошли пожары. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.По его словам, над территорией области было сбито более 150 БПЛА. Они уничтожены в Богородском, Раменском, Павловском Посаде, Орехово-Зуево, Воскресенске, Ступино, Коломне и в Электростали.В Московской области после массированной атаки беспилотников без электроснабжения остались более пяти тысяч абонентов и 46 социально значимых объектов. В Павлово-Посадском филиале АО "Мособлэнерго" введен особый режим работы, сообщили в пресс-службе компании."В Павлово-Посадском филиале АО "Мособлэнерго" с 05:30 часов 18 августа 2026 года введен особый режим работы в связи с повреждением электросетевого оборудования вышестоящей электросетевой организации, повлекшим обесточивание 109 трансформаторных подстанций в городских округах Ликино-Дулево и Орехово-Зуево", - говорится в сообщении.Уточняется, что под отключение попали более 5 тысяч потребителей и 46 социально значимых объектов.Протест послу Японии от МИД РФМосква выразила послу Японии в РФ решительный протест в связи с антироссийскими высказываниями премьер-министра страны Санаэ Такаити. Об этом сообщили в МИД России.Как отметили в ведомстве, 18 августа посол Японии в России Акира Муто был вызван в МИД России."Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин выразил японскому дипломату решительный протест в связи с антироссийскими высказываниями премьер-министра Японии Санаэ Такаити и министра иностранных дел Тосимицу Мотэги, касающимися посещения президентом Российской Федерации Владимиром Путиным острова Итуруп", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте министерства.Зеленский предложил кандидатуры глав Минобороны и МИДГлава киевского режима Владимир Зеленский внес в Верховную Раду (ВР) Украины представления о назначении министра обороны и министра иностранных дел страны. Об этом написала в своем канале в Telegram депутат Рады Ирина Геращенко."Только что в ВР зашли представления от Зеленского на должности министров обороны и иностранных дел, соответственно, - Евгения Хмары и Андрея Сибиги", – говорится в сообщении.Назначен вице-премьер КрымаМинистр промышленности и торговли Крыма Анушаван Агаджанян официально назначен вице-премьером правительства республики. Соответствующий указ опубликован на сайте регионального правительства."Назначить Агаджаняна Анушавана Араратовича на государственную должность Республики Крым, замещаемую на профессиональной основе, – заместителя Председателя Совета министров Республики Крым на срок полномочий Главы Республики Крым", - говорится в указе.В Крыму почтили память жертв депортации немцевСимферополе вспоминают жертв депортации немцев из Крыма. У мемориала возле границ Ботанического сада КФУ имени В. И. Вернадского собрались крымчане разных национальностей и вероисповеданий, возложили цветы и почтили память жертв депортации минутой молчания, передает корреспондент РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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главное за день, новости, крым, в мире
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Три человека, в том числе ребенок, пострадали в результате массированной атаки украинских беспилотников на Московскую область, без электроснабжения остались более пяти тысяч абонентов. Министерство иностранных дел России выразило протест послу Японии из-за антироссийских заявлений премьер-министра страны Санаэ Такаити. Глава киевского режима Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представления о назначении министра обороны и министра иностранных дел Украины. Министр промышленности и торговли Крыма Анушаван Агаджанян назначен вице-премьером правительства Республики Крым. Память жертв депортации немцев почтили в Крыму.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым
Атака беспилотников на Подмосковье
Три человека, в том числе ребенок, пострадали
в результате массированной атаки украинских беспилотников на Московскую область. В регионе повреждены дома и произошли пожары. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
По его словам, над территорией области было сбито более 150 БПЛА. Они уничтожены в Богородском, Раменском, Павловском Посаде, Орехово-Зуево, Воскресенске, Ступино, Коломне и в Электростали.
В Московской области после массированной атаки беспилотников без электроснабжения остались более пяти тысяч абонентов
и 46 социально значимых объектов. В Павлово-Посадском филиале АО "Мособлэнерго" введен особый режим работы, сообщили в пресс-службе компании.
"В Павлово-Посадском филиале АО "Мособлэнерго" с 05:30 часов 18 августа 2026 года введен особый режим работы в связи с повреждением электросетевого оборудования вышестоящей электросетевой организации, повлекшим обесточивание 109 трансформаторных подстанций в городских округах Ликино-Дулево и Орехово-Зуево", - говорится в сообщении.
Уточняется, что под отключение попали более 5 тысяч потребителей и 46 социально значимых объектов.
Протест послу Японии от МИД РФ
Москва выразила
послу Японии в РФ решительный протест в связи с антироссийскими высказываниями премьер-министра страны Санаэ Такаити. Об этом сообщили в МИД России.
Как отметили в ведомстве, 18 августа посол Японии в России Акира Муто был вызван в МИД России.
"Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин выразил японскому дипломату решительный протест в связи с антироссийскими высказываниями премьер-министра Японии Санаэ Такаити и министра иностранных дел Тосимицу Мотэги, касающимися посещения президентом Российской Федерации Владимиром Путиным острова Итуруп", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте министерства.
Зеленский предложил кандидатуры глав Минобороны и МИД
Глава киевского режима Владимир Зеленский внес
в Верховную Раду (ВР) Украины представления о назначении министра обороны и министра иностранных дел страны. Об этом написала в своем канале в Telegram депутат Рады Ирина Геращенко.
"Только что в ВР зашли представления от Зеленского на должности министров обороны и иностранных дел, соответственно, - Евгения Хмары и Андрея Сибиги", – говорится в сообщении.
Назначен вице-премьер Крыма
Министр промышленности и торговли Крыма Анушаван Агаджанян официально назначен
вице-премьером правительства республики. Соответствующий указ опубликован на сайте регионального правительства.
"Назначить Агаджаняна Анушавана Араратовича на государственную должность Республики Крым, замещаемую на профессиональной основе, – заместителя Председателя Совета министров Республики Крым на срок полномочий Главы Республики Крым", - говорится в указе.
В Крыму почтили память жертв депортации немцев
Симферополе вспоминают
жертв депортации немцев из Крыма. У мемориала возле границ Ботанического сада КФУ имени В. И. Вернадского собрались крымчане разных национальностей и вероисповеданий, возложили цветы и почтили память жертв депортации минутой молчания, передает корреспондент РИА Новости Крым.
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