https://crimea.ria.ru/20260818/ataka-bespilotnikov-na-podmoskove---est-ranenye-i-razrusheniya-1158573559.html
Атака беспилотников на Подмосковье - есть раненые и разрушения
Атака беспилотников на Подмосковье - есть раненые и разрушения - РИА Новости Крым, 18.08.2026
Атака беспилотников на Подмосковье - есть раненые и разрушения
Три человека, в том числе ребенок, пострадали в результате массированной атаки украинских беспилотников на Московскую область. В регионе повреждены дома и... РИА Новости Крым, 18.08.2026
2026-08-18T06:57
2026-08-18T06:57
2026-08-18T07:02
московская область
атаки всу
новости сво
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
андрей воробьев
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/12/1158573693_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c612969f1bcceacc28890cad4e38846e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Три человека, в том числе ребенок, пострадали в результате массированной атаки украинских беспилотников на Московскую область. В регионе повреждены дома и произошли пожары. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.По его словам, над территорией области было сбито более 150 БПЛА. Они уничтожены в Богородском, Раменском, Павловском Посаде, Орехово-Зуево, Воскресенске, Ступино, Коломне и в Электростали. Наиболее серьезные последствия зафиксированы в Павлово-Посадском округе. В деревне Кузнецы полностью сгорел частный дом. В Павловском Посаде загорелась крыша многоквартирного дома, жильцов эвакуировали. Еще один пожар произошел в здании на улице 1 Мая. В Богородском повреждены два частных дома в СНТ, загорелся гостевой дом в Ногинске. Кроме того, беспилотник попал в склад Wildberries в районе Атлант-парка — пожар локализован. По предварительным данным, пострадавших нет. В Коломне загорелся торговый павильон в районе ТЦ "Глобус". Также повреждены здания ЗАГСа, магазина и жилого дома на Советской площади. В Котельниках загорелись строительные леса и изоляция на территории строящегося жилого комплекса. В Электростали повреждены автомобиль и трансформаторная подстанция. В Раменском округе поврежден частный дом. В прокуратуре Московской области работает горячая линия для пострадавших при атаке БПЛА.Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что с вечера понедельника на подлете к Москве уничтожили 180 дронов, всего в сторону столицы летели более 600 БПЛА. В воскресенье, 16 августа, Подмосковье подверглось одной из самых массированных атак беспилотников ВСУ за последнее время – за ночь ликвидированы 187 вражеских дронов. Шесть человек ранены. Один человек – 83-летний житель Раменского – погиб из-за падения беспилотника на территорию его дома.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Севастополем отбили две атаки БПЛА - в городе горит трава Два человека остаются в тяжелом состоянии после атаки ВСУ на НовороссийскУкраинские БПЛА атаковали Астраханскую область – погибла женщина
московская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/12/1158573693_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_a9196bdf861814a0113dc17d2eeffad2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область, атаки всу, новости сво, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), андрей воробьев
Атака беспилотников на Подмосковье - есть раненые и разрушения
В Подмосковье в результате атаки беспилотников три человека ранены, повреждены дома
06:57 18.08.2026 (обновлено: 07:02 18.08.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Три человека, в том числе ребенок, пострадали в результате массированной атаки украинских беспилотников на Московскую область. В регионе повреждены дома и произошли пожары. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
По его словам, над территорией области было сбито более 150 БПЛА. Они уничтожены в Богородском, Раменском, Павловском Посаде, Орехово-Зуево, Воскресенске, Ступино, Коломне и в Электростали.
"В Раменском округе в результате падения беспилотника на частный дом пострадала 10-летняя девочка. Она получила осколочное ранение кисти и была госпитализирована. В Богородском округе медицинская помощь понадобилась женщине, пострадавшей из-за падения обломков БПЛА. В Коломне пострадал 27-летний мужчина. Все они находятся под наблюдением врачей", - написал Воробьев в своем канале в МАКС.
Наиболее серьезные последствия зафиксированы в Павлово-Посадском округе. В деревне Кузнецы полностью сгорел частный дом. В Павловском Посаде загорелась крыша многоквартирного дома, жильцов эвакуировали. Еще один пожар произошел в здании на улице 1 Мая.
В Богородском повреждены два частных дома в СНТ, загорелся гостевой дом в Ногинске. Кроме того, беспилотник попал в склад Wildberries в районе Атлант-парка — пожар локализован. По предварительным данным, пострадавших нет.
В Коломне загорелся торговый павильон в районе ТЦ "Глобус". Также повреждены здания ЗАГСа, магазина и жилого дома на Советской площади.
В Котельниках загорелись строительные леса и изоляция на территории строящегося жилого комплекса.
В Электростали повреждены автомобиль и трансформаторная подстанция. В Раменском округе поврежден частный дом.
"Отражение атаки БПЛА продолжается. Все экстренные и оперативные службы работают в усиленном режиме", - добавил Воробьев.
В прокуратуре Московской области работает горячая линия для пострадавших при атаке БПЛА.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил,
что с вечера понедельника на подлете к Москве уничтожили 180 дронов, всего в сторону столицы летели более 600 БПЛА.
В воскресенье, 16 августа, Подмосковье
подверглось одной из самых массированных атак беспилотников ВСУ за последнее время – за ночь ликвидированы 187 вражеских дронов. Шесть человек ранены. Один человек – 83-летний житель Раменского – погиб из-за падения беспилотника на территорию его дома.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: