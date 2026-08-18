https://crimea.ria.ru/20260818/ataka-bespilotnikov-na-podmoskove---est-ranenye-i-razrusheniya-1158573559.html

Атака беспилотников на Подмосковье - есть раненые и разрушения

Атака беспилотников на Подмосковье - есть раненые и разрушения - РИА Новости Крым, 18.08.2026

Атака беспилотников на Подмосковье - есть раненые и разрушения

Три человека, в том числе ребенок, пострадали в результате массированной атаки украинских беспилотников на Московскую область. В регионе повреждены дома и... РИА Новости Крым, 18.08.2026

2026-08-18T06:57

2026-08-18T06:57

2026-08-18T07:02

московская область

атаки всу

новости сво

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

андрей воробьев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Три человека, в том числе ребенок, пострадали в результате массированной атаки украинских беспилотников на Московскую область. В регионе повреждены дома и произошли пожары. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.По его словам, над территорией области было сбито более 150 БПЛА. Они уничтожены в Богородском, Раменском, Павловском Посаде, Орехово-Зуево, Воскресенске, Ступино, Коломне и в Электростали. Наиболее серьезные последствия зафиксированы в Павлово-Посадском округе. В деревне Кузнецы полностью сгорел частный дом. В Павловском Посаде загорелась крыша многоквартирного дома, жильцов эвакуировали. Еще один пожар произошел в здании на улице 1 Мая. В Богородском повреждены два частных дома в СНТ, загорелся гостевой дом в Ногинске. Кроме того, беспилотник попал в склад Wildberries в районе Атлант-парка — пожар локализован. По предварительным данным, пострадавших нет. В Коломне загорелся торговый павильон в районе ТЦ "Глобус". Также повреждены здания ЗАГСа, магазина и жилого дома на Советской площади. В Котельниках загорелись строительные леса и изоляция на территории строящегося жилого комплекса. В Электростали повреждены автомобиль и трансформаторная подстанция. В Раменском округе поврежден частный дом. В прокуратуре Московской области работает горячая линия для пострадавших при атаке БПЛА.Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что с вечера понедельника на подлете к Москве уничтожили 180 дронов, всего в сторону столицы летели более 600 БПЛА. В воскресенье, 16 августа, Подмосковье подверглось одной из самых массированных атак беспилотников ВСУ за последнее время – за ночь ликвидированы 187 вражеских дронов. Шесть человек ранены. Один человек – 83-летний житель Раменского – погиб из-за падения беспилотника на территорию его дома.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Севастополем отбили две атаки БПЛА - в городе горит трава Два человека остаются в тяжелом состоянии после атаки ВСУ на НовороссийскУкраинские БПЛА атаковали Астраханскую область – погибла женщина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область, атаки всу, новости сво, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), андрей воробьев