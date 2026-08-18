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Армия России освободила Ореховатку и Красноподолье в ДНР

Армия России освободила Ореховатку и Красноподолье в ДНР - РИА Новости Крым, 18.08.2026

Армия России освободила Ореховатку и Красноподолье в ДНР

Армия России освободила Ореховатку в ДНР. Об этом сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 18.08.2026

2026-08-18T12:31

2026-08-18T12:31

2026-08-18T12:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Армия России освободила Ореховатку в ДНР. Об этом сообщает Минобороны России.В военном ведомстве добавили, что российские подразделения группировки "Центр" освободили также населенный пункт Красноподолье в ДНР."Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Красноподолье Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что российские войска освободили два села – по одному в Донецкой Народной республике и Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, всу (вооруженные силы украины), армия и флот, вооруженные силы россии, донецкая народная республика (днр), министерство обороны рф