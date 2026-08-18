https://crimea.ria.ru/20260818/armiya-rossii-osvobodila-orekhovatku-v-dnr-1158585975.html
Армия России освободила Ореховатку и Красноподолье в ДНР
Армия России освободила Ореховатку и Красноподолье в ДНР - РИА Новости Крым, 18.08.2026
Армия России освободила Ореховатку и Красноподолье в ДНР
Армия России освободила Ореховатку в ДНР. Об этом сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 18.08.2026
2026-08-18T12:31
2026-08-18T12:31
2026-08-18T12:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Армия России освободила Ореховатку в ДНР. Об этом сообщает Минобороны России.В военном ведомстве добавили, что российские подразделения группировки "Центр" освободили также населенный пункт Красноподолье в ДНР."Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Красноподолье Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что российские войска освободили два села – по одному в Донецкой Народной республике и Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости сво, всу (вооруженные силы украины), армия и флот, вооруженные силы россии, донецкая народная республика (днр), министерство обороны рф
Армия России освободила Ореховатку и Красноподолье в ДНР
Армия России освободила Ореховатку и Красноподолье в ДНР
12:31 18.08.2026 (обновлено: 12:38 18.08.2026)