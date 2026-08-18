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Армия России освободила Ореховатку и Красноподолье в ДНР - РИА Новости Крым, 18.08.2026
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Армия России освободила Ореховатку и Красноподолье в ДНР
Армия России освободила Ореховатку и Красноподолье в ДНР - РИА Новости Крым, 18.08.2026
Армия России освободила Ореховатку и Красноподолье в ДНР
Армия России освободила Ореховатку в ДНР. Об этом сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 18.08.2026
2026-08-18T12:31
2026-08-18T12:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Армия России освободила Ореховатку в ДНР. Об этом сообщает Минобороны России.В военном ведомстве добавили, что российские подразделения группировки "Центр" освободили также населенный пункт Красноподолье в ДНР."Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Красноподолье Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что российские войска освободили два села – по одному в Донецкой Народной республике и Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости сво, всу (вооруженные силы украины), армия и флот, вооруженные силы россии, донецкая народная республика (днр), министерство обороны рф
Армия России освободила Ореховатку и Красноподолье в ДНР

Армия России освободила Ореховатку и Красноподолье в ДНР

12:31 18.08.2026 (обновлено: 12:38 18.08.2026)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета пушки 2С5 "Гиацинт-С" группировки войск "Центр" в зоне СВО
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Армия России освободила Ореховатку в ДНР. Об этом сообщает Минобороны России.
"Подразделения "Южной" группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Ореховатка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
В военном ведомстве добавили, что российские подразделения группировки "Центр" освободили также населенный пункт Красноподолье в ДНР.
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Красноподолье Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что российские войска освободили два села – по одному в Донецкой Народной республике и Запорожской области.
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Новости СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Армия и флотВооруженные силы РоссииДонецкая Народная Республика (ДНР)Министерство обороны РФ
 
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