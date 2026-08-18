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Анушаван Агаджанян назначен вице-премьером Крыма - что будет курировать - РИА Новости Крым, 18.08.2026
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Анушаван Агаджанян назначен вице-премьером Крыма - что будет курировать
Анушаван Агаджанян назначен вице-премьером Крыма - что будет курировать - РИА Новости Крым, 18.08.2026
Анушаван Агаджанян назначен вице-премьером Крыма - что будет курировать
Министр промышленности и торговли Крыма Анушаван Агаджанян официально назначен вице-премьером правительства республики. Соответствующий указ опубликован на... РИА Новости Крым, 18.08.2026
2026-08-18T12:28
2026-08-18T12:29
анушаван агаджанян
совет министров рк
кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Министр промышленности и торговли Крыма Анушаван Агаджанян официально назначен вице-премьером правительства республики. Соответствующий указ опубликован на сайте регионального правительства.Ранее эту должность занимал Михаил Назаров, который будет назначен на должность представителя главы Республики Крым в Государственном Совете РК.Согласно распоряжению главы республики Сергея Аксенова, Агаджанян в новой должности будет курировать сферы промышленности и торговли, спорта, жилищного надзора.Кроме того, в распоряжении указано, что заместитель председателя Совета министров осуществляет координацию работы предприятий, учреждений и организаций соответствующей сферы, расположенных на территории Республики Крым. А также он непосредственно направляет, координирует и контролирует деятельность Министерства промышленности и торговли Крыма, регионального минспорта, Инспекции по жилищному надзору Республики Крым.Кроме того, вступивший в должность обеспечивает взаимодействие Совета министров Крыма с органами местного самоуправления муниципальных образований республики в порученных ему сферах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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анушаван агаджанян, совет министров рк, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, новости крыма, крым
Анушаван Агаджанян назначен вице-премьером Крыма - что будет курировать

Министр промышленности Крыма Агаджанян назначен вице-премьером республики – указ

12:28 18.08.2026 (обновлено: 12:29 18.08.2026)
 
© t.me/AnushavanAAАнушаван Агаджанян
Анушаван Агаджанян
© t.me/AnushavanAA
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Министр промышленности и торговли Крыма Анушаван Агаджанян официально назначен вице-премьером правительства республики. Соответствующий указ опубликован на сайте регионального правительства.
"Назначить Агаджаняна Анушавана Араратовича на государственную должность Республики Крым, замещаемую на профессиональной основе, – заместителя Председателя Совета министров Республики Крым на срок полномочий Главы Республики Крым", - говорится в указе.
Ранее эту должность занимал Михаил Назаров, который будет назначен на должность представителя главы Республики Крым в Государственном Совете РК.
Согласно распоряжению главы республики Сергея Аксенова, Агаджанян в новой должности будет курировать сферы промышленности и торговли, спорта, жилищного надзора.
Кроме того, в распоряжении указано, что заместитель председателя Совета министров осуществляет координацию работы предприятий, учреждений и организаций соответствующей сферы, расположенных на территории Республики Крым. А также он непосредственно направляет, координирует и контролирует деятельность Министерства промышленности и торговли Крыма, регионального минспорта, Инспекции по жилищному надзору Республики Крым.
Кроме того, вступивший в должность обеспечивает взаимодействие Совета министров Крыма с органами местного самоуправления муниципальных образований республики в порученных ему сферах.
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Анушаван АгаджанянСовет министров РККадровые перестановки во властных структурах Крыма и СевастополяНовости КрымаКрым
 
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