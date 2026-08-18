https://crimea.ria.ru/20260818/anushavan-agadzhanyan-naznachen-vitse-premerom-kryma---chto-budet-kurirovat-1158585417.html

Анушаван Агаджанян назначен вице-премьером Крыма - что будет курировать

Анушаван Агаджанян назначен вице-премьером Крыма - что будет курировать - РИА Новости Крым, 18.08.2026

Анушаван Агаджанян назначен вице-премьером Крыма - что будет курировать

Министр промышленности и торговли Крыма Анушаван Агаджанян официально назначен вице-премьером правительства республики. Соответствующий указ опубликован на... РИА Новости Крым, 18.08.2026

2026-08-18T12:28

2026-08-18T12:28

2026-08-18T12:29

анушаван агаджанян

совет министров рк

кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя

новости крыма

крым

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/12/1158585778_0:66:640:426_1920x0_80_0_0_624d1c0d5ee2d0f8df50007fc4307426.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Министр промышленности и торговли Крыма Анушаван Агаджанян официально назначен вице-премьером правительства республики. Соответствующий указ опубликован на сайте регионального правительства.Ранее эту должность занимал Михаил Назаров, который будет назначен на должность представителя главы Республики Крым в Государственном Совете РК.Согласно распоряжению главы республики Сергея Аксенова, Агаджанян в новой должности будет курировать сферы промышленности и торговли, спорта, жилищного надзора.Кроме того, в распоряжении указано, что заместитель председателя Совета министров осуществляет координацию работы предприятий, учреждений и организаций соответствующей сферы, расположенных на территории Республики Крым. А также он непосредственно направляет, координирует и контролирует деятельность Министерства промышленности и торговли Крыма, регионального минспорта, Инспекции по жилищному надзору Республики Крым.Кроме того, вступивший в должность обеспечивает взаимодействие Совета министров Крыма с органами местного самоуправления муниципальных образований республики в порученных ему сферах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анушаван агаджанян, совет министров рк, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, новости крыма, крым