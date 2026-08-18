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69 россиян погибли и более 400 пострадали за неделю от атак ВСУ
69 россиян погибли и более 400 пострадали за неделю от атак ВСУ - РИА Новости Крым, 18.08.2026
69 россиян погибли и более 400 пострадали за неделю от атак ВСУ
За неделю в результате ударов ВСУ погибли 69 человек, в том числе трое детей, еще 406 мирных граждан получили ранения разной степени тяжести. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 18.08.2026
2026-08-18T07:44
2026-08-18T07:44
2026-08-18T07:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. За неделю в результате ударов ВСУ погибли 69 человек, в том числе трое детей, еще 406 мирных граждан получили ранения разной степени тяжести. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.Он отметил, что всего за это время по гражданским объектам на территории России вооруженные украинские формирования выпустили не менее 7 264 боеприпасов, при этом ежедневно от преступных атак армии киевского режима погибали в среднем десять россиян, ранения получали около шестидесяти.Наибольшее число пострадавших зафиксировалось в Белгородской области, Республике Татарстан, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, отметил Мирошник."Наиболее тяжелые последствия по числу жертв были зафиксированы в Республике Татарстан, где основной удар пришелся на промышленную зону и жилые кварталы Нижнекамска", – добавил посол.Накануне врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщал о гибели шести человек в результате ракетного обстрела боевиками ВСУ села Колосково, еще четверо мирных жителей пострадали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака беспилотников на Подмосковье - есть раненые и разрушения Два человека остаются в тяжелом состоянии после атаки ВСУ на НовороссийскВСУ ударили по автобусу в Белгородской области – погибла женщина и ранены девять человек
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атаки всу, обстрелы всу, родион мирошник, новости сво, происшествия, россия
69 россиян погибли и более 400 пострадали за неделю от атак ВСУ
69 россиян погибли и более 400 пострадали в результате ударов ВСУ по регионам РФ за неделю
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. За неделю в результате ударов ВСУ погибли 69 человек, в том числе трое детей, еще 406 мирных граждан получили ранения разной степени тяжести. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
"За неделю с 10 по 16 августа от обстрелов украинских нацистов пострадали 475 мирных жителей: ранены 406 человек, в том числе 16 детей, погибли 69 человек, в том числе трое детей", – сообщил Мирошник в своем канале на платформе МАКС.
Он отметил, что всего за это время по гражданским объектам на территории России вооруженные украинские формирования выпустили не менее 7 264 боеприпасов, при этом ежедневно от преступных атак армии киевского режима погибали в среднем десять россиян, ранения получали около шестидесяти.
Наибольшее число пострадавших зафиксировалось в Белгородской области, Республике Татарстан, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, отметил Мирошник.
"Наиболее тяжелые последствия по числу жертв были зафиксированы в Республике Татарстан, где основной удар пришелся на промышленную зону и жилые кварталы Нижнекамска
", – добавил посол.
По его словам, преднамеренным атакам ВСУ в очередной раз подверглись гражданская инфраструктура, медицинские учреждения, санитарный транспорт, дежурные бригады скорой помощи, пассажирские поезда и логистические центры.
Накануне врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщал
о гибели шести человек в результате ракетного обстрела боевиками ВСУ села Колосково, еще четверо мирных жителей пострадали.
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