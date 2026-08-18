https://crimea.ria.ru/20260818/69-rossiyan-pogibli-i-bolee-400-postradali-za-nedelyu-ot-atak-vsu-1158574222.html

69 россиян погибли и более 400 пострадали за неделю от атак ВСУ

69 россиян погибли и более 400 пострадали за неделю от атак ВСУ - РИА Новости Крым, 18.08.2026

69 россиян погибли и более 400 пострадали за неделю от атак ВСУ

За неделю в результате ударов ВСУ погибли 69 человек, в том числе трое детей, еще 406 мирных граждан получили ранения разной степени тяжести. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 18.08.2026

2026-08-18T07:44

2026-08-18T07:44

2026-08-18T07:44

атаки всу

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. За неделю в результате ударов ВСУ погибли 69 человек, в том числе трое детей, еще 406 мирных граждан получили ранения разной степени тяжести. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.Он отметил, что всего за это время по гражданским объектам на территории России вооруженные украинские формирования выпустили не менее 7 264 боеприпасов, при этом ежедневно от преступных атак армии киевского режима погибали в среднем десять россиян, ранения получали около шестидесяти.Наибольшее число пострадавших зафиксировалось в Белгородской области, Республике Татарстан, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, отметил Мирошник."Наиболее тяжелые последствия по числу жертв были зафиксированы в Республике Татарстан, где основной удар пришелся на промышленную зону и жилые кварталы Нижнекамска", – добавил посол.Накануне врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщал о гибели шести человек в результате ракетного обстрела боевиками ВСУ села Колосково, еще четверо мирных жителей пострадали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака беспилотников на Подмосковье - есть раненые и разрушения Два человека остаются в тяжелом состоянии после атаки ВСУ на НовороссийскВСУ ударили по автобусу в Белгородской области – погибла женщина и ранены девять человек

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

атаки всу, обстрелы всу, родион мирошник, новости сво, происшествия, россия