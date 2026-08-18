https://crimea.ria.ru/20260818/65-dronov-sbity-nad-krymom-i-drugimi-regionami-rossii-za-12-chasov-1158602141.html
65 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России за 12 часов
65 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России за 12 часов - РИА Новости Крым, 18.08.2026
65 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России за 12 часов
Силы и средства ПВО с 8.00 до 20.00 мск перехватили и уничтожили 65 украинских БПЛА над территорией России, сообщило Минобороны РФ во вторник. РИА Новости Крым, 18.08.2026
2026-08-18T20:38
2026-08-18T20:38
2026-08-18T20:38
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безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Силы и средства ПВО с 8.00 до 20.00 мск перехватили и уничтожили 65 украинских БПЛА над территорией России, сообщило Минобороны РФ во вторник."В течение дня с 8.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 65 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Адыгея, Республики Крым и над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, новости сво, украина, беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, пво
65 дронов сбиты над Крымом и другими регионами России за 12 часов
ПВО за 12 часов сбила 65 украинских БПЛА над Россией