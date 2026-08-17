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Землетрясение в Черном море и проверка работы МОГов "Барс-Крым": главное за день

Землетрясение в Черном море и проверка работы МОГов "Барс-Крым": главное за день - РИА Новости Крым, 17.08.2026

Землетрясение в Черном море и проверка работы МОГов "Барс-Крым": главное за день

Землетрясение в Черном море у берегов Севастополя. Проверка работы и снабжения мобильных огневых групп отряда "Барс-Крым". Организация учебного процесса с 1... РИА Новости Крым, 17.08.2026

2026-08-17T23:07

2026-08-17T23:07

2026-08-17T23:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Землетрясение в Черном море у берегов Севастополя. Проверка работы и снабжения мобильных огневых групп отряда "Барс-Крым". Организация учебного процесса с 1 сентября 2026 года в школах Крыма. Министр просвещения России Сергей Кравцов в Симферополе. Строительство временной дороги в объезд моста через Чонгарский пролив.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости КрымЗемлетрясение у берегов СевастополяУ берегов Севастополя произошло землетрясение магнитудой 3.4. Подземный толчок был зафиксирован в Черном море в районе Севастополя 17 августа в 1:22 по московскому времени. Эпицентр находился в 51 километре от города на глубине 40 километров.Работу "Барс-Крым" проверил замминистра обороны РоссииЗамминистра обороны России Юнус-Бек Евкуров проверил работу и снабжение мобильных огневых групп отряда "Барс-Крым" по отражению атак вражеских беспилотников. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов."Вместе с заместителем министра обороны РФ Героем России Юнус-Беком Евкуровым посетил занятия по боевой подготовке расчетов МОГ, которые показали высокий уровень выучки, слаженные и эффективные действия по оперативному перехвату воздушных целей", – написал Аксенов в своем канале в МАКС.Глава республики добавил, что держит на личном контроле вопросы снабжения, логистики и обеспечения отряда новыми средствами радиоэлектронной борьбы, разведки и высокоточным вооружением.Крымские школы готовят к учебному годуВ Крыму разработали гибкие подходы к организации учебного процесса в школах с 1 сентября 2026 года. Это, в частности, необходимо для обеспечения безопасности детей. Об этом сообщили в Министерстве образования, науки и молодежи Республики Крым.Учебный год в школах Крыма начнется 1 сентября и будет проходить в очном формате. В министерстве пояснили, что из-за отсутствия стабильного интернета организация качественного дистанционного обучения невозможна. В то же время в школах региона уже имеется 525 бесперебойных источников электроснабжения, готовится закупка еще 434.Во всех школах охрана будет обеспечена специализированными организациями и штатными сотрудниками, в зависимости от категории опасности объектов, также определены места эвакуации детей в случае угрозы атаки БПЛА. Ключевым фактором при формировании расписания станет возможность обеспечения детей горячим питанием.Глава Минпросвещения РФ посетил СимферопольМинистр просвещения России Сергей Кравцов посетил Крым. Вместе с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым он побывал в симферопольской школе-гимназии, детском саду №25. Об этом Аксенов написал в своем канале в МАКС."В рамках национального проекта "Молодежь и дети" в школе проведен капитальный ремонт. Здесь созданы условия для реализации программы профильной подготовки, классы и спецкабинеты оснащены современным оборудованием по самым высоким стандартам. Активно ведется проектная деятельность и профориентационная работа", – отметил глава Крыма.Строительство дороги в объезд Чонгарского мостаВ Крыму выбрали подрядчика, который займется обустройством временной дороги в объезд моста через Чонгарский пролив на участке трассы Р-280 "Новороссия". Работы выполнит компания "ВАД", которая строила крымскую трассу "Таврида" и ведет строительство основных дорог на полуострове. Соответствующее распоряжение принял Совет министров Крыма. Срок исполнения контракта – 1 декабря 2026 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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