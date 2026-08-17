https://crimea.ria.ru/20260817/zaselenie-v-gostinitsu-cherez-maks-kak-usluga-rabotaet-v-krymu-1158563118.html

Заселение в гостиницу через МАКС: как услуга работает в Крыму

Заселение в гостиницу через МАКС: как услуга работает в Крыму - РИА Новости Крым, 17.08.2026

Заселение в гостиницу через МАКС: как услуга работает в Крыму

С 1 сентября 2026 года все российские отели, в которых более 50 номеров, будут обязаны обеспечить заселение гостей с помощью мессенджера МАКС. В Крыму такая... РИА Новости Крым, 17.08.2026

2026-08-17T18:44

2026-08-17T18:44

2026-08-17T19:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым, Ирина Голяк. С 1 сентября 2026 года все российские отели, в которых более 50 номеров, будут обязаны обеспечить заселение гостей с помощью мессенджера МАКС. В Крыму такая услуга уже тестируется – для этого отельеры устанавливают специальное оборудование и программное обеспечение. Об особенностях нового сервиса корреспонденту РИА Новости Крым рассказали в Министерстве курортов и туризма Крыма.Обязательное новшествоРяд отелей Крыма уже присоединился к эксперименту по заселению гостей через МАКС – скоро этим предстоит озадачиться и остальным средствам размещения, в которых более 50 номеров. Позже это коснется и менее крупных гостиниц.Он отметил, что процедура имеет свои преимущества – позволяет заселиться без бумажного документа, ускоряет регистрацию на стойке, исключает риск ошибок при ручном вводе паспортных данных и экономит время как для гостей, так и для персонала отеля.По его словам, первую регистрацию проверил на себе, скачав Цифровой ID. Сейчас в отеле продолжают тестировать процедуру и оттачивать некоторые технические моменты.Новая технология реализуется в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство". В настоящее время она работает уже в десятках субъектов страны, отметили в Минкурортов Крыма.Как работает услуга– Необходимо заранее создать Цифровой ID в МАКС. Для этого нужно добавить свои документы через портал "Госуслуги", который автоматически перенаправит пользователя для верификации.– Во время заселения в гостиницу в мессенджере МАКС нужно перейти в раздел "Цифровой ID", затем во вкладку "Паспорт" и нажать кнопку "Предъявить". Далее необходимо подтвердить личность, нажав кнопку "Подтвердить". Откроется доверенное фото гостя с динамическим QR-кодом.– Сотрудник отеля сканирует QR-код с экрана смартфона, и паспортные данные автоматически подгружаются в систему гостиницы. После этого сотруднику останется только выдать ключи от номера.– Новый способ заселения в гостиницу доступен только совершеннолетним гражданам России.– По желанию гости могут по-прежнему предъявлять обычный паспорт. Использование сервиса остается полностью добровольным для гостей. А вот гостиницы с 1 сентября обязаны иметь необходимое оборудование и программное обеспечение, обучить персонал, чтобы при желании гостя заселить его через МАКС.После внедрения обязательного цифрового заселения через МАКС Министерство экономического развития РФ продолжит синхронизацию информационных систем и обучение персонала.Ранее сообщалось, что крымские предприятия туризма получат по три минимальных размера оплаты труда на каждого работника. Соответствующие изменения внесены в республиканский закон "О государственной поддержке юридических лиц и индивидуальных предпринимателей туристской индустрии при осуществлении деятельности в условиях геополитического и санкционного давления".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие услуги сократили отели Крыма в этом сезоне?Более 3 тысяч предприятий туротрасли в Крыму получат компенсационные выплатыКабмин продолжит поддержку туристической отрасли Крыма – Мишустин

https://crimea.ria.ru/20260810/krym-predlagaet-dostupnyy-otdykh-v-vysokiy-sezon-1158367837.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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