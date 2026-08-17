https://crimea.ria.ru/20260817/zaselenie-v-gostinitsu-cherez-maks-kak-usluga-rabotaet-v-krymu-1158563118.html
Заселение в гостиницу через МАКС: как услуга работает в Крыму
Заселение в гостиницу через МАКС: как услуга работает в Крыму - РИА Новости Крым, 17.08.2026
Заселение в гостиницу через МАКС: как услуга работает в Крыму
С 1 сентября 2026 года все российские отели, в которых более 50 номеров, будут обязаны обеспечить заселение гостей с помощью мессенджера МАКС. В Крыму такая... РИА Новости Крым, 17.08.2026
2026-08-17T18:44
2026-08-17T18:44
2026-08-17T19:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым, Ирина Голяк. С 1 сентября 2026 года все российские отели, в которых более 50 номеров, будут обязаны обеспечить заселение гостей с помощью мессенджера МАКС. В Крыму такая услуга уже тестируется – для этого отельеры устанавливают специальное оборудование и программное обеспечение. Об особенностях нового сервиса корреспонденту РИА Новости Крым рассказали в Министерстве курортов и туризма Крыма.Обязательное новшествоРяд отелей Крыма уже присоединился к эксперименту по заселению гостей через МАКС – скоро этим предстоит озадачиться и остальным средствам размещения, в которых более 50 номеров. Позже это коснется и менее крупных гостиниц.Он отметил, что процедура имеет свои преимущества – позволяет заселиться без бумажного документа, ускоряет регистрацию на стойке, исключает риск ошибок при ручном вводе паспортных данных и экономит время как для гостей, так и для персонала отеля.По его словам, первую регистрацию проверил на себе, скачав Цифровой ID. Сейчас в отеле продолжают тестировать процедуру и оттачивать некоторые технические моменты.Новая технология реализуется в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство". В настоящее время она работает уже в десятках субъектов страны, отметили в Минкурортов Крыма.Как работает услуга– Необходимо заранее создать Цифровой ID в МАКС. Для этого нужно добавить свои документы через портал "Госуслуги", который автоматически перенаправит пользователя для верификации.– Во время заселения в гостиницу в мессенджере МАКС нужно перейти в раздел "Цифровой ID", затем во вкладку "Паспорт" и нажать кнопку "Предъявить". Далее необходимо подтвердить личность, нажав кнопку "Подтвердить". Откроется доверенное фото гостя с динамическим QR-кодом.– Сотрудник отеля сканирует QR-код с экрана смартфона, и паспортные данные автоматически подгружаются в систему гостиницы. После этого сотруднику останется только выдать ключи от номера.– Новый способ заселения в гостиницу доступен только совершеннолетним гражданам России.– По желанию гости могут по-прежнему предъявлять обычный паспорт. Использование сервиса остается полностью добровольным для гостей. А вот гостиницы с 1 сентября обязаны иметь необходимое оборудование и программное обеспечение, обучить персонал, чтобы при желании гостя заселить его через МАКС.После внедрения обязательного цифрового заселения через МАКС Министерство экономического развития РФ продолжит синхронизацию информационных систем и обучение персонала.Ранее сообщалось, что крымские предприятия туризма получат по три минимальных размера оплаты труда на каждого работника. Соответствующие изменения внесены в республиканский закон "О государственной поддержке юридических лиц и индивидуальных предпринимателей туристской индустрии при осуществлении деятельности в условиях геополитического и санкционного давления".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие услуги сократили отели Крыма в этом сезоне?Более 3 тысяч предприятий туротрасли в Крыму получат компенсационные выплатыКабмин продолжит поддержку туристической отрасли Крыма – Мишустин
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Заселение в гостиницу через МАКС: как услуга работает в Крыму
В Крыму гостиницы тестируют систему по заселению гостей с помощью мессенджера МАКС
18:44 17.08.2026 (обновлено: 19:08 17.08.2026) СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым, Ирина Голяк.
С 1 сентября 2026 года все российские отели, в которых более 50 номеров, будут обязаны обеспечить заселение гостей с помощью мессенджера МАКС. В Крыму такая услуга уже тестируется – для этого отельеры устанавливают специальное оборудование и программное обеспечение. Об особенностях нового сервиса корреспонденту РИА Новости Крым
рассказали в Министерстве курортов и туризма Крыма.
Обязательное новшество
Ряд отелей Крыма уже присоединился к эксперименту по заселению гостей через МАКС – скоро этим предстоит озадачиться и остальным средствам размещения, в которых более 50 номеров. Позже это коснется и менее крупных гостиниц.
"Несмотря на сложности текущего сезона в Крыму, отельерам необходимо своевременно обучить персонал и обеспечить программное оборудование для возможности заселения с помощью Цифрового ID. Мы должны предоставить туристам все возможности заселения согласно законодательству", – заявил министр курортов и туризма Крыма Сергей Ганзий.
Он отметил, что процедура имеет свои преимущества – позволяет заселиться без бумажного документа, ускоряет регистрацию на стойке, исключает риск ошибок при ручном вводе паспортных данных и экономит время как для гостей, так и для персонала отеля.
"Сканер нами покупался год назад и для других целей, так что дополнительных вложений нам не потребовалось. Для того, чтобы система функционировала, необходимо установить связь между программой отеля и сканером. Обучение персонала не потребовало продолжительного времени", – рассказал директор одного из отелей в Евпатории Владимир Шарафеев.
По его словам, первую регистрацию проверил на себе, скачав Цифровой ID. Сейчас в отеле продолжают тестировать процедуру и оттачивать некоторые технические моменты.
Новая технология реализуется в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство". В настоящее время она работает уже в десятках субъектов страны, отметили в Минкурортов Крыма.
Как работает услуга
– Необходимо заранее создать Цифровой ID в МАКС. Для этого нужно добавить свои документы через портал "Госуслуги", который автоматически перенаправит пользователя для верификации.
– Во время заселения в гостиницу в мессенджере МАКС нужно перейти в раздел "Цифровой ID", затем во вкладку "Паспорт" и нажать кнопку "Предъявить". Далее необходимо подтвердить личность, нажав кнопку "Подтвердить". Откроется доверенное фото гостя с динамическим QR-кодом.
– Сотрудник отеля сканирует QR-код с экрана смартфона, и паспортные данные автоматически подгружаются в систему гостиницы. После этого сотруднику останется только выдать ключи от номера.
– Новый способ заселения в гостиницу доступен только совершеннолетним гражданам России.
– По желанию гости могут по-прежнему предъявлять обычный паспорт. Использование сервиса остается полностью добровольным для гостей. А вот гостиницы с 1 сентября обязаны иметь необходимое оборудование и программное обеспечение, обучить персонал, чтобы при желании гостя заселить его через МАКС.
После внедрения обязательного цифрового заселения через МАКС Министерство экономического развития РФ продолжит синхронизацию информационных систем и обучение персонала.
Ранее сообщалось, что крымские предприятия туризма получат
по три минимальных размера оплаты труда на каждого работника. Соответствующие изменения внесены в республиканский закон "О государственной поддержке юридических лиц и индивидуальных предпринимателей туристской индустрии при осуществлении деятельности в условиях геополитического и санкционного давления".
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