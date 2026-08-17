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Запад готовит провокацию против России в Латинской Америке – СВР - РИА Новости Крым, 17.08.2026
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Запад готовит провокацию против России в Латинской Америке – СВР
Запад готовит провокацию против России в Латинской Америке – СВР - РИА Новости Крым, 17.08.2026
Запад готовит провокацию против России в Латинской Америке – СВР
Спецслужба одной из стран Запада совместно с Киевом готовят провокацию, цель которой – обвинить Россию в поставках оружия наркокартелям в странах Латинской... РИА Новости Крым, 17.08.2026
2026-08-17T11:29
2026-08-17T11:29
латинская америка
провокации
западные спецслужбы
коллективный запад
служба внешней разведки (свр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Спецслужба одной из стран Запада совместно с Киевом готовят провокацию, цель которой – обвинить Россию в поставках оружия наркокартелям в странах Латинской Америки. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.С этой целью в указанные страны уже завозится вооружение российского производства, захваченное ВСУ в ходе специальной военной операции. Параллельно готовятся фейковые аудио- и видеоматериалы, подтверждающие "факты" передачи россиянами оружия через посредников латиноамериканцам, добавили в СВР.Для пущей убедительности данный "массив" предполагается подкрепить фальшивой документацией, указывающей на якобы причастность к "схеме" представителей ВС РФ."Режиссеры" провокации наивно рассчитывают таким образом подорвать конструктивные отношения России со странами региона и склонить латиноамериканские правительства к поддержке антироссийского курса Запада", – пояснили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев продал более 5000 дронов криминальным группировкам в Европе – МИДКиевский режим нарастил сотрудничество с мексиканскими наркокартелями – СВРУкраина готова торговать оружием: что задумал Зеленский
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РИА Новости Крым
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латинская америка, провокации, западные спецслужбы, коллективный запад, служба внешней разведки (свр)
Запад готовит провокацию против России в Латинской Америке – СВР

Запад готовит провокацию против РФ с поставками оружия наркокартелям в Латинской Америке

11:29 17.08.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкШтаб-квартира Службы внешней разведки РФ
Штаб-квартира Службы внешней разведки РФ - РИА Новости, 1920, 17.08.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Спецслужба одной из стран Запада совместно с Киевом готовят провокацию, цель которой – обвинить Россию в поставках оружия наркокартелям в странах Латинской Америки. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.
"Спецслужба одной из западных стран в координации со своими украинскими прихвостнями намерена разыграть очередной антироссийский спектакль… Планируется обвинить Россию в нелегальных поставках оружия наркокартелям и другим ОПГ в Венесуэле, Колумбии и Мексике", – говорится в заявлении.
С этой целью в указанные страны уже завозится вооружение российского производства, захваченное ВСУ в ходе специальной военной операции. Параллельно готовятся фейковые аудио- и видеоматериалы, подтверждающие "факты" передачи россиянами оружия через посредников латиноамериканцам, добавили в СВР.
Для пущей убедительности данный "массив" предполагается подкрепить фальшивой документацией, указывающей на якобы причастность к "схеме" представителей ВС РФ.
"Режиссеры" провокации наивно рассчитывают таким образом подорвать конструктивные отношения России со странами региона и склонить латиноамериканские правительства к поддержке антироссийского курса Запада", – пояснили в ведомстве.
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Латинская АмерикаПровокацииЗападные спецслужбыКоллективный ЗападСлужба внешней разведки (СВР)
 
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