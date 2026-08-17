https://crimea.ria.ru/20260817/zapad-gotovit-provokatsiyu-protiv-rossii-v-latinskoy-amerike--svr-1158546874.html

Запад готовит провокацию против России в Латинской Америке – СВР

Запад готовит провокацию против России в Латинской Америке – СВР - РИА Новости Крым, 17.08.2026

Запад готовит провокацию против России в Латинской Америке – СВР

Спецслужба одной из стран Запада совместно с Киевом готовят провокацию, цель которой – обвинить Россию в поставках оружия наркокартелям в странах Латинской... РИА Новости Крым, 17.08.2026

2026-08-17T11:29

2026-08-17T11:29

2026-08-17T11:29

латинская америка

провокации

западные спецслужбы

коллективный запад

служба внешней разведки (свр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Спецслужба одной из стран Запада совместно с Киевом готовят провокацию, цель которой – обвинить Россию в поставках оружия наркокартелям в странах Латинской Америки. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.С этой целью в указанные страны уже завозится вооружение российского производства, захваченное ВСУ в ходе специальной военной операции. Параллельно готовятся фейковые аудио- и видеоматериалы, подтверждающие "факты" передачи россиянами оружия через посредников латиноамериканцам, добавили в СВР.Для пущей убедительности данный "массив" предполагается подкрепить фальшивой документацией, указывающей на якобы причастность к "схеме" представителей ВС РФ."Режиссеры" провокации наивно рассчитывают таким образом подорвать конструктивные отношения России со странами региона и склонить латиноамериканские правительства к поддержке антироссийского курса Запада", – пояснили в ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Киев продал более 5000 дронов криминальным группировкам в Европе – МИДКиевский режим нарастил сотрудничество с мексиканскими наркокартелями – СВРУкраина готова торговать оружием: что задумал Зеленский

латинская америка

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

латинская америка, провокации, западные спецслужбы, коллективный запад, служба внешней разведки (свр)