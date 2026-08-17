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Замминистра обороны проверил работу "Барс-Крым" по отражению атак БПЛА - РИА Новости Крым, 17.08.2026
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Замминистра обороны проверил работу "Барс-Крым" по отражению атак БПЛА
Замминистра обороны проверил работу "Барс-Крым" по отражению атак БПЛА - РИА Новости Крым, 17.08.2026
Замминистра обороны проверил работу "Барс-Крым" по отражению атак БПЛА
Замминистра обороны России Юнус-Бек Евкуров проверил работу и снабжение мобильных огневых групп отряда "Барс-Крым" по отражению атак вражеских беспилотников. Об РИА Новости Крым, 17.08.2026
2026-08-17T10:23
2026-08-17T10:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Замминистра обороны России Юнус-Бек Евкуров проверил работу и снабжение мобильных огневых групп отряда "Барс-Крым" по отражению атак вражеских беспилотников. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Он подчеркнул, что бойцы "Барс-Крым" ежедневно отражают атаки вражеских дронов, защищают объекты жизненно важной инфраструктуры и покой крымчан.Глава республики добавил, что держит на личном контроле вопросы снабжения, логистики и обеспечения отряда новыми средствами радиоэлектронной борьбы, разведки и высокоточным вооружением.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мобильные огневые группы отряда "Барс" готовят в Рязанской областиДобровольцы отрядов "Барс" получили награды в зоне СВО"Барс-Крым" оптимизирует работу казачьих подразделений по боевому слаживанию
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Замминистра обороны проверил работу "Барс-Крым" по отражению атак БПЛА

Замминистра обороны Евкуров проверил работу бойцов "Барс-Крым" по отражению атак БПЛА

10:23 17.08.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Замминистра обороны России Юнус-Бек Евкуров проверил работу и снабжение мобильных огневых групп отряда "Барс-Крым" по отражению атак вражеских беспилотников. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Вместе с заместителем министра обороны РФ Героем России Юнус-Беком Евкуровым посетил занятия по боевой подготовке расчетов МОГ, которые показали высокий уровень выучки, слаженные и эффективные действия по оперативному перехвату воздушных целей", - написал Аксенов в своем канале в МАКС.
Он подчеркнул, что бойцы "Барс-Крым" ежедневно отражают атаки вражеских дронов, защищают объекты жизненно важной инфраструктуры и покой крымчан.
Глава республики добавил, что держит на личном контроле вопросы снабжения, логистики и обеспечения отряда новыми средствами радиоэлектронной борьбы, разведки и высокоточным вооружением.
"Поддержка бойцов и подразделений, защищающих Крым, будет продолжена по всем направлениям", – заверил Аксенов.
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