https://crimea.ria.ru/20260817/zamministra-oborony-proveril-rabotu-bars-krym-po-otrazheniyu-atak-bpla-1158543466.html

Замминистра обороны проверил работу "Барс-Крым" по отражению атак БПЛА

Замминистра обороны проверил работу "Барс-Крым" по отражению атак БПЛА - РИА Новости Крым, 17.08.2026

Замминистра обороны проверил работу "Барс-Крым" по отражению атак БПЛА

Замминистра обороны России Юнус-Бек Евкуров проверил работу и снабжение мобильных огневых групп отряда "Барс-Крым" по отражению атак вражеских беспилотников. Об РИА Новости Крым, 17.08.2026

2026-08-17T10:23

2026-08-17T10:23

2026-08-17T10:23

крым

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"барс - крым"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Замминистра обороны России Юнус-Бек Евкуров проверил работу и снабжение мобильных огневых групп отряда "Барс-Крым" по отражению атак вражеских беспилотников. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Он подчеркнул, что бойцы "Барс-Крым" ежедневно отражают атаки вражеских дронов, защищают объекты жизненно важной инфраструктуры и покой крымчан.Глава республики добавил, что держит на личном контроле вопросы снабжения, логистики и обеспечения отряда новыми средствами радиоэлектронной борьбы, разведки и высокоточным вооружением.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мобильные огневые группы отряда "Барс" готовят в Рязанской областиДобровольцы отрядов "Барс" получили награды в зоне СВО"Барс-Крым" оптимизирует работу казачьих подразделений по боевому слаживанию

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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