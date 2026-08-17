https://crimea.ria.ru/20260817/yaponiya-pereshla-chertu-prilichiy--lavrov-1158555752.html

Япония перешла черту приличий – Лавров

Япония перешла черту приличий – Лавров - РИА Новости Крым, 17.08.2026

Япония перешла черту приличий – Лавров

Япония перешла черту приличий в неприемлемых заявлениях о визите президента России Владимира Путина на Курильские острова. Об этом заявил министр иностранных... РИА Новости Крым, 17.08.2026

2026-08-17T14:59

2026-08-17T14:59

2026-08-17T14:59

курилы

сергей лавров

россия

владимир путин (политик)

япония

политика

министерство иностранных дел рф (мид рф)

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/11/1158555982_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bc7cad0d1433d7257459e8ea309f006c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Япония перешла черту приличий в неприемлемых заявлениях о визите президента России Владимира Путина на Курильские острова. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве.Лавров отметил, что российская сторона вызвала посла Японии в связи с данными заявлениями официального Токио. По словам министра, в ходе беседы дипломату разъяснят то, "как посол должен строить свою работу в стране пребывания, уважая ее законы"."Если от этой своей откровенно агрессивной милитаристской линии (японцы) хотят отвлечь внимание путем таких наездов, извините за грубое слово, на Российскую Федерацию, обвиняя нас в нарушении международного права, то я бы советовал лучше заняться своими делами, у них дома таких дел очень много", – добавил глава МИД РФ.Президент России Владимир Путин 13 августа впервые посетил Курилы, тем самым продолжив рабочую поездку по Сибири и Дальнему Востоку. Первым пунктом программы визита стало посещение предприятия на острове Итуруп, крупнейшем в Курильской гряде. В Японии выразили решительный протест в связи с приездом российского лидера на Курилы, который назвали "неприемлемым".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Россия наконец показывает зубы": эксперт оценил визит Путина на Курилы

https://crimea.ria.ru/20260813/mid-rf-otvetil-yaponii-na-pretenzii-v-svyazi-s-vizitom-putina-na-kurily-1158471771.html

курилы

россия

япония

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курилы, сергей лавров, россия, владимир путин (политик), япония, политика, министерство иностранных дел рф (мид рф)