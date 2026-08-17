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Япония перешла черту приличий – Лавров - РИА Новости Крым, 17.08.2026
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Япония перешла черту приличий – Лавров
Япония перешла черту приличий – Лавров - РИА Новости Крым, 17.08.2026
Япония перешла черту приличий – Лавров
Япония перешла черту приличий в неприемлемых заявлениях о визите президента России Владимира Путина на Курильские острова. Об этом заявил министр иностранных... РИА Новости Крым, 17.08.2026
2026-08-17T14:59
2026-08-17T14:59
курилы
сергей лавров
россия
владимир путин (политик)
япония
политика
министерство иностранных дел рф (мид рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Япония перешла черту приличий в неприемлемых заявлениях о визите президента России Владимира Путина на Курильские острова. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве.Лавров отметил, что российская сторона вызвала посла Японии в связи с данными заявлениями официального Токио. По словам министра, в ходе беседы дипломату разъяснят то, "как посол должен строить свою работу в стране пребывания, уважая ее законы"."Если от этой своей откровенно агрессивной милитаристской линии (японцы) хотят отвлечь внимание путем таких наездов, извините за грубое слово, на Российскую Федерацию, обвиняя нас в нарушении международного права, то я бы советовал лучше заняться своими делами, у них дома таких дел очень много", – добавил глава МИД РФ.Президент России Владимир Путин 13 августа впервые посетил Курилы, тем самым продолжив рабочую поездку по Сибири и Дальнему Востоку. Первым пунктом программы визита стало посещение предприятия на острове Итуруп, крупнейшем в Курильской гряде. В Японии выразили решительный протест в связи с приездом российского лидера на Курилы, который назвали "неприемлемым".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Россия наконец показывает зубы": эксперт оценил визит Путина на Курилы
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курилы, сергей лавров, россия, владимир путин (политик), япония, политика, министерство иностранных дел рф (мид рф)
Япония перешла черту приличий – Лавров

Япония перешла черту приличий в неприемлемых заявлениях о визите Путина на Курилы – Лавров

14:59 17.08.2026
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 17.08.2026
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Япония перешла черту приличий в неприемлемых заявлениях о визите президента России Владимира Путина на Курильские острова. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве.
"Наши японские коллеги, соседи, конечно, перешли черту приличий в своих совершенно неприемлемых заявлениях о том, что президент РФ не может посещать любую часть территории Российской Федерации", - сказал глава российского дипведомства.
Лавров отметил, что российская сторона вызвала посла Японии в связи с данными заявлениями официального Токио. По словам министра, в ходе беседы дипломату разъяснят то, "как посол должен строить свою работу в стране пребывания, уважая ее законы".
"Если от этой своей откровенно агрессивной милитаристской линии (японцы) хотят отвлечь внимание путем таких наездов, извините за грубое слово, на Российскую Федерацию, обвиняя нас в нарушении международного права, то я бы советовал лучше заняться своими делами, у них дома таких дел очень много", – добавил глава МИД РФ.
Президент России Владимир Путин 13 августа впервые посетил Курилы, тем самым продолжив рабочую поездку по Сибири и Дальнему Востоку. Первым пунктом программы визита стало посещение предприятия на острове Итуруп, крупнейшем в Курильской гряде. В Японии выразили решительный протест в связи с приездом российского лидера на Курилы, который назвали "неприемлемым".
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КурилыСергей ЛавровРоссияВладимир Путин (политик)ЯпонияПолитикаМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)
 
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