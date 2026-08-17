https://crimea.ria.ru/20260817/yaltinskiy-medtsentr-fmba-stal-federalnym-nauchno-klinicheskim-tsentrom-1158553491.html

Ялтинский медцентр ФМБА стал федеральным научно-клиническим центром

Ялтинский медцентр ФМБА стал федеральным научно-клиническим центром - РИА Новости Крым, 17.08.2026

Ялтинский медцентр ФМБА стал федеральным научно-клиническим центром

Ялтинский многопрофильный медицинский центр Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России переименован в Крымский федеральный научно-клинический... РИА Новости Крым, 17.08.2026

2026-08-17T14:10

2026-08-17T14:10

2026-08-17T14:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Ялтинский многопрофильный медицинский центр Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России переименован в Крымский федеральный научно-клинический центр ФМБА. Соответствующий приказ подписала руководитель агентства Вероника Скворцова, сообщает пресс-служба учреждения.Она также сообщила, что в этом году учреждение подписало соглашение о сотрудничестве с Севастопольским государственным университетом. "Таким образом, мы ведем активную работу по трем направлениям – наука, здравоохранение и образование, – сказала Еремина.Как уточнили в пресс-службе, на базе Центра создано две научные лаборатории: инновационной нейрохирургии, где делают топографические карты головного мозга с целью самого безопасного хирургического доступа, а также экстракорпоральной гемокоррекции и почечно-заместительной терапии, в которой специалисты занимаются оптимизацией лечения сепсиса.Осенью специалисты Крымского ФНКЦ ФМБА приступят и к образовательному процессу. Специалисты центра будут вести теоретические и практические занятия в СевГУ на кафедре "Экстренная медицина" со студентами 3-го курса. Также на базе СевГУ запланировано проведение совместных научных конференций.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, федеральное медико-биологическое агентство (фмба), ялта, крым