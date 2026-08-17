Рейтинг@Mail.ru
Ялтинский медцентр ФМБА стал федеральным научно-клиническим центром - РИА Новости Крым, 17.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260817/yaltinskiy-medtsentr-fmba-stal-federalnym-nauchno-klinicheskim-tsentrom-1158553491.html
Ялтинский медцентр ФМБА стал федеральным научно-клиническим центром
Ялтинский медцентр ФМБА стал федеральным научно-клиническим центром - РИА Новости Крым, 17.08.2026
Ялтинский медцентр ФМБА стал федеральным научно-клиническим центром
Ялтинский многопрофильный медицинский центр Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России переименован в Крымский федеральный научно-клинический... РИА Новости Крым, 17.08.2026
2026-08-17T14:10
2026-08-17T14:17
новости крыма
федеральное медико-биологическое агентство (фмба)
ялта
крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/19/1123339293_0:145:3123:1902_1920x0_80_0_0_06c285692e972afa262b0c8368a7d7b2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Ялтинский многопрофильный медицинский центр Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России переименован в Крымский федеральный научно-клинический центр ФМБА. Соответствующий приказ подписала руководитель агентства Вероника Скворцова, сообщает пресс-служба учреждения.Она также сообщила, что в этом году учреждение подписало соглашение о сотрудничестве с Севастопольским государственным университетом. "Таким образом, мы ведем активную работу по трем направлениям – наука, здравоохранение и образование, – сказала Еремина.Как уточнили в пресс-службе, на базе Центра создано две научные лаборатории: инновационной нейрохирургии, где делают топографические карты головного мозга с целью самого безопасного хирургического доступа, а также экстракорпоральной гемокоррекции и почечно-заместительной терапии, в которой специалисты занимаются оптимизацией лечения сепсиса.Осенью специалисты Крымского ФНКЦ ФМБА приступят и к образовательному процессу. Специалисты центра будут вести теоретические и практические занятия в СевГУ на кафедре "Экстренная медицина" со студентами 3-го курса. Также на базе СевГУ запланировано проведение совместных научных конференций.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ялта
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/19/1123339293_197:0:2926:2047_1920x0_80_0_0_61bb53ac147b005b9df681a6e90bb0e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, федеральное медико-биологическое агентство (фмба), ялта, крым
Ялтинский медцентр ФМБА стал федеральным научно-клиническим центром

Медцентр ФМБА в Ялте получил статус федерального научно-клинического центра

14:10 17.08.2026 (обновлено: 14:17 17.08.2026)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА)
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) - РИА Новости, 1920, 17.08.2026
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Ялтинский многопрофильный медицинский центр Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России переименован в Крымский федеральный научно-клинический центр ФМБА. Соответствующий приказ подписала руководитель агентства Вероника Скворцова, сообщает пресс-служба учреждения.

"Переименование связано с развитием нашего центра. Помимо того, что мы уделяем пристальное внимание медицинскому аспекту, в нашем центре выполняются высокотехнологичные вмешательства по одиннадцати профилям. Наши специалисты активно занимаются и научной деятельностью", – отметила гендиректор Крымского федерального научно-клинического центра ФМБА Ольга Еремина.

Она также сообщила, что в этом году учреждение подписало соглашение о сотрудничестве с Севастопольским государственным университетом. "Таким образом, мы ведем активную работу по трем направлениям – наука, здравоохранение и образование, – сказала Еремина.
Как уточнили в пресс-службе, на базе Центра создано две научные лаборатории: инновационной нейрохирургии, где делают топографические карты головного мозга с целью самого безопасного хирургического доступа, а также экстракорпоральной гемокоррекции и почечно-заместительной терапии, в которой специалисты занимаются оптимизацией лечения сепсиса.
Осенью специалисты Крымского ФНКЦ ФМБА приступят и к образовательному процессу. Специалисты центра будут вести теоретические и практические занятия в СевГУ на кафедре "Экстренная медицина" со студентами 3-го курса. Также на базе СевГУ запланировано проведение совместных научных конференций.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Новости КрымаФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА)ЯлтаКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:09Порты Одессы и Николаева под ударом ВС России
17:56В Крыму изменится расписание четырех электричек
17:421 сентября в Крыму начнут работу три современных школы
17:31Взрывы гремят на Украине - что известно
17:20Путин поздравил российских гимнасток с победой на Чемпионате мира
17:08В 2027 году во всех регионах России появятся центры здорового долголетия
16:52Пьяный крымчанин разругался с родителями и сжег их машины
16:40В Севастополе 18 августа бизнесу ограничат потребление электричества
16:25Кто будет строить дорогу в объезд Чонгарского моста
16:13Россия остается главным поставщиком пшеницы на мировые рынки
16:03Глава Минпросвещения России посетил школу Симферополя
15:47Умер бывший сенатор от Севастополя Андрей Соболев
15:40Экономика России возвращается на траекторию роста – кабмин
15:22В Севастополе легковушка столкнулась с байкером на BMW
15:08Крымский мост: собрались очереди с двух сторон транспортного перехода
14:59Япония перешла черту приличий – Лавров
14:52Под Севастополем частично обесточены пять населенных пунктов
14:46В Севастополе отбили налет БПЛА - сбиты 10 вражеских дронов
14:28В России могут появиться корпоративные детсады при предприятиях
14:10Ялтинский медцентр ФМБА стал федеральным научно-клиническим центром
Лента новостейМолния