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Ялтинский медцентр ФМБА стал федеральным научно-клиническим центром
Ялтинский медцентр ФМБА стал федеральным научно-клиническим центром - РИА Новости Крым, 17.08.2026
Ялтинский медцентр ФМБА стал федеральным научно-клиническим центром
Ялтинский многопрофильный медицинский центр Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России переименован в Крымский федеральный научно-клинический... РИА Новости Крым, 17.08.2026
2026-08-17T14:10
2026-08-17T14:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Ялтинский многопрофильный медицинский центр Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России переименован в Крымский федеральный научно-клинический центр ФМБА. Соответствующий приказ подписала руководитель агентства Вероника Скворцова, сообщает пресс-служба учреждения.Она также сообщила, что в этом году учреждение подписало соглашение о сотрудничестве с Севастопольским государственным университетом. "Таким образом, мы ведем активную работу по трем направлениям – наука, здравоохранение и образование, – сказала Еремина.Как уточнили в пресс-службе, на базе Центра создано две научные лаборатории: инновационной нейрохирургии, где делают топографические карты головного мозга с целью самого безопасного хирургического доступа, а также экстракорпоральной гемокоррекции и почечно-заместительной терапии, в которой специалисты занимаются оптимизацией лечения сепсиса.Осенью специалисты Крымского ФНКЦ ФМБА приступят и к образовательному процессу. Специалисты центра будут вести теоретические и практические занятия в СевГУ на кафедре "Экстренная медицина" со студентами 3-го курса. Также на базе СевГУ запланировано проведение совместных научных конференций.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости крыма, федеральное медико-биологическое агентство (фмба), ялта, крым
Ялтинский медцентр ФМБА стал федеральным научно-клиническим центром
Медцентр ФМБА в Ялте получил статус федерального научно-клинического центра
14:10 17.08.2026 (обновлено: 14:17 17.08.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Ялтинский многопрофильный медицинский центр Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России переименован в Крымский федеральный научно-клинический центр ФМБА. Соответствующий приказ подписала руководитель агентства Вероника Скворцова, сообщает пресс-служба учреждения.
"Переименование связано с развитием нашего центра. Помимо того, что мы уделяем пристальное внимание медицинскому аспекту, в нашем центре выполняются высокотехнологичные вмешательства по одиннадцати профилям. Наши специалисты активно занимаются и научной деятельностью", – отметила гендиректор Крымского федерального научно-клинического центра ФМБА Ольга Еремина.
Она также сообщила, что в этом году учреждение подписало соглашение о сотрудничестве с Севастопольским государственным университетом. "Таким образом, мы ведем активную работу по трем направлениям – наука, здравоохранение и образование, – сказала Еремина.
Как уточнили в пресс-службе, на базе Центра создано две научные лаборатории: инновационной нейрохирургии, где делают топографические карты головного мозга с целью самого безопасного хирургического доступа, а также экстракорпоральной гемокоррекции и почечно-заместительной терапии, в которой специалисты занимаются оптимизацией лечения сепсиса.
Осенью специалисты Крымского ФНКЦ ФМБА приступят и к образовательному процессу. Специалисты центра будут вести теоретические и практические занятия в СевГУ на кафедре "Экстренная медицина" со студентами 3-го курса. Также на базе СевГУ запланировано проведение совместных научных конференций.
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