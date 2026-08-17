Взрывы гремят на Украине - что известно
Мощные взрывы прогремели в Одессе, Кривом Роге и Харькове
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. Взрывы прогремели в Одессе, Харькове, а также Кривом Роге. Об этом сообщают украинские СМИ.
"В Одессе были слышны взрывы", - пишет РИА Новости со ссылкой на украинский телеканал.
Также взрывы прогремели в Харьковской области и Кривом Роге в Днепропетровской области.
"О взрывах в Кривом Роге сообщают местные паблики", - говорится в Telegram-канале издания "Страна.ua".
Кроме того, по данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в части Днепропетровской, Харьковской и Одесской областей звучали сигналы тревоги.
В понедельник стало известно, что ВС РФ за последнюю неделю усилили удары по объектам группы "Нафтогаз Украины". Серьезно пострадало оборудование и производственные мощности.
Также по информации Минобороны РФ, Вооруженные силы России нанесли удары по складу украинских беспилотников в Днепропетровской области и логистическому центру "Новая почта" в Одессе.
Накануне Вооруженные силы РФ нанесли удары по трем сухогрузам и двум танкерам в порту "Одесса", доставлявшим грузы военного назначения для ВСУ.
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