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Взрывы гремят на Украине - что известно - РИА Новости Крым, 17.08.2026
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Взрывы гремят на Украине - что известно
Взрывы гремят на Украине - что известно - РИА Новости Крым, 17.08.2026
Взрывы гремят на Украине - что известно
Взрывы прогремели в Одессе, Харькове, а также Кривом Роге. Об этом сообщают украинские СМИ. РИА Новости Крым, 17.08.2026
2026-08-17T17:31
2026-08-17T17:31
украина
удары по украине
новости сво
кривой рог
харьковская область
одесса
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. Взрывы прогремели в Одессе, Харькове, а также Кривом Роге. Об этом сообщают украинские СМИ.Также взрывы прогремели в Харьковской области и Кривом Роге в Днепропетровской области.Кроме того, по данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в части Днепропетровской, Харьковской и Одесской областей звучали сигналы тревоги.В понедельник стало известно, что ВС РФ за последнюю неделю усилили удары по объектам группы "Нафтогаз Украины". Серьезно пострадало оборудование и производственные мощности.Также по информации Минобороны РФ, Вооруженные силы России нанесли удары по складу украинских беспилотников в Днепропетровской области и логистическому центру "Новая почта" в Одессе.Накануне Вооруженные силы РФ нанесли удары по трем сухогрузам и двум танкерам в порту "Одесса", доставлявшим грузы военного назначения для ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Украина под атакой баллистики: в Киеве и Кривом Роге пылают пожарыВ Черном море поражен сухогруз с западным оружием для ВСУВС РФ поразили военные склады ВСУ в порту Одессы
украина
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украина, удары по украине, новости сво, кривой рог, харьковская область, одесса
Взрывы гремят на Украине - что известно

Мощные взрывы прогремели в Одессе, Кривом Роге и Харькове

17:31 17.08.2026
 
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные
Украинские пожарные
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. Взрывы прогремели в Одессе, Харькове, а также Кривом Роге. Об этом сообщают украинские СМИ.
"В Одессе были слышны взрывы", - пишет РИА Новости со ссылкой на украинский телеканал.
Также взрывы прогремели в Харьковской области и Кривом Роге в Днепропетровской области.
"О взрывах в Кривом Роге сообщают местные паблики", - говорится в Telegram-канале издания "Страна.ua".
Кроме того, по данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в части Днепропетровской, Харьковской и Одесской областей звучали сигналы тревоги.
В понедельник стало известно, что ВС РФ за последнюю неделю усилили удары по объектам группы "Нафтогаз Украины". Серьезно пострадало оборудование и производственные мощности.
Также по информации Минобороны РФ, Вооруженные силы России нанесли удары по складу украинских беспилотников в Днепропетровской области и логистическому центру "Новая почта" в Одессе.
Накануне Вооруженные силы РФ нанесли удары по трем сухогрузам и двум танкерам в порту "Одесса", доставлявшим грузы военного назначения для ВСУ.
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УкраинаУдары по УкраинеНовости СВОКривой РогХарьковская областьОдесса
 
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