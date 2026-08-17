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Взрывы гремят на Украине - что известно

Взрывы гремят на Украине - что известно - РИА Новости Крым, 17.08.2026

Взрывы гремят на Украине - что известно

Взрывы прогремели в Одессе, Харькове, а также Кривом Роге. Об этом сообщают украинские СМИ. РИА Новости Крым, 17.08.2026

2026-08-17T17:31

2026-08-17T17:31

2026-08-17T17:31

украина

удары по украине

новости сво

кривой рог

харьковская область

одесса

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. Взрывы прогремели в Одессе, Харькове, а также Кривом Роге. Об этом сообщают украинские СМИ.Также взрывы прогремели в Харьковской области и Кривом Роге в Днепропетровской области.Кроме того, по данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в части Днепропетровской, Харьковской и Одесской областей звучали сигналы тревоги.В понедельник стало известно, что ВС РФ за последнюю неделю усилили удары по объектам группы "Нафтогаз Украины". Серьезно пострадало оборудование и производственные мощности.Также по информации Минобороны РФ, Вооруженные силы России нанесли удары по складу украинских беспилотников в Днепропетровской области и логистическому центру "Новая почта" в Одессе.Накануне Вооруженные силы РФ нанесли удары по трем сухогрузам и двум танкерам в порту "Одесса", доставлявшим грузы военного назначения для ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Украина под атакой баллистики: в Киеве и Кривом Роге пылают пожарыВ Черном море поражен сухогруз с западным оружием для ВСУВС РФ поразили военные склады ВСУ в порту Одессы

украина

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харьковская область

одесса

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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