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Вылов медуз в Азовском море обеспечит Россию сотнями тысяч тонн коллагена - РИА Новости Крым, 17.08.2026
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Вылов медуз в Азовском море обеспечит Россию сотнями тысяч тонн коллагена
Вылов медуз в Азовском море обеспечит Россию сотнями тысяч тонн коллагена - РИА Новости Крым, 17.08.2026
Вылов медуз в Азовском море обеспечит Россию сотнями тысяч тонн коллагена
Промышленный вылов медуз в Азовском море без ущерба экосистеме может стать источником получения до 260 тысяч тонн коллагена в год. Об этом заявил кандидат... РИА Новости Крым, 17.08.2026
2026-08-17T06:45
2026-08-17T06:45
азовское море
медузы
медицина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Промышленный вылов медуз в Азовском море без ущерба экосистеме может стать источником получения до 260 тысяч тонн коллагена в год. Об этом заявил кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров.По словам Федорова, массовое производство коллагена будет возможно при вылове 1 миллион тонн медуз в год. "Такой расчет, по оценкам экспертов, не окажет сильного влияния на экосистему Азовского моря", – указал специалист.Как отметил Федоров, медузы не только составляют рыбе конкуренцию за кормовую базу, из-за чего страдает биологическое разнообразие Азовского моря, но и создают неудобства туристам. В этой связи в России стал актуальным вопрос об их промышленной переработке.Ранее руководитель Росрыболовства Илья Шестаков заявил об эксперименте по вылову медуз в Азовском море в 2026 году с июля до октября-ноября для использования их в промышленных целях.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ученые из Севастополя изучат соленость Атлантического океанаСевастопольские ученые смогут определять чистоту моря по ушастым медузамКерченский полуостров атакуют медузы – прогнозы ученых
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РИА Новости Крым
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азовское море, медузы, медицина, красота и здоровье, здоровье
Вылов медуз в Азовском море обеспечит Россию сотнями тысяч тонн коллагена

Вылов медуз в Азовском море позволит производить до 260 тысяч тонн коллагена

06:45 17.08.2026
 
© РИА Новости КрымМедузы
Медузы - РИА Новости, 1920, 17.08.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Промышленный вылов медуз в Азовском море без ущерба экосистеме может стать источником получения до 260 тысяч тонн коллагена в год. Об этом заявил кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров.
"Предварительные расчеты показывают, что промышленный вылов медуз в Азовском море позволит ежегодно производить до 260 тысяч тонн коллагена, который можно использовать в медицинской сфере и косметологии без ущерба для экосистемы", – цитирует биолога РИА Новости.
По словам Федорова, массовое производство коллагена будет возможно при вылове 1 миллион тонн медуз в год. "Такой расчет, по оценкам экспертов, не окажет сильного влияния на экосистему Азовского моря", – указал специалист.
Как отметил Федоров, медузы не только составляют рыбе конкуренцию за кормовую базу, из-за чего страдает биологическое разнообразие Азовского моря, но и создают неудобства туристам. В этой связи в России стал актуальным вопрос об их промышленной переработке.
Ранее руководитель Росрыболовства Илья Шестаков заявил об эксперименте по вылову медуз в Азовском море в 2026 году с июля до октября-ноября для использования их в промышленных целях.
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