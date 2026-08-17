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Вылов медуз в Азовском море обеспечит Россию сотнями тысяч тонн коллагена

Вылов медуз в Азовском море обеспечит Россию сотнями тысяч тонн коллагена - РИА Новости Крым, 17.08.2026

Вылов медуз в Азовском море обеспечит Россию сотнями тысяч тонн коллагена

Промышленный вылов медуз в Азовском море без ущерба экосистеме может стать источником получения до 260 тысяч тонн коллагена в год. Об этом заявил кандидат... РИА Новости Крым, 17.08.2026

2026-08-17T06:45

2026-08-17T06:45

2026-08-17T06:45

азовское море

медузы

медицина

красота и здоровье

здоровье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Промышленный вылов медуз в Азовском море без ущерба экосистеме может стать источником получения до 260 тысяч тонн коллагена в год. Об этом заявил кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров.По словам Федорова, массовое производство коллагена будет возможно при вылове 1 миллион тонн медуз в год. "Такой расчет, по оценкам экспертов, не окажет сильного влияния на экосистему Азовского моря", – указал специалист.Как отметил Федоров, медузы не только составляют рыбе конкуренцию за кормовую базу, из-за чего страдает биологическое разнообразие Азовского моря, но и создают неудобства туристам. В этой связи в России стал актуальным вопрос об их промышленной переработке.Ранее руководитель Росрыболовства Илья Шестаков заявил об эксперименте по вылову медуз в Азовском море в 2026 году с июля до октября-ноября для использования их в промышленных целях.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ученые из Севастополя изучат соленость Атлантического океанаСевастопольские ученые смогут определять чистоту моря по ушастым медузамКерченский полуостров атакуют медузы – прогнозы ученых

азовское море

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

азовское море, медузы, медицина, красота и здоровье, здоровье