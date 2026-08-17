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Выездной сервис ВТБ в Крыму охватил 75% жителей полуострова - РИА Новости Крым, 17.08.2026
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Выездной сервис ВТБ в Крыму охватил 75% жителей полуострова
Выездной сервис ВТБ в Крыму охватил 75% жителей полуострова - РИА Новости Крым, 17.08.2026
Выездной сервис ВТБ в Крыму охватил 75% жителей полуострова
Доставка банковских продуктов ВТБ в Крыму и Севастополе доступна в 80 населенных пунктах полуострова, что охватило 75% жителей региона, сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 17.08.2026
2026-08-17T11:17
2026-08-17T11:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг — РИА Новости Крым. Доставка банковских продуктов ВТБ в Крыму и Севастополе доступна в 80 населенных пунктах полуострова, что охватило 75% жителей региона, сообщает пресс-служба кредитной компании.Специалисты обрабатывают в день поступления или на следующий день 65% заявок в Симферополе, Севастополе, Керчи, Феодосии, Евпатории и Ялте.Наибольшим спросом пользуется доставка банковских карт. За период с мая по август 2026 года 88% заявок пришлись на дебетовые карты (10,3 тысячи заявок), 9% — на кредитные карты (около 1 тысячи заявок).В штате выездного сервиса региона работают 94 сотрудника.В пресс-службе напоминают, что выездные менеджеры не запрашивают по телефону паспортные данные, номера карт, коды и другую конфиденциальную информацию. Работник уточняет только адрес, время доставки и наличие оригинала паспорта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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втб, банк, крым, севастополь

Выездной сервис ВТБ в Крыму охватил 75% жителей полуострова

11:17 17.08.2026
 
© Пресс-служба ВТБВыездной сервис ВТБ в Крыму охватил 75% жителей полуострова
Выездной сервис ВТБ в Крыму охватил 75% жителей полуострова
© Пресс-служба ВТБ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг — РИА Новости Крым. Доставка банковских продуктов ВТБ в Крыму и Севастополе доступна в 80 населенных пунктах полуострова, что охватило 75% жителей региона, сообщает пресс-служба кредитной компании.
Специалисты обрабатывают в день поступления или на следующий день 65% заявок в Симферополе, Севастополе, Керчи, Феодосии, Евпатории и Ялте.
Наибольшим спросом пользуется доставка банковских карт. За период с мая по август 2026 года 88% заявок пришлись на дебетовые карты (10,3 тысячи заявок), 9% — на кредитные карты (около 1 тысячи заявок).
"Несмотря на сложности с логистикой, выездной сервис ВТБ сохраняет доступность для большинства жителей Крымского полуострова. Сейчас мы охватываем все крупные населенные пункты – это 75% населения всего региона. Наша команда ежедневно собирает заявки и выезжает к клиентам, чтобы обеспечивать доступ к банковским услугам там, где это необходимо", — отметил управляющий финорганизацией в Крыму Сергей Билецкий, его слова приводит пресс-служба.
В штате выездного сервиса региона работают 94 сотрудника.
В пресс-службе напоминают, что выездные менеджеры не запрашивают по телефону паспортные данные, номера карт, коды и другую конфиденциальную информацию. Работник уточняет только адрес, время доставки и наличие оригинала паспорта.
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