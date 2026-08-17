https://crimea.ria.ru/20260817/vyezdnoy-servis-vtb-v-krymu-okhvatil-75-zhiteley-poluostrova-1158545317.html

Выездной сервис ВТБ в Крыму охватил 75% жителей полуострова

Выездной сервис ВТБ в Крыму охватил 75% жителей полуострова - РИА Новости Крым, 17.08.2026

Выездной сервис ВТБ в Крыму охватил 75% жителей полуострова

Доставка банковских продуктов ВТБ в Крыму и Севастополе доступна в 80 населенных пунктах полуострова, что охватило 75% жителей региона, сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 17.08.2026

2026-08-17T11:17

2026-08-17T11:17

2026-08-17T11:17

втб

банк

крым

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг — РИА Новости Крым. Доставка банковских продуктов ВТБ в Крыму и Севастополе доступна в 80 населенных пунктах полуострова, что охватило 75% жителей региона, сообщает пресс-служба кредитной компании.Специалисты обрабатывают в день поступления или на следующий день 65% заявок в Симферополе, Севастополе, Керчи, Феодосии, Евпатории и Ялте.Наибольшим спросом пользуется доставка банковских карт. За период с мая по август 2026 года 88% заявок пришлись на дебетовые карты (10,3 тысячи заявок), 9% — на кредитные карты (около 1 тысячи заявок).В штате выездного сервиса региона работают 94 сотрудника.В пресс-службе напоминают, что выездные менеджеры не запрашивают по телефону паспортные данные, номера карт, коды и другую конфиденциальную информацию. Работник уточняет только адрес, время доставки и наличие оригинала паспорта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

севастополь

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

втб, банк, крым, севастополь