https://crimea.ria.ru/20260817/vtb-budet-preduprezhdat-o-vkhode-v-akkaunt-s-drugogo-ustroystva-1158545918.html

ВТБ будет предупреждать о входе в аккаунт с другого устройства

ВТБ будет предупреждать о входе в аккаунт с другого устройства - РИА Новости Крым, 17.08.2026

ВТБ будет предупреждать о входе в аккаунт с другого устройства

ВТБ будет предупреждать о входе в аккаунт с другого устройства, новый инструмент поможет остановить мошенническую атаку на раннем этапе, сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 17.08.2026

2026-08-17T12:43

2026-08-17T12:43

2026-08-17T12:43

втб

мошенничество

банк

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/07/1154974885_0:60:1280:780_1920x0_80_0_0_2624f37240484d56ab38ca070b72c936.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. ВТБ будет предупреждать о входе в аккаунт с другого устройства, новый инструмент поможет остановить мошенническую атаку на раннем этапе, сообщает пресс-служба банка.Отмечается, что новый инструмент помогает остановить атаку на раннем этапе — до того, как мошенники успеют воспользоваться счетами.После принудительного завершения сессий потребуется повторная авторизация — это дополнительно защищает данные и деньги клиентов, поясняет ВТБ. Функция уже доступна в интернет-банке и мобильных приложениях на iOS и Android.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

втб, мошенничество, банк, новости