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ВТБ будет предупреждать о входе в аккаунт с другого устройства - РИА Новости Крым, 17.08.2026
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ВТБ будет предупреждать о входе в аккаунт с другого устройства
ВТБ будет предупреждать о входе в аккаунт с другого устройства - РИА Новости Крым, 17.08.2026
ВТБ будет предупреждать о входе в аккаунт с другого устройства
ВТБ будет предупреждать о входе в аккаунт с другого устройства, новый инструмент поможет остановить мошенническую атаку на раннем этапе, сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 17.08.2026
2026-08-17T12:43
2026-08-17T12:43
втб
мошенничество
банк
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. ВТБ будет предупреждать о входе в аккаунт с другого устройства, новый инструмент поможет остановить мошенническую атаку на раннем этапе, сообщает пресс-служба банка.Отмечается, что новый инструмент помогает остановить атаку на раннем этапе — до того, как мошенники успеют воспользоваться счетами.После принудительного завершения сессий потребуется повторная авторизация — это дополнительно защищает данные и деньги клиентов, поясняет ВТБ. Функция уже доступна в интернет-банке и мобильных приложениях на iOS и Android.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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втб, мошенничество, банк, новости

ВТБ будет предупреждать о входе в аккаунт с другого устройства

12:43 17.08.2026
 
© Фото предоставлено пресс-службой ВТБВТБ запускает в онлайн-банке сервисы для жизни
ВТБ запускает в онлайн-банке сервисы для жизни
© Фото предоставлено пресс-службой ВТБ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. ВТБ будет предупреждать о входе в аккаунт с другого устройства, новый инструмент поможет остановить мошенническую атаку на раннем этапе, сообщает пресс-служба банка.
"Теперь, если во время сессии в "ВТБ Онлайн" кто-то попытается войти в аккаунт клиента с другого устройства, владелец счета сразу получит уведомление. В один клик можно завершить все активные сессии и мгновенно заблокировать доступ для злоумышленников", - говорится в сообщении.
Отмечается, что новый инструмент помогает остановить атаку на раннем этапе — до того, как мошенники успеют воспользоваться счетами.
После принудительного завершения сессий потребуется повторная авторизация — это дополнительно защищает данные и деньги клиентов, поясняет ВТБ. Функция уже доступна в интернет-банке и мобильных приложениях на iOS и Android.
"Даже если мошенники получают доступ к аккаунту, им становится все сложнее действовать незаметно. Уведомления о входе, контроль устройств и возможность мгновенно завершить сессии помогают клиенту быстро реагировать и защищать свои средства. Предупрежден — значит вооружен", — отметил руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ Алексей Курзяков.
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