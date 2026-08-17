https://crimea.ria.ru/20260817/vtb-budet-preduprezhdat-o-vkhode-v-akkaunt-s-drugogo-ustroystva-1158545918.html
ВТБ будет предупреждать о входе в аккаунт с другого устройства
ВТБ будет предупреждать о входе в аккаунт с другого устройства - РИА Новости Крым, 17.08.2026
ВТБ будет предупреждать о входе в аккаунт с другого устройства
ВТБ будет предупреждать о входе в аккаунт с другого устройства, новый инструмент поможет остановить мошенническую атаку на раннем этапе, сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 17.08.2026
2026-08-17T12:43
2026-08-17T12:43
2026-08-17T12:43
втб
мошенничество
банк
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/07/1154974885_0:60:1280:780_1920x0_80_0_0_2624f37240484d56ab38ca070b72c936.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. ВТБ будет предупреждать о входе в аккаунт с другого устройства, новый инструмент поможет остановить мошенническую атаку на раннем этапе, сообщает пресс-служба банка.Отмечается, что новый инструмент помогает остановить атаку на раннем этапе — до того, как мошенники успеют воспользоваться счетами.После принудительного завершения сессий потребуется повторная авторизация — это дополнительно защищает данные и деньги клиентов, поясняет ВТБ. Функция уже доступна в интернет-банке и мобильных приложениях на iOS и Android.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/07/1154974885_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_dd292ffabe8afac205ef2f6ec187dd45.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
втб, мошенничество, банк, новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. ВТБ будет предупреждать о входе в аккаунт с другого устройства, новый инструмент поможет остановить мошенническую атаку на раннем этапе, сообщает пресс-служба банка.
"Теперь, если во время сессии в "ВТБ Онлайн" кто-то попытается войти в аккаунт клиента с другого устройства, владелец счета сразу получит уведомление. В один клик можно завершить все активные сессии и мгновенно заблокировать доступ для злоумышленников", - говорится в сообщении.
Отмечается, что новый инструмент помогает остановить атаку на раннем этапе — до того, как мошенники успеют воспользоваться счетами.
После принудительного завершения сессий потребуется повторная авторизация — это дополнительно защищает данные и деньги клиентов, поясняет ВТБ. Функция уже доступна в интернет-банке и мобильных приложениях на iOS и Android.
"Даже если мошенники получают доступ к аккаунту, им становится все сложнее действовать незаметно. Уведомления о входе, контроль устройств и возможность мгновенно завершить сессии помогают клиенту быстро реагировать и защищать свои средства. Предупрежден — значит вооружен", — отметил руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ Алексей Курзяков.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.