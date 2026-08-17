https://crimea.ria.ru/20260817/vsu-obstrelyali-raketami-selo-v-belgorodskoy-oblasti--pogibli-6-chelovek-1158540291.html

ВСУ обстреляли ракетами село в Белгородской области – погибли 6 человек

ВСУ обстреляли ракетами село в Белгородской области – погибли 6 человек - РИА Новости Крым, 17.08.2026

ВСУ обстреляли ракетами село в Белгородской области – погибли 6 человек

Шесть человек погибли и четверо пострадали в результате ракетного обстрела боевиками ВСУ села Колосково в Белгородской области. Об этом сообщает врио... РИА Новости Крым, 17.08.2026

2026-08-17T07:41

2026-08-17T07:41

2026-08-17T07:41

белгородская область

обстрелы белгородской области

новости сво

происшествия

атаки всу

александр шуваев

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1c/1142991359_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f9283466a1bace5a47193fc3d0d3bea8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Шесть человек погибли и четверо пострадали в результате ракетного обстрела боевиками ВСУ села Колосково в Белгородской области. Об этом сообщает врио губернатора региона Александр Шуваев.Двум пострадавшим оказали медпомощь, от госпитализации они отказались. Остальные, включая подростка, направлены в Валуйскую центральную районную больницу.На месте удара сгорела постройка и поврежден легковой автомобиль, добавил губернатор.Накануне в Ракитянском округе Белгородской области ВСУ ударили по гражданскому автобусу одного из предприятий. Погибла женщина, еще девять человек ранены.14 августа ВСУ атаковали ракетами жилой дом в Советском районе Брянска. Погиб один человек, девять пострадали. После атаки в доме возник пожар, жильцы эвакуированы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ЛНР под массированным огнем ВСУ – один человек погиб и четверо раненыЧисло пострадавших от ракетного удара по Брянску увеличилось до девятиОдин человек погиб и 10 пострадали от атак ВСУ в Белгородской области

белгородская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, обстрелы белгородской области, новости сво, происшествия, атаки всу, александр шуваев