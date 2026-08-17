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ВСУ обстреляли ракетами село в Белгородской области – погибли 6 человек - РИА Новости Крым, 17.08.2026
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ВСУ обстреляли ракетами село в Белгородской области – погибли 6 человек
ВСУ обстреляли ракетами село в Белгородской области – погибли 6 человек - РИА Новости Крым, 17.08.2026
ВСУ обстреляли ракетами село в Белгородской области – погибли 6 человек
Шесть человек погибли и четверо пострадали в результате ракетного обстрела боевиками ВСУ села Колосково в Белгородской области. Об этом сообщает врио... РИА Новости Крым, 17.08.2026
2026-08-17T07:41
2026-08-17T07:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Шесть человек погибли и четверо пострадали в результате ракетного обстрела боевиками ВСУ села Колосково в Белгородской области. Об этом сообщает врио губернатора региона Александр Шуваев.Двум пострадавшим оказали медпомощь, от госпитализации они отказались. Остальные, включая подростка, направлены в Валуйскую центральную районную больницу.На месте удара сгорела постройка и поврежден легковой автомобиль, добавил губернатор.Накануне в Ракитянском округе Белгородской области ВСУ ударили по гражданскому автобусу одного из предприятий. Погибла женщина, еще девять человек ранены.14 августа ВСУ атаковали ракетами жилой дом в Советском районе Брянска. Погиб один человек, девять пострадали. После атаки в доме возник пожар, жильцы эвакуированы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ЛНР под массированным огнем ВСУ – один человек погиб и четверо раненыЧисло пострадавших от ракетного удара по Брянску увеличилось до девятиОдин человек погиб и 10 пострадали от атак ВСУ в Белгородской области
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РИА Новости Крым
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белгородская область, обстрелы белгородской области, новости сво, происшествия, атаки всу, александр шуваев
ВСУ обстреляли ракетами село в Белгородской области – погибли 6 человек

Шесть человек погибли в результате ракетного обстрела села в Белгородской области

07:41 17.08.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 17.08.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Шесть человек погибли и четверо пострадали в результате ракетного обстрела боевиками ВСУ села Колосково в Белгородской области. Об этом сообщает врио губернатора региона Александр Шуваев.

"Киевские террористы обстреляли ракетами село Колосково Валуйского округа. Погибли шесть мирных жителей, четверо пострадали, в том числе 14-летний ребенок", - написал Шуваев в своем канале в МАКС.

Двум пострадавшим оказали медпомощь, от госпитализации они отказались. Остальные, включая подростка, направлены в Валуйскую центральную районную больницу.
На месте удара сгорела постройка и поврежден легковой автомобиль, добавил губернатор.
Накануне в Ракитянском округе Белгородской области ВСУ ударили по гражданскому автобусу одного из предприятий. Погибла женщина, еще девять человек ранены.
14 августа ВСУ атаковали ракетами жилой дом в Советском районе Брянска. Погиб один человек, девять пострадали. После атаки в доме возник пожар, жильцы эвакуированы.
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Белгородская областьОбстрелы Белгородской областиНовости СВОПроисшествияАтаки ВСУАлександр Шуваев
 
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