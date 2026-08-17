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Опасность по БПЛА в Крыму: людей призвали покинуть набережные и площади - РИА Новости Крым, 17.08.2026
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Опасность по БПЛА в Крыму: людей призвали покинуть набережные и площади
Опасность по БПЛА в Крыму: людей призвали покинуть набережные и площади - РИА Новости Крым, 17.08.2026
Опасность по БПЛА в Крыму: людей призвали покинуть набережные и площади
Жителей и гостей Ялты призвали покинуть набережные и площади в связи с действующей в республике беспилотной опасностью. Об этом в пятницу сообщает Единая... РИА Новости Крым, 17.08.2026
2026-08-17T14:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. Жителей и гостей Ялты призвали покинуть набережные и площади в связи с действующей в республике беспилотной опасностью. Об этом в пятницу сообщает Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) города.Горожан призвали сохранять спокойствие и бдительность, а также не снимать на фото и видео работу средств ПВО и перемещение военных.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, ялта, большая ялта, беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя
Опасность по БПЛА в Крыму: людей призвали покинуть набережные и площади

Жителей и гостей Ялты призвали покинуть набережные и площади из-за беспилотной опасности

14:00 17.08.2026 (обновлено: 14:01 17.08.2026)
 
© РИА Новости . Константин Чалабов / Перейти в фотобанкГорода России. Ялта
Города России. Ялта - РИА Новости, 1920, 17.08.2026
© РИА Новости . Константин Чалабов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. Жителей и гостей Ялты призвали покинуть набережные и площади в связи с действующей в республике беспилотной опасностью. Об этом в пятницу сообщает Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) города.
"Необходимо соблюдать меры личной безопасности! Организованно покиньте открытые участки местности, набережные, площади, транспортные средства и укройтесь в заглубленных помещениях, подвалах, паркингах, нижних этажах капитальных строений, внутренних комнатах за несущими стенами, в удалении от окон", - говорится в сообщении.
Горожан призвали сохранять спокойствие и бдительность, а также не снимать на фото и видео работу средств ПВО и перемещение военных.
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КрымНовости КрымаЯлтаБольшая ЯлтаБеспилотник (БПЛА, дрон)Безопасность Республики Крым и Севастополя
 
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