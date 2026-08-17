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Опасность по БПЛА в Крыму: людей призвали покинуть набережные и площади
Опасность по БПЛА в Крыму: людей призвали покинуть набережные и площади - РИА Новости Крым, 17.08.2026
Опасность по БПЛА в Крыму: людей призвали покинуть набережные и площади
Жителей и гостей Ялты призвали покинуть набережные и площади в связи с действующей в республике беспилотной опасностью. Об этом в пятницу сообщает Единая... РИА Новости Крым, 17.08.2026
2026-08-17T14:00
2026-08-17T14:00
2026-08-17T14:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. Жителей и гостей Ялты призвали покинуть набережные и площади в связи с действующей в республике беспилотной опасностью. Об этом в пятницу сообщает Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) города.Горожан призвали сохранять спокойствие и бдительность, а также не снимать на фото и видео работу средств ПВО и перемещение военных.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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Опасность по БПЛА в Крыму: людей призвали покинуть набережные и площади
Жителей и гостей Ялты призвали покинуть набережные и площади из-за беспилотной опасности
14:00 17.08.2026 (обновлено: 14:01 17.08.2026)