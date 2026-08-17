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Власти Севастополя рассказали о работе магазинов при отключениях света - РИА Новости Крым, 17.08.2026
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Власти Севастополя рассказали о работе магазинов при отключениях света
Власти Севастополя рассказали о работе магазинов при отключениях света - РИА Новости Крым, 17.08.2026
Власти Севастополя рассказали о работе магазинов при отключениях света
Торговые сети Севастополя полностью адаптировались к веерным отключениям электроэнергии. При отключении света магазины переходят на генераторы, сообщили в... РИА Новости Крым, 17.08.2026
2026-08-17T20:54
2026-08-17T20:54
новости севастополя
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правительство севастополя
торговля
электричество
электроэнергия
отключение электроэнергии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. Торговые сети Севастополя полностью адаптировались к веерным отключениям электроэнергии. При отключении света магазины переходят на генераторы, сообщили в пресс-службе правительства города.Холодильники и кассы работают на резервных генераторах, запас социально значимых товаров рассчитан почти на два месяца, а цены на большинство продуктов первой необходимости остаются стабильными благодаря действию меморандума.Вместе с тем, за последнюю неделю цены на картофель, морковь, огурцы и томаты в торговых сетях снизились. Однако выросли в цене макаронные изделия, рис и сливочное масло. Специалисты объясняют рост стоимости логистическими издержками.При этом торговые сети увеличили объемы поставок продуктов питания, а на полках стало больше молочной и бакалейной продукции региональных предприятий полуострова, заверили в пресс-службе правительства.В связи с веерными отключениями электроэнергии торговые площади свыше 600 квадратных метров работали до 20:00, затем график продлили до 21:00. Для заведений общественного питания ограничения по времени сняты – при условии, что руководители обеспечивают персоналу возможность добраться домой с учетом сокращённого графика общественного транспорта.Решение о сокращении времени работы коммерческих объектов в Севастополе действует с 22 июня и до особого распоряжения. Также в городе отменены все уличные мероприятия. Меры приняты для обеспечения безопасности и стабильности в текущих условиях, сообщал ранее губернатор Михаил Развожаев.26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Власти Севастополя оценили запасы продуктов питания в магазинахПромышленные предприятия продолжают работу в Крыму вопреки кризисуСквозной контроль цен на продукты: зачем нужен и чем поможет?
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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новости севастополя, севастополь, правительство севастополя, торговля, электричество, электроэнергия, отключение электроэнергии
Власти Севастополя рассказали о работе магазинов при отключениях света

При отключении света в Севастополе магазины работают без перебоев – власти

20:54 17.08.2026
 
© Правительство СевастополяМагазин в Севастополе
Магазин в Севастополе
© Правительство Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. Торговые сети Севастополя полностью адаптировались к веерным отключениям электроэнергии. При отключении света магазины переходят на генераторы, сообщили в пресс-службе правительства города.
Холодильники и кассы работают на резервных генераторах, запас социально значимых товаров рассчитан почти на два месяца, а цены на большинство продуктов первой необходимости остаются стабильными благодаря действию меморандума.
"Покупатели могут спокойно приобретать все необходимые товары в режиме работы объекта. Правительство Севастополя помогает предприятиям, которые доставляют продукты первой необходимости, с приобретением топлива для логистики и заправки генераторов", – рассказала начальник управления потребительского рынка департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Ксения Казанджиева.
Вместе с тем, за последнюю неделю цены на картофель, морковь, огурцы и томаты в торговых сетях снизились. Однако выросли в цене макаронные изделия, рис и сливочное масло. Специалисты объясняют рост стоимости логистическими издержками.
При этом торговые сети увеличили объемы поставок продуктов питания, а на полках стало больше молочной и бакалейной продукции региональных предприятий полуострова, заверили в пресс-службе правительства.
В связи с веерными отключениями электроэнергии торговые площади свыше 600 квадратных метров работали до 20:00, затем график продлили до 21:00. Для заведений общественного питания ограничения по времени сняты – при условии, что руководители обеспечивают персоналу возможность добраться домой с учетом сокращённого графика общественного транспорта.
Решение о сокращении времени работы коммерческих объектов в Севастополе действует с 22 июня и до особого распоряжения. Также в городе отменены все уличные мероприятия. Меры приняты для обеспечения безопасности и стабильности в текущих условиях, сообщал ранее губернатор Михаил Развожаев.
26 июня в Республике Крым и городе Севастополе был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение приняли совместно власти двух регионов, направлено оно в первую очередь на урегулирование вопросов экономического характера.
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Новости СевастополяСевастопольПравительство СевастополяТорговляЭлектричествоЭлектроэнергияОтключение электроэнергии
 
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