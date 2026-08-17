https://crimea.ria.ru/20260817/vlasti-sevastopolya-predupredili-o-strelbe-v-gorode-i-vzryvakh-v-bukhtakh--1158569141.html

Власти Севастополя предупредили о стрельбе в городе и взрывах в бухтах

Власти Севастополя предупредили о стрельбе в городе и взрывах в бухтах - РИА Новости Крым, 17.08.2026

Власти Севастополя предупредили о стрельбе в городе и взрывах в бухтах

Звуки стрельбы и взрывов в бухтах Севастополя, которые жители и гости города могут слышать в понедельник вечером, связаны с учениями военных. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 17.08.2026

2026-08-17T19:45

2026-08-17T19:45

2026-08-17T19:45

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михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. Звуки стрельбы и взрывов в бухтах Севастополя, которые жители и гости города могут слышать в понедельник вечером, связаны с учениями военных. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.По информации Развожаева, запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. "Будут слышны неоднократные взрывы, поэтому предупреждаю заранее", – добавил глава региона.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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