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Власти Севастополя предупредили о стрельбе в городе и взрывах в бухтах
Власти Севастополя предупредили о стрельбе в городе и взрывах в бухтах - РИА Новости Крым, 17.08.2026
Власти Севастополя предупредили о стрельбе в городе и взрывах в бухтах
Звуки стрельбы и взрывов в бухтах Севастополя, которые жители и гости города могут слышать в понедельник вечером, связаны с учениями военных. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 17.08.2026
2026-08-17T19:45
2026-08-17T19:45
2026-08-17T19:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг - РИА Новости Крым. Звуки стрельбы и взрывов в бухтах Севастополя, которые жители и гости города могут слышать в понедельник вечером, связаны с учениями военных. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.По информации Развожаева, запланированы стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. "Будут слышны неоднократные взрывы, поэтому предупреждаю заранее", – добавил глава региона.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. В обоих регионах регулярно проводятся учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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новости севастополя, севастополь, учения, новости крыма, михаил развожаев
Власти Севастополя предупредили о стрельбе в городе и взрывах в бухтах
Стрельба и взрывы в бухтах Севастополя связаны учениями военных – Развожаев