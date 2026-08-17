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Вечером в Большой Ялте отключат свет: что известно - РИА Новости Крым, 17.08.2026
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Вечером в Большой Ялте отключат свет: что известно
Вечером в Большой Ялте отключат свет: что известно - РИА Новости Крым, 17.08.2026
Вечером в Большой Ялте отключат свет: что известно
Вечером в понедельник, 17 августа, некоторые жители Большой Ялты останутся без света в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ на сетях. Об этом... РИА Новости Крым, 17.08.2026
2026-08-17T12:10
2026-08-17T12:10
отключение электроэнергии в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Вечером в понедельник, 17 августа, некоторые жители Большой Ялты останутся без света в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ на сетях. Об этом сообщает Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) города.О сроках возобновления подачи электроэнергии в ЕДДС Ялты не сообщили.Ранее сообщалось, что 17 августа в Крыму продолжают действовать ограничения подачи электричества в населенные пункты. По данным предприятия "Крымэнерго", отключения происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайоне, для проведения ремонтных работ или снятия перегрузки сети.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым в условиях ЧС: Аксенов сделал заявление о бензине и электричестве Черноморский район Крыма полностью обесточенКакие приборы придут на помощь во время отключения света в Крыму
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Вечером в Большой Ялте отключат свет: что известно

На участке от Ялты до Гурзуфа вечером в понедельник будет ограничено электроснабжение

12:10 17.08.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГурзуф
Гурзуф - РИА Новости, 1920, 17.08.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. Вечером в понедельник, 17 августа, некоторые жители Большой Ялты останутся без света в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ на сетях. Об этом сообщает Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) города.

"В связи с необходимостью проведения ремонтно-восстановительных работ на электросетях электроснабжение части потребителей на участке от города Ялта до поселка Гурзуф будет ограничено 17 августа с 19:00", – говорится в сообщении.

О сроках возобновления подачи электроэнергии в ЕДДС Ялты не сообщили.
Ранее сообщалось, что 17 августа в Крыму продолжают действовать ограничения подачи электричества в населенные пункты. По данным предприятия "Крымэнерго", отключения происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайоне, для проведения ремонтных работ или снятия перегрузки сети.
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